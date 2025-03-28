İstanbul'da bayram göçü başladı, trafik durma noktasına geldi - Son Dakika
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Yaşam

İstanbul'da bayram göçü başladı, trafik durma noktasına geldi

İstanbul\'da bayram göçü başladı, trafik durma noktasına geldi

İstanbul'da Ramazan Bayramı öncesinde şehir dışına çıkmak isteyenlerin de etkisiyle kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 85'i buldu.

28.03.2025 19:17
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İstanbul'da mesai saatinin bitmesinin ardından 9 günlük bayram tatili başlarken, memleketlerine ya da şehir dışına gitmek isteyen vatandaşların yola çıktığı kentin birçok noktasında trafik akışı yavaşladı.

İstanbul'da trafik yoğunluğu bayram tatilinin de etkisiyle yüzde 85'e çıktı

ARAÇLAR GÜÇLÜKLE İLERLEDİ, TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Yağışın da etkisini gösterdiği kentin her iki yakasında, D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun kimi noktaları ile ana arter ve caddelerde araçlar güçlükle ilerliyor. Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Edirne istikametinde Zincirlikuyu'dan Beylikdüzü'ne kadar yoğunluk aralıklarla devam ederken, bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi.

İstanbul'da trafik yoğunluğu bayram tatilinin de etkisiyle yüzde 85'e çıktı

BEYLİKDÜZÜ'NDEN 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NE KADAR UZANIYOR

Ankara istikametinde ise Beylikdüzü'nden başlayan trafik yoğunluğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar uzanıyor. TEM Otoyolu'nda Esenyurt ve Esenler arasında her iki yönde de yoğunluk gözleniyor. Kağıthane'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

İstanbul'da trafik yoğunluğu bayram tatilinin de etkisiyle yüzde 85'e çıktı

ANADOLU YAKASI'NDAKİ YOĞUNLUK

Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolunda Kadıköy ile Tuzla arasında trafik çift yönlü ağır seyrediyor. Şile Otoyolu'nda Altunizade'den başlayan trafik, Ümraniye'ye kadar etkisini sürdürüyor. TEM Otoyolu Ankara istikametinde Ataşehir'den şehrin çıkışına kadar bölgesel yoğunluk yaşanıyor. Kuzey Marmara Otoyolu'nda ise İstanbul'dan Ankara yönüne Çekmeköy ve Sancaktepe mevkilerinde yoğunluk gözleniyor.

İstanbul'da trafik yoğunluğu bayram tatilinin de etkisiyle yüzde 85'e çıktı

KENT GENELİNDEKİ TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 85'İ BULDU.

İBB'nin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelinde yüzde 85'e çıkan trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 89, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 76 olarak ölçüldü. Kent genelindeki trafik yoğunluğu ise yüzde 85'i buldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Yaşam İstanbul'da bayram göçü başladı, trafik durma noktasına geldi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Serkan Yalçın:
    o.ç troller atın dislike sayınızı görelim ;) 0 0 Yanıtla
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