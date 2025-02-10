Genel kurulda büyük kavga! Başkanın maaşı 120 bin TL'den 60 bin TL'ye düşürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Genel kurulda büyük kavga! Başkanın maaşı 120 bin TL'den 60 bin TL'ye düşürüldü

Geniş Video İzle

Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin mevcut başkanı Destan Bulgay ile Salih Karaağaç'ın aday olduğu olağan mali seçimli genel kurulu gergin başladı. Üyelerden ikisinin yumruklaştığı genel kurulda, verilen önergeyle başkan maaşı 120 bin TL'den, 60 bin TL'ye düşürüldü.

10.02.2025 07:52  Güncelleme: 08:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin (MESKOP) 74'üncü Olağan Mali Seçimli Genel Kurulu, Fuar Merkezi'nde gerçekleşti. Seçimde mevcut başkan ve Pazarcılar Odası Başkanı Destan Bulgay ile Manisa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Salih Karaağaç, kooperatifin yeni başkanı olmak için yarıştı.

Genel kurulda büyük kavga! Başkanın maaşı 120 bin TL'den 60 bin TL'ye düşürüldü

Seçime katılımın yüksek olması dikkat çekti. Delegeler yoğun güvenlik önlemleri altında salona girdi. Divan başkanlığını Recep Çınar yaparken, divanda ise Başkanvekili Fatih Çataldere, Soma Esnaf Kefalet Başkanı Ali Ayan, Salihli Esnaf Kefalet Başkanı Erdal Tunca yer aldı. Faaliyet ve bütçe raporları oy çokluğuyla kabul edildi. Yönetim kurulu, denetim kurulu ibra edildi ve oy çokluğuyla kabul edildi. Ayrıca 2025 ve 2026 yılında genel kurulların birleşerek 2027 yılında yapılması ittifakla kabul edildi.

Genel kurulda büyük kavga! Başkanın maaşı 120 bin TL'den 60 bin TL'ye düşürüldü

SALONDA GERGİNLİK YAŞANDI

Yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerine 2025 ve 2026 yıllarında ödenecek aylık, ücret ve veya huzur hakları ile ilgili maddede kooperatif başkanına 120 bin TL maaş ücret verilmesi maddesi oylandığında salonda gerilim arttı. Bazı üyeler alınan maaşların, milletvekilleri maaşlarından fazla olduğunu belirterek duruma tepki gösterdi.

Genel kurulda büyük kavga! Başkanın maaşı 120 bin TL'den 60 bin TL'ye düşürüldü

Oylanan madde oy çokluğuyla iptal edildi. Daha sonra iki başkan adayı maaşın 75 bin TL olması yönünde karar aldı. Alınan karar oylamaya sunuldu. Oy çokluğuyla kabul edildi. Bu sırada üyelerden Ramazan Zonguldak divana, başkan maaşının 60 bin TL olması yönünde önerge verdi. Oylanan önerge kabul edildi. Başkan maaşının 120 TL'den, 60 bin TL'ye indirilmesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Genel kurulda büyük kavga! Başkanın maaşı 120 bin TL'den 60 bin TL'ye düşürüldü

OYLAMA SÜRÜYOR

Daha sonra adayların konuşulmasına geçildi. Mevcut başkan Destan Bulgay'ın konuşması sırasında 2 üye yumruklaştı. Kavganın büyümemesi için başkan adayları ve polis araya girdi. Konuşmaların ardından seçimin oy çokluğuyla kapalı oylama şeklinde yapılmasına karar verildi.

Genel kurulda büyük kavga! Başkanın maaşı 120 bin TL\'den 60 bin TL\'ye düşürüldü
Kaynak: DHA

