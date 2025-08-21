Karadeniz'de sık görülmeleri vatandaşları tedirgin etmişti, uzmanı konuştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Karadeniz'de sık görülmeleri vatandaşları tedirgin etmişti, uzmanı konuştu

Karadeniz\'de sık görülmeleri vatandaşları tedirgin etmişti, uzmanı konuştu
21.08.2025 22:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karadeniz'de son günlerde denizde sık rastlanan su samurları vatandaşları tedirgin ederken, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Şağdan Başkaya, su samurlarının durduk yere insana saldırmadığını ancak yuvaları veya yavruları tehdit edilirse tehlikeli olabileceklerini söyledi.

Karadeniz kıyılarında son günlerde artan su samuru görüntüleri vatandaşları hem şaşırttı hem de tedirgin etti. Konuyla ilgili açıklama yapan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şağdan Başkaya, su samurlarının etraftaki insan baskısının az olması durumunda gündüzden de faaliyet halinde olabileceklerine dikkat çekerek yoğun insan faaliyeti olan yerlerde daha temkinli hareket ettiklerini söyledi.

ORMANLIK, BOZKIR VEYA TARIM ALANLARINDA DA AVLANABİLİYORLAR

Su samuru suya bağımlı olarak yaşayan yırtıcı bir hayvan olduğunu ifade eden Başkaya, "Yarı sucul bir memeli türü olan su samuru ekvatordan kuzey kutbuna kadar, Asya, Avrupa ve Kuzey Afrika'da yayılış göstermektedir. Türkiye'de bütün bölgelerdeki akarsularda, göllerde ve denizlerin sahil kısımlarında yaşarlar. Yükseltisel olarak, denizden dağların doruklarına kadar her yükseltide bulunurlar. Akarsu boylarında akarsudan çıkarak 3-5 km uzaktaki ormanlık, bozkır veya tarım alanlarında da avlanabilirler" diye konuştu.

Karadeniz'de sık görülmeleri vatandaşları tedirgin etmişti, uzmanı konuştu

NE BULSA YİYİYOR

Su samurlarının güçlü bir yırtıcı olduğunu kaydeden Başkaya, "Sucul ekosistemlerde, besin zincirinin en üst basamağında yer alan, oldukça iyi yüzen, su altında uzun süre kalabilen, güçlü bir yırtıcıdır. Başlıca besinleri balıklardır. Bunun yanında yediği diğer türler; kurbağalar; yılanlar; su böcekleri; deniz salyangozu, tatlı su salyangozu, karides, deniz yengeci, tatlı su yengeci ve midye gibi kabuklular; köstebek, orman faresi, tarla faresi gibi küçük memeli hayvanlar; geyik, karaca gibi büyük memeli türler ve yavruları; su kuşları ve yumurtaları; tavuk, kaz, hindi gibi kümes hayvanları; koyun, keçi gibi evcil türler; bazı yörelerde bitkisel besinler" dedi.

Karadeniz'de sık görülmeleri vatandaşları tedirgin etmişti, uzmanı konuştu
Prof. Dr. Şağdan Başkaya

"SIKIŞTIRILIRSA; YUVASINA, YAVRUSUNA HERHANGİ BİR ŞEY YAPMAYA KALKILIRSA İNSANA DA SALDIRABİLİR"

"Su samurunun sucul habitatta bulunması, o habitatın genel olarak sağlıklı bir ekosistem olduğunun başlıca göstergelerinden biridir" diyen Başkaya, "Yüzme sırasında sadece başlarının bir kısmı, burun ve gözleri suyun dışında kalır. Su samuru, genellikle gececidir. Etraftaki insan baskısı az ise gündüzden de faaliyet halinde olabilirler. Yoğun insan faaliyeti olan yerlerde daha temkinli hareket ederler. Su samuru popülasyonlarını tehdit eden unsurlar; su kirliliği, besin yetersizliği, habitatların tahribi, kaçak avcılık, trafik kazaları ve balık tuzaklarına bağlı ölümler gibi çok çeşitli faktörlerdir. Günümüz dünyasında, yaşadıkları birçok olumsuzluğa rağmen, Türkiye'de hemen hemen bütün bölgelerdeki popülasyonları orta ve üzeri seviyelerde yani iyi durumdadır. Durduk yere insana saldırmaz. Sıkıştırılırsa; yuvasına, yavrusuna herhangi bir şey yapmaya kalkılırsa insana da saldırabilir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Karadeniz, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Karadeniz'de sık görülmeleri vatandaşları tedirgin etmişti, uzmanı konuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu
5-0’lık tarihi maç İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları 5-0'lık tarihi maç! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Tokat’ta 4 büyüklüğünde deprem Tokat'ta 4 büyüklüğünde deprem
Evin bodrum katındaki atölyede tüp patladı: 2 yaralı Evin bodrum katındaki atölyede tüp patladı: 2 yaralı
Türk bayrağında direk dansı Görüntüler Valiliği harekete geçirdi Türk bayrağında direk dansı! Görüntüler Valiliği harekete geçirdi
İsrail Gazze’nin topyekün işgali için ilk adımı attı, Hamas’tan yanıt gecikmedi İsrail Gazze'nin topyekün işgali için ilk adımı attı, Hamas'tan yanıt gecikmedi
Sevgili adaylarından ’’CV’’ isteyen Derin Talu aradığı kişiyi buldu Sevgili adaylarından ''CV'' isteyen Derin Talu aradığı kişiyi buldu
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’ten şiddet iddialarına ilk yanıt geldi Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'ten şiddet iddialarına ilk yanıt geldi
Hurdaya dönen 15 milyonluk Ferrari, futbolcuya satıldı Hurdaya dönen 15 milyonluk Ferrari, futbolcuya satıldı
Atılan manşetler bomba Bütün ülke Fenerbahçe-Benfica maçını konuşuyor Atılan manşetler bomba! Bütün ülke Fenerbahçe-Benfica maçını konuşuyor

20:25
Özel’in Çerçioğlu ile konuşması olay: Gözünün içine bakıp sordum...
Özel'in Çerçioğlu ile konuşması olay: Gözünün içine bakıp sordum...
18:38
İsrail’in “E1“ projesi Batı’yı ayaklandırdı 21 ülkeden Netanyahu’ya uyarı
İsrail'in "E1" projesi Batı'yı ayaklandırdı! 21 ülkeden Netanyahu'ya uyarı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 22:31:53. #7.11#
SON DAKİKA: Karadeniz'de sık görülmeleri vatandaşları tedirgin etmişti, uzmanı konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.