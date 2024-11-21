Orhangazi\'de Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi Kuruluyor

Yaşam

BURSA'nın Orhangazi Belediyesi, sokak hayvanlarının sorunlarına çözüm getirmek amacıyla Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) ve Cargill iş birliğinde Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi kuruyor. Temeli atılan merkezin 2025 yılında faaliyete geçmesi planlanıyor. Tüm süreçlerin uluslararası standartlarda yönetileceği merkezde geçici barınma ve beslenme alanları, kediler ve köpekler için kısırlaştırma sterilizasyon operasyon üniteleri, yaralı veya hasta hayvanlar için tedavi üniteleri, ecza deposu, gıda soğuk hava deposu yer alacak.

Orhangazi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, hayvan bakımında en başarılı uygulamaları teşvik edecek, insani programlar aracılığıyla sokak hayvanlarının sayısını azaltacak ve kamuoyunu bilinçlendirecek. Tesis, sokak hayvanlarının şefkat ve özenle beslendiği, tedavi edildiği ve sahiplendirildiği toplumsal bir merkez işlevi görecek.

Orhangazi'deki Arapzade Mahallesi'nde 36 bin 66 metrekarelik alanda kurulacak olan yeni merkezde hayvanların korunması, yaşatılması ve rehabilitasyon süreçleri uluslararası standartlarda yönetilecek. Merkezde geçici barınma alanları, kediler ve köpekler için kısırlaştırma sterilizasyon operasyon üniteleri, yaralı veya hasta hayvanlar için tedavi üniteleri, ecza deposu, gıda soğuk hava deposu, yönetim binası, personel tesisleri ve güvenlik birimleri yer alacak.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cargill Gıda Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Murat Tarakçıoğlu, "Fabrikalarımızın bulunduğu toplulukları desteklemek Cargill için bir önceliktir. Orhangazi'de Cargill İlkokulu, 112 Acil Durum Merkezi ve Sağlık Merkezi'nin başarıyla kurulmasının ardından, bu yeni rehabilitasyon merkeziyle sokak hayvanlarının refahına katkıda bulunacak olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu.

Sokak hayvanlarının barınma, beslenme ve bakım sorunlarının toplumun her kesimini ilgilendirdiğine dikkat çeken TİDER Başkanı Hande Tibuk ise sokak hayvanları konusunda belediyelerin özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile ortak çalışma yapmalarının, sorunun çözümüne yardımcı olabileceğini ifade etti.

Tibuk, şunları söyledi:

"Sokaktan hayvanları toplayarak bir sonuca gidilmiyor. Belediyelerin konuyu sağlıklı yönetebilmesi için STK'lar ve gönüllülerin de sürece dahil edilmesi çok önemli. Her belediye, hayvanların yaşamına duyarlı bir sivil toplum kuruluşu ile iş birliğine gittiğinde, zaten o STK'nın gönüllülerinin de gücünden yararlanabilir. TİDER'in amacı ihtiyaç sahiplerinin temel yaşam gereksinimlerini temin etmekte yardımcı olmak. Önceliğimiz olan vatandaşlarımızın yanında hayvan dostlarımızın da temel ihtiyaçlarını önemsiyor ve bu alanda projeler üretiyoruz. Orhangazi Belediyesi ve Cargill ile birlikte hayata geçirdiğimiz bu proje ile ülkemizdeki diğer kurumlara da örnek olacağımıza inanıyoruz."