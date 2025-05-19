Gazeteci Birgül Taşdemir Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Yaşam

Gazeteci Birgül Taşdemir Hayatını Kaybetti

Gazeteci Birgül Taşdemir Hayatını Kaybetti

Beyin kanaması sonrası 48 gün yoğun bakımda kalan gazeteci Birgül Taşdemir, vefat etti.

19.05.2025 20:09
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Harun ŞAHBAZOĞLU/ İSTANBUL, - İSTANBUL'da geçirdiği beyin kanaması sonrasında yoğun bakımda 48 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden gazeteci Birgül Taşdemir(51), ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi.

Birçok gazetede muhabirlik ve editörlük yapan ve aynı zamanda sadece hayvan haberlerinin yer aldığı Ajanimo haber sitesinin kurucusu olan 51 yaşındaki gazeteci Birgül Taşdemir, Ramazan Bayramı'nın ikinci günü evinde rahatsızlanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Taşdemir'in yüksek tansiyona bağlı olarak beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Tedavisine yoğun bakım servisinde devam edilen gazeteci Birgül Taşdemir dün Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'ndeki 48 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Gazeteci Taşdemir, bugün Kartal Soğanlık Safa Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında Kurtköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye Taşdemir'in kardeşleri, yakınları, meslektaşları ve sevenleri katıldı.

'İDEALLERİ VARDI HAYALLERİ VARDI'

Birgül Taşdemir'in ağabeyi Furkan Taşdemir, "Kardeşim bayramın 2. günü beyin kanaması geçirdi ve 48 günlük hayat mücadelesini hastanelerin ve doktorlarında çabalarına rağmen maalesef 18 Mayıs günü kaybetti. İdealist bir insandı. Uzun süre basın camiasında da görev yaptı. Daha sonra kendi özel şirketini kurarak çalışmıştı. İdealleri vardı, hayalleri vardı. Yaşatamadık. Vade bu kararmış. Takdiri ilahi diyoruz" dedi.

'CANLI OLAN HER ŞEYİ SEVEN BİR İNSANDI'

Ablası Şengül Atalay ise, "Benim kardeşim çok mücadeleci bir ruha sahipti. İlahi takdir diyoruz. Vadesi bu kadarmış. 48 günlük bir mücadeleden sonra hakkın rahmetine kavuştu. Dostlarına, burada bulunan herkese, bütün medya mensuplarına da teşekkür ediyorum. Canlı olan her şeyi seven bir insandı. Gerçekten insanı, doğayı, her şeyi seviyordu. Hayat dolu bir insandı. Hayatını dolu dolu yaşadı. Eminim ki mutluydu. Biraz zamansız oldu belki ama takdiri ilahi diyorum. Bu kadarmış vadesi demek ki. Rabbimden ona rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

BİRGÜL TAŞDEMİR KİMDİR?

Ağrı'nın bir köyünde dünyaya gelen Birgül Taşdemir, henüz 3 yaşındayken annesini kaybetti. Anneannesi tarafından büyütüldü. Yaz tatili için geldiği İstanbul'dan bir daha ayrılmadı. Zorlu hayat şartları içinde üniversiteyi tek başına tamamladı. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nden 1994'te mezun oldu. Öğrencilik yıllarında başladığı gazetecilik kariyerinde Akşam, Dünya, Hürriyet, Tercüman gibi birçok gazete ve dergide görev yaptı. Tam hayalindeki işi yaparken kansere yakalandı. Hastalığı, güçlü duruşu ve çevresinin desteğiyle atlattı. PR sektöründeki deneyiminin ardından kendi ajansını kurdu. Gazeteciliğin yanında en büyük tutkusu hayvanlardı. Sokak hayvanları için mücadele veren Taşdemir, onların sesi olmak adına 'Ajanimo' adlı bir internet sitesi kurdu. Sahipsiz, hasta ya da yardıma muhtaç hayvanlara yuva bulmak için çabaladı, bulamadıklarını ise evine aldı. Aynı zamanda zor durumdaki öğrencilere de destek verdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Gazeteci Birgül Taşdemir Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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