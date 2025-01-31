İstanbullular bugün dikkat! Yürüyüşe çıkmayın, pencereleri kapatmakta fayda var - Son Dakika
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Yaşam

İstanbullular bugün dikkat! Yürüyüşe çıkmayın, pencereleri kapatmakta fayda var

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İstanbul'da beklenen karbonmonoksit patlaması başladı. Sabah işe gitmek için yola çıkanlar havanın kötü koktuğunu fark ederken uzmanlardan uyarı gecikmedi. Açık havada yürüyüş yapmanın sağlığa zararlı olabileceğine işaret eden yetkililer evlerin camlarını kapalı tutma konusunda ikazlar sıraladı. Öte yandan bu durumun insanlarda baş ağrısı, öksürük ve halsizlik yaratabileceği ifade ediliyor.

31.01.2025 07:39  Güncelleme: 08:17
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İstanbul ve çevresinde bir süredir beklenen karbonmonoksit patlaması sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı.

Sabah işe gitmek için dışarı çıkan vatandaşlar ve evini havalandırmak amacıyla pencerelerini açanlar, havada yoğun bir koku olduğunu fark etti. Hava Forum'un geçtiği bilgilere göre havanın kirli ve boğucu olduğunu belirten vatandaşlar, solunum güçlüğü yaşadıklarını ve nefes aldıkça göğüslerinde sıkışma hissettiklerini ifade etti.

İstanbullular bugün dikkat! Yürüyüşe çıkmayın, pencereleri kapatmakta fayda var

UZMANLARDAN ART ARDA UYARILAR

Durumun ciddi boyutlara ulaşmasıyla uzmanlardan peş peşe uyarılar geldi. Yetkililer, açık havada uzun süre vakit geçirmenin sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda vatandaşları uyardı.

İstanbullular bugün dikkat! Yürüyüşe çıkmayın, pencereleri kapatmakta fayda var

Karbonmonoksitin solunduğunda baş ağrısı, halsizlik, mide bulantısı ve öksürük gibi belirtilere neden olabileceğini vurgulayan uzmanlar, özellikle risk grubunda bulunan yaşlılar, çocuklar ve solunum rahatsızlığı olan kişilerin kapalı alanlarda kalmasını ve evlerinin camlarını kapalı tutmasını önerdi.

İstanbullular bugün dikkat! Yürüyüşe çıkmayın, pencereleri kapatmakta fayda var

PROFESÖR HAVA KİRLİLİĞİ VERİLERİNİ AÇIKLADI

İTÜ İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros da bugün, İstanbul'un 2023 ile 2024'teki hava kirliliği oranlarına ilişkin verileri açıklamıştı.

Prof. Dr. Hüseyin Toros tarafından açıklanan verilere göre, İstanbul'daki hava kalitesi ölçümleri '2024 yılında karbonmonoksit değerlerinde 2023'e kıyasla yüzde 12 düzelme' görüldüğünü ortaya çıkardı. Hava kirliliğinde en çok artış ise ozonda oldu. İstanbul genelinde 2023 yılı hava kirliliği ozon ortalaması 34,62 µg/m³ iken, 2024 yılı ortalaması 38,07 µg/m³ oldu. Toros verdiği demeçte "Havamızın yeterince temiz olduğunu söyleyemeyiz" dedi.

İstanbullular bugün dikkat! Yürüyüşe çıkmayın, pencereleri kapatmakta fayda var

Baş Ağrısı, İstanbul, Öksürük, Sağlık, Çevre, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yaşam İstanbullular bugün dikkat! Yürüyüşe çıkmayın, pencereleri kapatmakta fayda var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • ferhat eser:
    istanbulda yaşayarak kaliteli hayat süremezsin zaten istanbul bitmiş artık 57 1 Yanıtla
  • Ahmet İPTAŞ:
    KAPİTALİZM VE GAVURLARIN HAVADAN ENFEKSİYON, VİRÜS ATTIĞI BİR DÖNEMDEYİZ MAALESEF. ÇOCUKKEN YILDA BİR KEZ GRİP OLURDUK, ŞİMDİ YILDA DÖRT, BEŞ DEFA GRİP OLUYORUZ. BUDA BUNUN BİR PARÇASI... 22 0 Yanıtla
  • Cemil seckin:
    yine bir çakallık dusunuyorlar.senaryo bunlar 16 1 Yanıtla
  • Eren Türkmen:
    Tamam kanka dikkat ederiz:) 14 2 Yanıtla
  • Apple User:
    aman Ekrem İmamoğlu’nu suçlayan varmı diye geldim yorum okumaya 6 6 Yanıtla
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