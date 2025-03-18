İstanbul Valiliği'nde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Yaşam

İstanbul Valiliği'nde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Töreni Düzenlendi

İstanbul Valiliği\'nde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Töreni Düzenlendi

İstanbul Valiliği'nde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında düzenlenen törende, 21 şehit yakını ve 20 kahraman gazimize "Devlet Övünç Madalyası ve Beratları" takdim edildi. Törene katılan İstanbul Valisi Davut Gül, şehitlerin ve gazilerin fedakârlıklarını anarak, devletin her zaman yanlarında olduğunu belirtti.

18.03.2025 16:30
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İstanbul Valisi Davut Gül ve eşi Gülden Gül Hanımefendi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümünde İstanbul Valiliği'nde düzenlenen törenle 21 şehit yakını ve 20 kahraman gazimize "Devlet Övünç Madalyası ve Beratları" takdim etti.

CUMHURBAŞKANININ TEVCİHİ İLE MADALYALAR VERİLDİ

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tevcihi ve kararıyla gerçekleştirilen törene katılan İstanbul Valisi Davut Gül, törenin başında tüm katılımcılara Ramazan-ı Şerif tebriklerini ileterek huzur içerisinde bir Ramazan geçirilmesini diledi. Gül, Türkiye genelinde Cumhurbaşkanlığı kararıyla bugün aynı anda şehit yakınlarına ve gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratları takdim edildiğini belirtti.

Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını ifade eden Vali Davut Gül, cesaret timsali gazilere de şükranlarını sundu. Vali Gül, şehitlerin ve gazilerin bu topraklar için büyük bedeller ödediğini ve millet olarak bu fedakarlıkları hiçbir zaman unutmayacaklarını vurguladı. "Bugün bayrağımız özgürce dalgalanıyorsa, onurumuzla hayatımızı sürdürebiliyorsak, bunu aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesindedir" dedi.

İstanbul Valiliği'nde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Töreni Düzenlendi

ŞEHİT AİLELERİNE VE GAZİLERE MİNNET BORCUMUZ VAR

Vali Gül, şehitler ve gaziler için, "Şehitlerin ölmediğine, ölmeyeceğine inanan bir inancın mensuplarıyız. Ne yaparsak yapalım, onların ve sizlerin hakkını ödeyemeyiz" diyerek, devletin ve milletin bir bütün olarak şehitlerin yakınlarını ve gazileri kendi öz evlatları gibi gördüğünü belirtti. Şehitlerimizin canlarını vatan için feda ettiği değerlerin sonsuza kadar korunacağını belirten Davut Gül, "Şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi devlet olarak, millet olarak bağrımıza basıyoruz. Etle tırnak gibi ayrılmaz bir bütün olmak, millet olmak böyle bir şey" dedi.

İstanbul Valiliği'nde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Töreni Düzenlendi

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN MESAJI OKUNDU

İstanbul Valiliği'nde düzenlenen 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü töreninde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Erdoğan, mesajında, "Millet olarak büyük bir gurur ve heyecanla Çanakkale zaferinin 110. yıldönümünü anıyor, Çanakkale'yi geçilmez kılan kahramanlarımızı rahmetle ve şükranla yad ediyorum. Tarihte eşine çok az rastlanan azmin ve imanın teknolojiye galip geldiği bu büyük destan, namusu bildiği vatanının ve milletinin bekası için gözlerini kırpmadan canlarını vermeyi göze alan yüz binlerce kahramanın esiridir" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale'de milletin her kesiminin, erkeğiyle, kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla, öğrencisiyle, hocasıyla, çalışanı ve işvereniyle tek vücut olup düşmana geçit vermediğini belirtti.

41 MADALYA VE BERAT TAKDİM EDİLDİ

Törende toplamda 41 Devlet Övünç Madalyası ve Berat'ı takdim edildi. 21 şehit yakını ve 20 gaziye madalyalar verildi. Vali Gül, bu madalyaların, devletin ve milletin bir vefa nişanesi olarak gelecek nesillere gururla aktarılmasını temenni etti.

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Son Dakika Yaşam İstanbul Valiliği'nde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Töreni Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Valiliği'nde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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