Kış lastiği değişikliği yapmak için son 1 gün kaldı - Son Dakika
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Yaşam

Kış lastiği değişikliği yapmak için son 1 gün kaldı

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Yurt genelinde soğuk hava ve karın etkili olması dolayısıyla 1 Aralık'ta ticari araçlar için başlayacak olan zorunlu kış lastiği uygulaması öncesi, lastik değişimi yapan servis noktalarında yoğunluk yaşanıyor.

29.11.2024 12:17
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemeleri kapsamında 1 Aralık ile 1 Nisan arasında tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunluluğu bulunuyor. Özel otomobiller için ise yasal zorunluluk olmasa da kış lastiği kullanımı öneriliyor.

Zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği taktırmayan işletmelere 2024 yılı için 4 bin 69 lira para cezası uygulanacak. Kış lastiği taktırmama cezası, Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanacak yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2025 itibarıyla güncellenecek.

LASTİK DEĞİŞTİRME ÜCRETİ 600 LİRADAN BAŞLIYOR

Lastik sökme takma işlemi 13 ve 14 inç jantlar için 600 lira, 15 ve 16 inç jantlar için 750 lira, 17 inç jantlar için 850 lira, 18 inç jantlar için 950 lira, 19 inç jantlar için 1100 lira, 20 ve 21 inç jantlar için 1250 lira olarak uygulanıyor.

Lastik oteli bedeli ise 4 lastik için değiştirme ücreti düzeyinde yapılıyor.

KAR LASTİĞİ OLMAYAN ARAÇLAR YOLA DEVAM EDEMEYECEK

Kış şartlarına göre önlemini almamış, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağdur olmasını önlemek amacıyla başlatılan uygulamayla, karlı havalarda yolların kapanmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Ekipler, tedbirsiz, hazırlıksız yola çıkan araçları daha sıkı denetleyecek ve kış şartlarına uygun olmayan, kar lastiği olmayan araçların yola devam etmelerine izin vermeyecek.

Kış lastikleri 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuşu ve yüksek güvenlik sağlıyor.

Öte yandan sürücüler, araçlarına lastik alırken üretim tarihlerine bakmaları gerekiyor. Lastik kullanılmamış olsa bile belli bir raf ömrü bulunuyor. Bekletilmiş lastikler, özelliğini kaybediyor ve balans tutmuyor.

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Son Dakika Yaşam Kış lastiği değişikliği yapmak için son 1 gün kaldı - Son Dakika

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