İş Dünyası, Ekonomi, Destan, Manisa, Kavga, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Genel kurulda büyük kavga! Başkanın maaşı 120 bin TL'den 60 bin TL'ye düşürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Kerim Cüceler:
    Millet vekili maaşını da düşürün vicdanı olan vekiller 200 bin lira nedir? 145 3 Yanıtla
  • Emre Sunay:
    Öyle maaş mı olur lan, el insaf!! 60 bin bile çok. Ne yapıyor, Manisayı mı yönetiyor sanki.. 110 5 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    bu maaş çok 22 bin TL ye düşürülmesi gerek 103 2 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Esnaf can çekişiyor ne güzel ballı maaş 120 bin tl öylemi ülkemizde eline bir koltuk geçiren milletin başına kral oluyor 74 2 Yanıtla
  • Ramazan Sözata:
    Bu daha haberi okuyunca öğrendiğimiz... Ya duyup bilmediklerimiz.... 64 2 Yanıtla
  • Mehmet Doğan:
    böyle yerler tam bir rant ortamı acilen kaptılmalı .veya maaşlı başkanlıklar kaldırılmalı muhtar maaşlarıda kaldırılmalı esnaf kefalet ziraat odaları vs hepsi kapatılmalı 55 1 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Başkan 60 ise altındakiler daha da düşük maaş almalı. sadece varsa aktif işçiler yüksek almalı. 28 1 Yanıtla
  • Engin Engo:
    halk birleşmedikçe siyasiler sizi ayaküstü çok sever =)=) öncelikle şunu bir anlayın. siz onlara muhtaç değilsiniz onlar size muhtaç. onları görünce el pençe olmanıza gerek yok. elinizde oy kozu var. birleşip bir sonraki seçim gönderebilirsiniz. bunun bilincine varan siyasi size ballı loklamlar dağıtır. ama siz ne olursa olsun oy vereceğim derseniz adam sizi ayaküstü sever. nede olsa oy geliyor. 15 1 Yanıtla
  • Hasan Kiremitci:
    Devlet kanun çıkarsa, Şiddete meyilli. İnsanları. Milletvekili. Yönetici. Başkan. Muhtar, vs. Olmak isteyenler'den Psikiyatrik Raporu. İstenmese, Kavgaya meyilli insanlara bu tür Yönetim verilmese Türkiye dahada iyiye gider. diye Düşünüyorum 13 1 Yanıtla
  • hitmet adalı:
    ne iş yapıyorsun ? - genel kurula katılıyorum me kadar maaş alıyorsun -120bin 10 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:40 Ankara’da bir anne 2 çocuğunu öldürdü, bir çocuğunu ağır yaraladı Ankara'da bir anne 2 çocuğunu öldürdü, bir çocuğunu ağır yaraladı
13:36 Herkes bu videoyu paylaşıyor Okan Buruk rakip futbolcuya küfretti mi Herkes bu videoyu paylaşıyor! Okan Buruk rakip futbolcuya küfretti mi?
13:16 DEM Parti İmralı heyeti Mesud Barzani ile görüşecek DEM Parti İmralı heyeti Mesud Barzani ile görüşecek
13:06 Ankara’da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 38’e yükseldi Ankara'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi
12:52 Mansur Yavaş’ın ’’Yokum’’ dediği gün kritik anket sonuçları geldi Mansur Yavaş'ın ''Yokum'' dediği gün kritik anket sonuçları geldi
19:04 Mourinho’dan eleştirilere bomba yanıt Mourinho'dan eleştirilere bomba yanıt
18:58 Naci Görür’den bir kente deprem uyarısı: Fay hattına çok yakın Naci Görür'den bir kente deprem uyarısı: Fay hattına çok yakın
18:27 Motokuryeyi ezen sürücüden akıllara zarar savunma: Gazla freni karıştırdım Motokuryeyi ezen sürücüden akıllara zarar savunma: Gazla freni karıştırdım
18:17 RTÜK Başkanı Şahin’den ’basına sansür’ iddialarına yanıt RTÜK Başkanı Şahin'den 'basına sansür' iddialarına yanıt
18:03 Fenerbahçe, Alanyaspor’u deplasmanda 2-0 mağlup etti Fenerbahçe, Alanyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti
18:01 Türkiye’nin altında korkutan keşif: Yarık gittikçe büyüyüp yayılıyor Türkiye'nin altında korkutan keşif: Yarık gittikçe büyüyüp yayılıyor
17:41 Samet Akaydin’den Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler Samet Akaydin'den Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler
17:29 Gözaltına alınan Birgün yöneticileri serbest bırakıldı Gözaltına alınan Birgün yöneticileri serbest bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 13:52:24. #1.11#
SON DAKİKA: Genel kurulda büyük kavga! Başkanın maaşı 120 bin TL'den 60 bin TL'ye düşürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.