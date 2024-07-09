İstanbul'da Sıcak Havada Sahillere Akın - Son Dakika
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Yaşam

İstanbul'da Sıcak Havada Sahillere Akın

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İstanbul'da sıcak havadan bunalanlar Bakırköy sahiline akın etti. Vatandaşlar ağaçların altında serinlemeyi tercih ederken bazıları da denize girerek serinlemeyi tercih etti. Tatil imkanları kısıtlı olanlar ise sahillere gelerek hava alıp keyifli vakit geçiriyor.

09.07.2024 19:40
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İSTANBUL'da sıcak havadan bunalanlar sahillere akın ediyor. Vatandaşların en çok tercih ettiği yerlerden biri de Bakırköy sahili oldu. Kimi ağaçların altında serinlemeyi tercih ederken kimileri de Yeşilköy Halk Plajı'nda denizin tadını çıkardı.

Sıcak havadan bunalanların tercihi Bakırköy sahili oldu. Bugün İstanbul'da hava termometreler 31 dereceyi gösterirken hissedilen sıcaklık ise 34 derece oldu. Bakırköy sahile gelenlerin bazıları ağaçların altında oturmayı tercih ederken bazıları ise denize girerek serinlemeyi tercih etti. Ağaçların altında serinlemeyi tercih eden Tolga Öztürk, "Ben okuyorum. Şu an yaz tatilindeyiz. Havalar da sıcak, arkadaşlarla toplandık Bakırköy'deyiz. Sıcak havada deniz kenarında serin bir yer arıyoruz. Aldık çekirdeklerimizi de keyif yapıyoruz burada. Her yer gölgelik, ağacın altına geçtik. Sıcakları çok azaltmıyor ama en azından güneş olmadığı için rüzgarla beraber hallediyoruz" dedi. Emircan Çamurcu ise, hissedilen sıcaklığın 35 dereceyi bulduğunu ifade ederek, "Hissedilen hava sıcaklığı 34-35 derece civarında bence. Biz de o yüzden kendimizi sahile attık. Gölgede oturalım dedik arkadaşlarla. Bizim de yapabileceğimiz, elimizden gelen bu şu anlık. Başka yapabileceğimiz bir şey yok" diye konuştu.

"TATİLE GİDEMİYORUZ SAHİLE GELİYORUZ"

Tatile gidemediği için sahilleri değerlendirdiğini belirten Cemal Alim, " Mahmutbey'den bir metroya biniyoruz geliyoruz buraya, bir hava alıyoruz. Şimdi eve gideceğiz torun bakacağız. Yarın torunla da geleceğiz. Ne yapalım şimdi; emekli bir vatandaş, bu ekonomik imkanlarla eskisi gibi sağa sola gidemiyor, çok zor. Bunu siz de takdir edersiniz, eskiden bu aylarda bizim kuşak mutlaka bir 10-15 günlük tatil yapabiliyorduk. Şimdi o imkan kalmadı. Biz de buraya geliyoruz, çimende çocuklarla muhabbet ediyoruz" ifadelerini kullandı. Emrah Çayıroğlu ise, "37 civarı vardır. Az önce de hava durumuna baktım. Evde klima da var ama deniz kenarına gelip hava almak daha keyifli geliyor. Çay içiyoruz, meyve yiyoruz, bu şekilde değerlendiriyoruz yani. Nem oranı çok, bundan dolayı daha sıcak hissediliyor. Yorgunluk veriyor o da ister istemez insana. Biz de buralara kaçtık. Saat 19.00'dan sonra, özellikle hafta içi burada yer bulmak imkansız. Bu saatlerde biraz hem boşluk oluyor, hem de bir şekilde temiz bulabiliyoruz mesela. 17.00 civarından sonra baya kirleniyor. Bölge temizleniyor. Biz de bundan faydalanıyoruz" şeklinde konuştu.

İstanbul\'da Sıcak Havada Sahillere Akın
Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam İstanbul'da Sıcak Havada Sahillere Akın - Son Dakika

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