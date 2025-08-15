Fethiye\'de Nesli Tükenme Tehlikesindeki Fok Görüntülendi

MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki bir marinada nesli tükenme tehlikesinde olan Akdeniz foku görüntülendi.

Karagözler Mahallesi'nde bulunan bir otelin marinasında oturan vatandaşlar, çok yakınlarına gelen bir fok olduğunu fark etti. Fokun balık kovaladığı anlar, cep telefonu ile görüntüledi. Fok, daha sonra derinlere dalarak gözden kayboldu.

Berlin Anlaşması'na göre; koruma altında bulunan foklar, daha önce de Fethiye Körfezi'nde, Kızılada ve çevresinde defalarca kez görüntülenmişti.