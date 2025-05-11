Kızılay, Anneler Günü'nü Deprem Bölgesinde Kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Kızılay, Anneler Günü'nü Deprem Bölgesinde Kutladı

Kızılay, Anneler Günü\'nü Deprem Bölgesinde Kutladı

Türk Kızılay, deprem bölgesinde annelere ve çocuklara yönelik etkinlikler düzenleyerek Anneler Günü'nü kutladı.

11.05.2025 11:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜRK Kızılay, Anneler Günü'nü deprem bölgesinde anne ve çocuklara yönelik düzenlediği etkinlikle kutladı. Program kapsamında anne ve çocuk temalı etkinliklerin yanı sıra psikososyal destek amaçlı atölyeler düzenlendi. Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz ve ünlü şefler Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya ise Kartal'daki Kızılay Huzurevi sakinlerine Anneler Günü ziyareti gerçekleştirdi.

Türk Kızılay, deprem bölgesinde devam eden iyileştirme faaliyetleri kapsamında, Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Osmaniye'de Anneler Günü'nü kutlamak üzere etkinlik gerçekleştirdi. Anne ve çocuk arasındaki bağı güçlendirme ve psikososyal destek sağlama amaçlı programlar kapsamında anneler ve çocukları, farklı alanlarda sanat terapileri, psiko-eğitimler, mektup yazma ve hediye hazırlama atölyelerine katıldı. Anneler Günü etkinlikleri kapsamında özel eğitim gereksinimi olan çocuklar ve annelerine yönelik programlar da düzenlendi.

ÜNLÜ ŞEFLER KIZILAY HUZUREVİ'NDE ANNELER GÜNÜ'NÜ KUTLADI

Türk Kızılay'ın 'İyilikle Pişen Hayatlar' projesi kapsamında Genel Başkan Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz ile ünlü şefler Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya ise İstanbul Kartal'daki Kızılay Huzurevi'ne Anneler Günü ziyareti gerçekleştirdi. Huzurevi sakinleriyle bir araya gelerek sohbet eşliğinde kahvaltı eden Yılmaz ve şefler, pasta keserek huzurevinde kalan annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

Yılmaz, "Burası, Kızılay ailemizin anne-babalarının olduğu yer. Anneler Günü'nde de gelip ellerini öpmemiz, onların gülümsemelerini görmemiz, duasını almamız çok kıymetli. Şeflerimiz de sürpriz yaparak bizlerle beraber büyüklerimizin ellerini öpmeye geldi, çok teşekkür ediyorum" dedi.

Şef Yalçınkaya, "Kızılay bizim için çok ayrı yerde. Ne zaman çağırsa gidiyoruz, bazen çağırmadan da gidiyoruz. Anneler Günü'nde gelebileceğimiz en iyi yerdeyiz, çok mutluyuz, herkesin Anneler Günü'nü kutluyoruz" diye konuştu.

Şef Sivrioğlu, "Annelerimizle buluşmak bizi çok mutlu ediyor. Kızılay'la çok güzel işler yapıyoruz. İyi ki Kızılay için çalışıyoruz. Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum" dedi.

