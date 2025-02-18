Metrobüs alt geçidini su bastı, vatandaşlar suların içinde yürümek zorunda kaldı - Son Dakika
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Yaşam

Metrobüs alt geçidini su bastı, vatandaşlar suların içinde yürümek zorunda kaldı

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İstanbul Küçükçekmece'de bulunan Cennet Mahallesi metrobüs durağının alt geçidinin merdivenlerinden sular gelmeye başladı. Oluşan su birikintisi nedeniyle vatandaşlar suların içerisinden yürümek zorunda kalırken, olay yerine gelen İSKİ ekiplerinin tahta paletle önlem aldığı görüldü.

18.02.2025 18:45
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İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bulunan Cennet Mahallesi metrobüs durağı alt geçidinde günlerdir etkili olan yağmur nedeniyle alt geçidin tahliye kısmında biriken sular zeminden yukarıya doğru taştı.

Küçükçekmece'deki Metrobüs Durağında Su Baskını: Vatandaşlar Zor Anlar Yaşıyor

VATANDAŞ SULARIN İÇİNDE YÜRÜMEK ZORUNDA KALDI

Merdivenlerin bittiği alanda yükselen sular nedeniyle alt geçitte su birikintisi oluştu. Alt geçidi kullanmak isteyen vatandaşlar ise gördükleri manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Alt geçidi kullanan vatandaşlar ise suların içerisinden yürümek zorunda kaldı.

Küçükçekmece'deki Metrobüs Durağında Su Baskını: Vatandaşlar Zor Anlar Yaşıyor

TAHTA PALETLE ÖNLEM

Su birikintilerinin artması sonucu İSKİ ekipleri alana su tahliyesi çalışması başlattı. Merdivenlerin bittiği ve vatandaşların yürüdüğü alana tahta palet konularak önlem alınmaya çalışıldığı ve su nedeniyle yürüyen bozulan merdivenlerin çalışmadığı görüldü.

Küçükçekmece'deki Metrobüs Durağında Su Baskını: Vatandaşlar Zor Anlar Yaşıyor
Metrobüs alt geçidini su bastı, vatandaşlar suların içinde yürümek zorunda kaldı

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Son Dakika Yaşam Metrobüs alt geçidini su bastı, vatandaşlar suların içinde yürümek zorunda kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Hasan Bayram:
    herşey güzel oluyor 22 5 Yanıtla
  • Serkan Acar:
    Ender Kervancıoğlu Ne oldu ekrem yağcısı zorunamı gitti 23 3 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA:
    chpli belediyeler tikir tikir calisiyor ( söz :Kemal Kilictaroglu ) 18 2 Yanıtla
  • Can dostum:
    Ekrem İmamoğlu İşini Biliyor... 14 4 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    cumhurbaskanin adayinin isi be olacak bekediyeyi once yonetsen 9 4 Yanıtla
  • sedat milas:
    Normal…. 12 0 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Bu haberi kaldırır mısınız 2 9 Yanıtla
  • ökkeş Kalem:
    İtler havlasın diye kemik veriyor Ekrem helal olsun iyi havlatiyor 2 3 Yanıtla
  • Hep mi ben:
    ekreB cumhurbaşkanı olsa tüm memleketi su basacak yatacak yer bulamayız 2 1 Yanıtla
  • Byaydin Yeniden:
    Ülkeyi yönetenler deprem yapıyor ses etmiyorsunuz ama :)) 0 0 Yanıtla
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