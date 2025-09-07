Isparta'da Güzellik Merkezi Sahibi Kalp Krizinden Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Isparta'da Güzellik Merkezi Sahibi Kalp Krizinden Hayatını Kaybetti

Isparta'da Güzellik Merkezi Sahibi Kalp Krizinden Hayatını Kaybetti
07.09.2025 14:40
32 yaşındaki Buket Gülver, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti, cenazesi defnedildi.

Isparta'da Ayazmana Mahallesi'nde ikamet eden uzman estetisyen ve güzellik merkezi sahibi Buket Gülver'den (32) bir süredir haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Cansız bedenini ablası bulmuştu! Estetisyenin ölüm nedeni belli oldu

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Saat 17.00 sıralarında eve gelen sağlık ve polis ekipleri, Gülver'i hareketsiz buldu. Sağlık ekibince yapılan kontrolde, Buket Gülver'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Cansız bedenini ablası bulmuştu! Estetisyenin ölüm nedeni belli oldu

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Buket Gülver'in cenazesi, Isparta Şehir Hastanesi'nde yapılan otopsi işlemlerinin ardından bugün yakınlarına teslim edildi. Gülver için öğle vakti Emre Mahallesi Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazede Gülver'in yakınları ve sevenleri gözyaşı döktü. Namazın kılınmasının ardından Buket Gülver'in cenazesi, Gülcü Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cansız bedenini ablası bulmuştu! Estetisyenin ölüm nedeni belli oldu

"EVDEN ÇIKMAK ÜZEREYKEN KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ"

Ayşe Gülver Ünlü, kardeşinin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı. Ünlü, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Kardeşimi ben buldum. Bir süredir sağlık sorunlarıyla uğraşıyordu. Evden çıkmak üzereyken kalp krizi geçirmiş. Sevenlerinden tek isteğim dua" diye belirtti.

Cansız bedenini ablası bulmuştu! Estetisyenin ölüm nedeni belli oldu
Kaynak: DHA

Son Dakika Yaşam Isparta'da Güzellik Merkezi Sahibi Kalp Krizinden Hayatını Kaybetti - Son Dakika

