Ordu'da tekneyle denize açılan balıkçıların ağzına Karadeniz'de nadir görülen, daha çok Akdeniz ve Ege'de bulunan fener balığı takıldı.
Balıkçı Özay Çakır, yaklaşık 6,5 kilogram olan balık türünün genellikle Akdeniz ve Ege'de avlandığını, Karadeniz'de nadir görüldüğünü söyledi.
Balığın Marmara'dan Karadeniz'e geldiğini tahmin ettiklerini ifade eden Çakır, tezgahında satışa sunduğu balığa vatandaşların ilgi gösterdiğini aktardı.
Balığın kilogramını 500 liradan satışa sunduğunu belirten Çakır, balığı bütün olarak almak isteyene 3 bin 250 liradan satacağını kaydetti.
Son Dakika › Yaşam › Karadeniz'de ağlara fener balığı takıldı, gören şaştı kaldı - Son Dakika
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