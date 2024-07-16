Eskişehir'de Başıboş Köpekler Sürüye Saldırdı: 7 Koyun Öldü, 10'u Yaralandı - Son Dakika
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Yaşam

Eskişehir'de Başıboş Köpekler Sürüye Saldırdı: 7 Koyun Öldü, 10'u Yaralandı

Eskişehir\'de Başıboş Köpekler Sürüye Saldırdı: 7 Koyun Öldü, 10\'u Yaralandı

Eskişehir'de başıboş köpekler, arazide otlayan sürüye saldırarak 7 koyunu öldürdü ve 10'unu yaraladı. Olayın ardından inceleme başlatan jandarma ekipleri, ölen hayvanlarla ilgili tespit yapmaktadır. Bölgedeki başıboş köpekler nedeniyle her yıl 3-5 koyununu kaybeden Ramazan Kavak, duruma tepki göstererek binlerce köpeğin bulunduğu alanda önlem alınmasını istemiştir.

16.07.2024 14:45
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ESKİŞEHİR'de başıboş köpekler, arazide otlayan sürüye saldırıp 7 koyunu öldürdü, 10'unu yaraladı.

Ramazan Kavak, koyun sürüsünü otlatmak için Seyitgazi kara yolu üzerinde bulunan katı atık tesislerin bulunduğu alana götürdü. Tesislerin arkasındaki arazide otlayan sürüye başıboş köpekler saldırdı. Koyunlardan 7'si öldü, 10'u yaralandı. İhbarla gelen Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de ölen hayvanlarla ilgili tespit yaparak inceleme başlattı.

Ramazan Kavak, bölgedeki başıboş köpeklerden dolayı her yıl 3-5 koyununu bu şekilde kaybettiğini ifade ederek, "Burada binlerce köpek var, 6-7 tane hayvanım öldü. Her sene 3-5 tane gidiyor. Sürünün arkasında kalanları yiyorlar. Bir tane yaralı gitti, yerini bulamadım. Herhalde o da ölür" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Eskişehir'de Başıboş Köpekler Sürüye Saldırdı: 7 Koyun Öldü, 10'u Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Başıboş Köpekler Sürüye Saldırdı: 7 Koyun Öldü, 10'u Yaralandı - Son Dakika
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