Şef Zanna ise "Ne kadar şanslıyız ki buradayız. Türkiye'de, dünyada, her yerde bütün annelerin teker teker elini öpüyoruz, iyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Anneler Günü, Etkinlikler, Kızılay, Deprem, Kültür, Sağlık, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Kızılay, Anneler Günü'nü Deprem Bölgesinde Kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yürüyüşe çıktığı kırsal alanda dev mantarlar buldu Yürüyüşe çıktığı kırsal alanda dev mantarlar buldu
İsrailli askerden kan donduran itiraflar İsrailli askerden kan donduran itiraflar
23 ile sarı kodlu uyarı Meteoroloji saat verip uyardı 23 ile sarı kodlu uyarı! Meteoroloji saat verip uyardı
İŞKUR merak edilen verileri paylaştı İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler İŞKUR merak edilen verileri paylaştı! İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler
Survivor’dan diskalifiye olan Almeda Baylan en büyük pişmanlığını itiraf etti Survivor'dan diskalifiye olan Almeda Baylan en büyük pişmanlığını itiraf etti
Tadic’in Talisca’ya saldırmaya çalıştığı anların tribün çekimi Tadic'in Talisca'ya saldırmaya çalıştığı anların tribün çekimi
Enrique Iglesias’tan Türkiye’ye duygusal mesaj: Ezan sesini özledim Enrique Iglesias'tan Türkiye'ye duygusal mesaj: Ezan sesini özledim
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye’yi cehenneme çeviririz Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye'yi cehenneme çeviririz
Serkan Kaya’dan radikal karar: İstanbul’u bırakıp çiftlik hayatına geçti Serkan Kaya'dan radikal karar: İstanbul'u bırakıp çiftlik hayatına geçti
İnternetten tanıştığı adama 55 milyon lira kaptıran genç kadından ölüm tehdidi iddiası İnternetten tanıştığı adama 55 milyon lira kaptıran genç kadından ölüm tehdidi iddiası
Galatasaray, Jorge Jesus’u şampiyon yapan kaleciyi transfer ediyor Galatasaray, Jorge Jesus'u şampiyon yapan kaleciyi transfer ediyor

17:33
Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Kadir İnanır’ın son hali sevenlerini üzdü
Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Kadir İnanır'ın son hali sevenlerini üzdü
17:29
Kağıthane’de minibüs yayaların arasına daldı: 1 ölü, 3 yaralı
Kağıthane'de minibüs yayaların arasına daldı: 1 ölü, 3 yaralı
16:45
Müsavat Dervişoğlu kutsal mekana makam aracıyla girdi
Müsavat Dervişoğlu kutsal mekana makam aracıyla girdi
16:18
Trump’tan Abbas ve Şara sürprizi Kızgın olduğu Netanyahu yok
Trump'tan Abbas ve Şara sürprizi! Kızgın olduğu Netanyahu yok
13:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Putin’in teklifine yanıt: İstanbul’da ev sahipliğine hazırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'in teklifine yanıt: İstanbul'da ev sahipliğine hazırız
11:27
Çağdaş Atan’ı sinirlendiren Fenerbahçe sorusu
Çağdaş Atan'ı sinirlendiren Fenerbahçe sorusu
11:15
Kongre tamam, fesih ne zaman Cumhurbaşkanlığı kanadından ilk yorum geldi
Kongre tamam, fesih ne zaman? Cumhurbaşkanlığı kanadından ilk yorum geldi
11:02
Otizmli çocuğa eğitmenden dayak
Otizmli çocuğa eğitmenden dayak
10:54
Otomobil fiyatına kurbanlık boğa
Otomobil fiyatına kurbanlık boğa
10:41
Çöp konteynerinden insan kafatası çıktı İlk tespit korkunç
Çöp konteynerinden insan kafatası çıktı! İlk tespit korkunç
10:36
Resmi açıklama geldi Süper Lig’i sallayan isim takımdan ayrılıyor
Resmi açıklama geldi! Süper Lig'i sallayan isim takımdan ayrılıyor
10:19
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un: Ordumuza Ukraynalıları ortadan kaldırma talimatı verdim
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un: Ordumuza Ukraynalıları ortadan kaldırma talimatı verdim
10:06
MİT, sahte baz istasyonuyla dolandırıcılık yapan çeteyi çökertti
MİT, sahte baz istasyonuyla dolandırıcılık yapan çeteyi çökertti
10:00
Reyhanlı saldırısında hayatını kaybeden annenin 7 öksüz evladı yıllardır Anneler Günü’nü buruk geçiriyor
Reyhanlı saldırısında hayatını kaybeden annenin 7 öksüz evladı yıllardır Anneler Günü'nü buruk geçiriyor
09:58
İnternetten tanıştığı adama 55 milyon lira kaptıran genç kadından ölüm tehdidi iddiası
İnternetten tanıştığı adama 55 milyon lira kaptıran genç kadından ölüm tehdidi iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2025 17:58:59. #7.12#
SON DAKİKA: Kızılay, Anneler Günü'nü Deprem Bölgesinde Kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.