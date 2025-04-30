Khloe Kardashian formda vücudunun sırrını açıkladı - Son Dakika
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Yaşam

Khloe Kardashian formda vücudunun sırrını açıkladı

Khloe Kardashian formda vücudunun sırrını açıkladı

Khloé Kardashian, formunun sırrını sıkı egzersizlerin yanı sıra disiplinli beslenme planına borçlu. Günde yedi öğün tüketen ünlü yıldız, haftada bir kaçamak öğünle dengeli bir yaşam tarzı sürdürüyor. Gençlik yıllarında her türlü popüler diyeti denediğini söyleyen Kardashian, kalıcı değişimin anahtarının yaşam tarzı dönüşümünde olduğunu vurguluyor.

30.04.2025 13:26
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Khloé Kardashian, son Instagram paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. 40 kilo vererek hayatının en fit haline ulaşan ünlü isim, disiplinli antrenmanları ve günde 7 öğünlük sağlıklı beslenme programıyla formunu koruyor. Haftada bir kez kaçamak öğünle motivasyonunu tazeleyen Kardashian, estetik iddialarını ise kesin bir dille reddediyor.

"BU ON YIL BENİM OLACAK"

40 yaşındaki yıldız, daha önce bu on yılın en iyi dönemi olacağını dile getirmişti. Görünen o ki, hem bedensel hem zihinsel olarak bu hedefe emin adımlarla ilerliyor. Khloé, iki çocuğunun babası olan eski partneri Tristan Thompson ile olan ilişkisinden dünyaya gelen True (7) ve Tatum (2) adlı çocuklarıyla annelik yaparken, formunu korumayı da başarıyor.

Khloe Kardashian formda vücudunun sırrını açıkladı

40 KİLOLUK DEĞİŞİM: SPOR VE YAŞAM TARZI

Khloé Kardashian, yaklaşık 40 kilo verdiği bu süreci sıkı spor ve yaşam tarzı değişikliklerine borçlu olduğunu söylüyor. Sabah 05.30'da başladığı antrenmanlarını haftanın beş günü sürdürüyor. "Her zaman devre antrenmanı yapıyorum. Kardiyo aralarıyla kalp atışımı sürekli değiştiriyorum," diyen Kardashian, estetik yaptırdığı veya kilo verdirici ilaçlar kullandığı yönündeki iddiaları ise kesin bir dille reddediyor.

Khloe Kardashian formda vücudunun sırrını açıkladı

ÖZEL BESLENME PROGRAMI

The Mirror'da yer alan habere göre, reality yıldızı Khloé Kardashian, sadece sporla değil, uyguladığı özel beslenme planıyla da dikkat çekiyor. Gençliğinde denenmedik diyet bırakmadığını söyleyen yıldız isim, sonunda kalıcı sonuçları yaşam tarzı değişikliğiyle yakaladığını belirtiyor. Bugün geldiği noktada, Kardashian günde yedi öğün besleniyor ve bu alışkanlığın formda kalmasında büyük payı olduğunu vurguluyor.

Khloe Kardashian formda vücudunun sırrını açıkladı

PROTEİN AĞIRLIKLI BESLENİYOR

Ünlü beslenme uzmanı Dr. Philip Goglia'nın yönlendirmesiyle beslenen Khloé, sabahlarına protein tozu, badem ezmesi, meyve, buz ve suyla hazırlanan bir shake ile başlıyor. Gün boyunca et, sebze ve demir açısından zengin salatalarla tüketiyor. Ara öğünlerinde kereviz, domates ve badem tercih ederken, günün ilerleyen saatlerinde yumurta ve sebzeyle devam ediyor. Akşam yemeklerinde ise somon, levrek ya da morina gibi yağlı balıklar eşliğinde sebze tüketiyor. Günü ise hafif bir meyve porsiyonuyla kapatıyor.

Khloe Kardashian formda vücudunun sırrını açıkladı

    HAFTADA BİR GÜN ÖDÜL

    Bu sıkı plana haftanın yedi günü sadık kalan Kardashian, zaman zaman kendine ödül vermeyi de ihmal etmiyor. Haftada bir gün uyguladığı kaçamak öğünlerinde pasta, pizza ya da makarna gibi yüksek kalorili yiyeceklere yer veriyor. Bu denge, hem motivasyonunu korumasına yardımcı oluyor hem de uzun vadeli sürdürülebilirlik sağlıyor.

    Khloe Kardashian formda vücudunun sırrını açıkladı

    Khloe Kardashian, Kültür Sanat, Gençlik, Magazin, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

    Son Dakika Yaşam Khloe Kardashian formda vücudunun sırrını açıkladı - Son Dakika

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      Yorumlar (4)

    • Melih Özke:
      bunun son dakika ile ne alakası var dayı Allah aşkına ya 18 0 Yanıtla
    • aragorn:
      her türlü.... 6 6 Yanıtla
    • Fırat Duran:
      yağ yağ yağ :D para para para, estetik estetik estetik 6 0 Yanıtla
    • aragorn:
      Harley Davidson!!!! 6 0 Yanıtla
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