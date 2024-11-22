Nazilli'de sağanak cadde ve sokakları suyla doldurdu, belediye başkanı özür diledi - Son Dakika
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Yaşam

Nazilli'de sağanak cadde ve sokakları suyla doldurdu, belediye başkanı özür diledi

Nazilli\'de sağanak cadde ve sokakları suyla doldurdu, belediye başkanı özür diledi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla dolarken, bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Sahaya çıkan Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, belediyenin hazırlıklı olduğunu ancak beklenenden şiddetli bir yağış yaşandığını belirterek, Nazilli halkından özür diledi.

22.11.2024 06:52
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Meteorolojinin günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından Nazilli ilçesinde dün saat 21.00 sıralarında sağanak etkili oldu. Bir anda başlayan yağmurun şiddetini artırması ile birlikte cadde, sokak ve altgeçitler suyla doldu. Otogar bölgesi, Karaçay, Sümer, Dumlupınar, Şirinevler, Yıldıztepe ve Sanayi Mahalleleri yağıştan etkilenen bölgeler oldu. Bazı mahallelerde ise bazı ev ve işyerlerini su bastı.

Şehrin en işlek caddelerinden Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'nin Aydın- Denizli kara yoluna bağlandığı kısımda bulunan demiryolu altgeçidi, 75'inci Yıl Bulvarı ve Alparslan Türkeş Bulvarı trafiğe kapatıldı.

Nazilli'de sağanak cadde ve sokakları suyla doldurdu, belediye başkanı özür diledi

"HALKIMIZDAN ÖZÜR DİLİYORUM"

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, Başkan Yardımcısı Selahattin Yılmaz ve yetkililer ile birlikte sahaya inerek çalışmaları yerinde takip etti. Tetik, uyarıların ardından zaten hazır olduklarını ancak beklenenden fazla bir yağış olduğunu dile getirdi. Tetik konuşmasında şunları söyledi:

"Bugün ilçemizde, meteoroloji tarafından duyurulan ve beklenen çok şiddetli bir yağış meydana geldi. Meteoroloji tarafından yapılan uyarının ardından biz ilçe genelinde belediye olarak zaten hazırlıklarımızı yapmıştık. Ancak ilçemizde beklediğimizden daha fazla bir oranda çok şiddetli yağış gerçekleşti. İlçemiz genelinde bazı noktalarda su baskınları meydana geldi. Meydana gelen su baskınlarına Aydın Büyükşehir ekipleri ve Nazilli Belediyemizin ekipleri ortaklaşa plan ve program dahilinde anında müdahale etti. Ekiplerimizin zamanında yapmış oldukları müdahaleler ile oluşacak olan zararları en aza indirmeyi başardık. Hala çalışmalarımız sürüyor. İlçemizde şu anda herhangi bir can kaybı bulunmamakta. Ancak bazı bölgelerimizde maddi hasarlar meydana geldi. En kısa sürede Nazilli Belediyesi olarak hasarlı yerlerin yaralarını sarmak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Bunun için de Nazilli Belediyesi olarak tüm halkımızdan özür diliyoruz, sorunları çözmek için elimizden geleni yapacağız. Tekrar tüm Nazilli halkımıza geçmiş olsun diyorum"

Ekiplerin ilçede başlattığı çalışmalar devam ediyor.

Sağanak Yağmur, Yerel Haberler, Doğal Afetler, Nazilli, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Nazilli'de sağanak cadde ve sokakları suyla doldurdu, belediye başkanı özür diledi - Son Dakika

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