Karadeniz\'de ağlara fener balığı takıldı, gören şaştı kaldı

Ordu'da tekneyle denize açılan balıkçıların ağzına Karadeniz'de nadir görülen, daha çok Akdeniz ve Ege'de bulunan fener balığı takıldı.

NADİR GÖRÜLÜYOR

Balıkçı Özay Çakır, yaklaşık 6,5 kilogram olan balık türünün genellikle Akdeniz ve Ege'de avlandığını, Karadeniz'de nadir görüldüğünü söyledi.

VATANDAŞLARIN İLGİSİ BÜYÜK

Balığın Marmara'dan Karadeniz'e geldiğini tahmin ettiklerini ifade eden Çakır, tezgahında satışa sunduğu balığa vatandaşların ilgi gösterdiğini aktardı.

BÜTÜN HALİ 3 BİN 250 LİRA

Balığın kilogramını 500 liradan satışa sunduğunu belirten Çakır, balığı bütün olarak almak isteyene 3 bin 250 liradan satacağını kaydetti.