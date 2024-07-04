MasterChef'te bir ilk! Tabaklarından kılçık çıkan 3 yarışmacı elendi - Son Dakika
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Yaşam

MasterChef'te bir ilk! Tabaklarından kılçık çıkan 3 yarışmacı elendi

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Üçlü düelloların başladığı MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde barbun dolması yapan yarışmacıların tabağından kılçık çıktı. MasterChef tarihinde ilk kez böyle bir olay yaşadıklarını söyleyen şef Somer Sivrioğlu, ''Umutlu olduğumuz 3 arkadaşımızdınız ama hiçbiriniz üçüncü tura kalamıyorsunuz'' dedi.

04.07.2024 13:39
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Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliğini üstlendiği MasterChef Türkiye'de üçlü düellolar devam ediyor. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmanın dün akşam yayınlanan bölümünde tabaklarından balık kılçığı çıkan 3 isim elendi.

DANILO ZANNA TEK TEK BULDU

Yarışmanın deneyimli şeflerinden Batuhan, Hakan ve Çağatay üçlü düelloda mücadele etti. Şefler, yarışmacılardan soğuk barbun dolması yapmalarını istedi. Verilen sürenin sonunda yemeklerini yetiştiren yarışmacılar, tadım aşamasında talihsiz bir olay yaşandı. Danilo Zanna, 3 yarışmacının tabağında da balık kılçığı buldu.

MasterChef'te bir ilk! Tabaklarından kılçık çıkan 3 yarışmacı elendi

SİVİROĞLU: ÜÇÜNÜZÜN DE MASTERCHEF HAYALİ SONA ERDİ

Yarışmada kılçık olan tabakları bu zamana kadar eleyen şefler, 3 ismi de düellodan geçirmedi. Yarışma tarihinde ilk kez böyle bir olay yaşadıklarını söyleyen Somer Sivrioğlu, "MasterChef'in özellikle deniz ürünü olan etaplarındaki en büyük kabusu balıktan kılçık çıkması. Daha önce pek çok yarışmacının başına geldi ama bugün yaşadığımız hepimiz için bir ilk oldu. İlk kez üçlü elemelerde, üç arkadaşımızın tabağından da kılçık çıktı. Biz, kılçık çıktığı anda o tabağı atlıyoruz ve değerlendirmeye almıyoruz. Hiçbiriniz üçüncü tura kalamıyorsunuz. Umutlu olduğumuz üç arkadaşımızdınız. Heyecanlı bir mücadele bekliyorduk. Ama sonu hiç iyi olmadı. Size söyleyebileceğimiz tek şey: Önümüzdeki sene direkt olarak gelip MasterChef'te yarışabilirsiniz. Ama bu sene için maalesef üçünüzün de MasterChef hayali burada sona eriyor" ifadelerini kullandı.

MasterChef'te bir ilk! Tabaklarından kılçık çıkan 3 yarışmacı elendi
MasterChef'te bir ilk! Tabaklarından kılçık çıkan 3 yarışmacı elendi
MasterChef'te bir ilk! Tabaklarından kılçık çıkan 3 yarışmacı elendi
MasterChef\'te bir ilk! Tabaklarından kılçık çıkan 3 yarışmacı elendi

Somer Sivrioğlu, MasterChef, Türkiye, Televizyon, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam MasterChef'te bir ilk! Tabaklarından kılçık çıkan 3 yarışmacı elendi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Talat Yelbuz: Vah vah vatan millet meselesi, mazallah vatan elden gider 3 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: MasterChef'te bir ilk! Tabaklarından kılçık çıkan 3 yarışmacı elendi - Son Dakika
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