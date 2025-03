LEGEND FASHION WEEK / Türkiye\'de 70 Manken Podyumda

Legend Fashion Week moda severlere kapılarını İstanbul/ Türkiye'de açtı. Legend Fashion Magazin & Oksana Kuznetsova tarafından bu yıl düzenlenen Legend Fashion Week 2025 (LFW) 21-25 Mart tarihlerinde Sofitel Otel Taksim'de gerçekleşti. Etkinlik, açılış kokteyli ile başladı. Türk tasarımcılar Gözde İşbilir, Anisa Diko, Şinasi Günaydın, Aynur Açıkgöz, Rusyadan ünlü tasarımcı Inna Mikhaylova ' Angela Micky' , Azerbaycan'dan ise ünlü tasarımcı Ajemi Syle'nin tasarımları etkinliğe katılan moda severler tarafından ayakta alkışlandı.

PODYUMDA YERLİ & YABANCI 70 MANKEN

Yurt dışından 20 Manken, Türkiye'den ise 50 Yerli ve Yabancı Mankenlerin yer aldığı Efsane Moda Haftasında bayanlardan Baş manken Wilma Elles ve Top model Ecem April ve Maria Smirnova. Erkeklerden ise baş manken Top Sasan Mousakhani ve Top Model Ayberk Manay yer aldı. Gecenin sunuculuğunu Merve Akıncı üstlenirken kırmızı hali sunucusu ise Didem Türkmen oldu.?

LEGEND FASHION WEEK'E BÜYÜK İLGİ

LFW'e 5 günde 10.000'ne yakın davetli katıldı. 5 gün süren Workshoplar sonrası davetliler, akşam saatlerinde defilelere katıldı. Etkinlik Moda tutkunlarını ve cemiyetin seçkin isimlerini bir araya getirerek bir kez daha moda dünyasının ihtişamını gözler önüne serdi. Dünyanın en önemli isimlerini bir araya getiren bu etkinlik Modanın geleceğine yön veren tasarımcılar ile alıcıları bir araya getirdi.

GÖZDE İŞBİLİR'İN 'MAHMA' KOLLEKSİYONU

Legend Fashion Week 2025'in açılış defilesini Gözde İşbilir yaptı. Birbirinden şık ve gösterişli tasarımların yer aldığı Gözde İşbilir'in "MAHMA" SS25 isimli koleksiyonu moda severler tarafından her zamanki gibi büyük ilgi gördü.

İNNA MİKHAYLOVA'NIN 'ANGELA MİCKY' MARKASI İLE "LOVE RULES THE WORLD" KOLEKSİYONU

Günün ikinci defilesini Rusya'dan özel davetli olarak gelen Ünlü Tasarımcı İnna Mikhaylova gerçekleştirdi

'Angela Micky' Markası çok sayıda ödülün sahibi oldu. Markanın Moskova, Paris, Milano, Dubai ve Rusya'nın birçok şehrinde mağazaları bulunuyor. Az önce izlediğiniz yeni koleksiyonun ismi "LOVE RULES THE WORLD".

Tasarımcı 'İnna Mikhailova' kolleksiyonu hazırlarken gezegenimizin güzelliğinden, zarafetinden ve gücünden ilham aldı. Koleksiyonun ana fikri ise, dünyanın yıkımla değil, sevgi ve yaratıcılıkla yönlendirildiğidir.

'ŞİNASİ GÜNAYDIN' MARKASI İLE ALİ GÜNAYDIN

Türkiye'nin'ninen başarılı Smokin tasarımcılarından Şinasi Günaydın bu sezon LFW'de heyecan yaratan 'The Mask of the World' Collection SS25 koleksiyonu ile LFW'in ilk gününün 3'cü defilesinde moda tutkunlarıyla buluştu. Tasarımlar, Koreografi, Mesaj ve Atmosfer, izleyicilerin ilgisi arttırdı.

AJEMİ STYLE

Azerbaycan'dan genç ve yetenekli erkek giyim tasarımcılardan Tasarımcı Ajemi Style yepyeni kolleksiyonu ile 4'cü sırada yer aldı.?Bir birinden başarılı tasarımları ile geleceğin modellerine ve tasarımcılarına ilham veren Ajemi Style aynı zamanda 'Ajemi Style' Model okulundan Modelleri ile sahnede yer aldı.

ANİSA DİKO İLE SÜRÜKLEYİCİ MODA

Anisa Diko Yeni Fresh Tarz Tasarımları ile Günümüzün Modasını yansıttı. Tasarımların şıklığı izleyicilerin dikkatini çekerken adeta alkış yağmuruna uğradı.

AYNUR AÇIKGÖZ'N MASUMİYET KOLLEKSİYONU

Duayen Moda Tasarımcısı Aynur Açıkgöz "MASUMİYET" ismini verdiği ilkbahar – yaz 2025 koleksiyonunu gala defilesinde sundu. Koleksiyonda öne çıkan gelinlikler özel el işçiliği ile hazırlanan bir birinden ışık tasarımlar oldu. Tasarımlar kadınların masumiyetini, saflığını, gücünü ve özgürlüğünü temsil ediyor.

LEGEND FASHION WEEK 2025'DE MODA RÜZGARLARI ESTİ

Legend Fashion Dergisi imtiyaz sahibi, Organizatör & Koreograf Oksana Kuznetsova Türkiye ve Avrupa'nın en büyük moda organizasyonlarından olan Efsane Moda Haftası'yla ilgili şunları söyledi; "Tam 25yıldır Moda dünyasını bir arada tutuyorum, amacımız geleceğe yön veren Tasarımcılar ile Müşterileri bir araya getirip Modayı ayakta tutmak, sektörü canlandırmak ve devamlılığını sağlamakdır.Bu büyük organizasyona imza atmaktan gurur duyuyorum. Bu yıl bizlerle olan tüm tasarımcılarımıza, destek olan herkese ve moda severlere çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki organizasyonumuz için hazırlıklarımız şimdiden başladı" dedi.