Japon deprem uzmanından "Ev satıyor" iddialarına yanıt

23 Nisan 2025 tarihinde saat 12:49'da, Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Deprem, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nin tamamında ve Ege Bölgesi'nin bazı illerinde hissedilmişti. Deprem sonrası Japon deprem uzmanı hakkında Japon Morikawi Evleri adında bir inşaat şirketi olduğu ve bu şirket üzerinden ev sattığı iddiaları çıkmıştı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Moriwaki, "Moriwaki Teknoloji İnşaat şirketi açtım ama hiç ev satmadım. Japon konutlarında teknik danışmanlık veriyorum." dedi.

"BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ 2 AY SONRA OLACAK DEMEDİM"

Son günlerde sosyal medyada "İstanbul'da 2 ay içinde büyük deprem olacak" şeklindeki iddialar gündem olmuştu. Moriwaki bu haberleri kesin bir dille yalanladı: "Büyük İstanbul depremi 2 ay sonra olacak demedim. Böyle bir açıklamam olmadı. Bilimsel olarak da böyle bir tarih verilemez."

"MORİWAKİ TEKNOLOJİ ŞİRKETİ AÇTIM AMA HİÇ EV SATMADIM"

Yoshinori Moriwaki, Türkiye'de adına kayıtlı bir inşaat firması bulunduğunu doğruladı ancak satış yapmadığını söyledi: "Moriwaki Teknoloji İnşaat şirketi açtım ama hiç ev satmadım. Japon konutları sahibi benimle görüşmek istedi, teknik danışman olarak oraya katıldım."

"TÜRKİYE, JAPONYA'NIN DEPREM TEKNOLOJİSİNDEN 10 YIL GERİDE"

Deprem teknolojileri konusunda da karşılaştırma yapan Moriwaki, "Türkiye, Japonya'nın deprem teknolojisinden 10 yıl geride" ifadelerini kullandı. Uzman, riskli bölgelerde önlem alınması ve Japonya'daki gibi yapı denetim sistemlerinin yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi.

"BÜYÜKÇEKMECE, KÜÇÜKÇEKMECE VE AVCILARIN ZEMİNİ ÇOK YUMUŞAK"

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, İstanbul'un bazı ilçelerinde zemin yapısının ciddi risk oluşturduğunu belirtti. " Büyükçekmece, Küçükçekmece ve Avcılar'ın zemini çok yumuşak. Bu bölgelerde olası bir depremde yıkım riski daha fazla" diyen Moriwaki, vatandaşların zemin etüdü yapılmış, güvenli yapılarda oturmaları gerektiğini vurguladı. Uzman, bu tür bölgelerde zemin kaynaklı büyütmenin yıkımı artırabileceğini ifade etti.