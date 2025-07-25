Ortalama 50 bin lira maaşla 3 bin kişi alınacak! İşte aranılan şartlar - Son Dakika
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Yaşam

Ortalama 50 bin lira maaşla 3 bin kişi alınacak! İşte aranılan şartlar

Ortalama 50 bin lira maaşla 3 bin kişi alınacak! İşte aranılan şartlar
25.07.2025 10:40
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Milli Savunma Bakanlığı, İŞKUR üzerinden 3.097 sürekli işçi alımı yapacak. Başvurular 25-29 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Kura çekimi 14 Ağustos’ta yapılacak. Alınacak işçilere 50 bin TL’ye varan maaş imkânı sunulacak. Sonuçlar MSB'nin resmi internet sitesinden ilan edilecek.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), iş yerlerinde görevlendirilmek üzere 3.097 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Başvurular 25-29 Temmuz 2025 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacak. Alım süreci kapsamında kura yöntemi uygulanacak. Kura çekimi, 14 Ağustos Perşembe günü saat 10.00'da Ankara'daki MSB Personel Genel Müdürlüğü'nde noter huzurunda gerçekleştirilecek. Kurayla, açık iş pozisyonlarının dört katı kadar asil ve dört katı kadar yedek aday belirlenecek. Öncelik hakkına sahip adaylar için de ayrıca kura çekilecek.

Kura sonucunda sınava girmeye hak kazanan adayların isim listesi MSB'nin personeltemin.msb.gov.tr adresinden ilan edilecek. Bu duyuru tebliğ niteliği taşıyacak, ayrıca bir bilgilendirme yapılmayacak.

Sınava girmeye hak kazanan adayların, ilanda belirtilen koşulları sağlayıp sağlamadığı kontrol edilecek. Eğitim durumu, tecrübe, öncelik hakkı ve mesleki belgeler gibi evraklar tek tek incelenecek. Belge kontrolünün yapılacağı tarih ve yer bilgisi yine MSB'nin internet sitesinden açıklanacak.

Belge kontrolüne hem asil hem de yedek adaylar çağrılacak. Adayların, belgelerin asıllarıyla birlikte fotokopilerini de yanlarında getirmeleri gerekiyor.

MSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2. Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış olmak.

3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4. Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisaki yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

5. Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütlere desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

6. Kamusal haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

7. Askerlikle ilişiği olmamak. (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)

8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

9. Başvurunun son tarihi itibarıyla iş gücü taleplerinde belirtilen bölümlerden mezun olmak veya son başvuru tarihi itibarıyla ilanda belirtilen mesleki yeterlilik belgesi/ustalık belgesine sahip olmak ve belirtilen diğer özel şartları sağlamak. (Mesleki yeterlilik belgesi veya ustalık belgesine hak kazanmasına rağmen, son başvuru tarihi itibarıyla belgesi düzenlenmemiş olanlar da başvuru yapabileceklerdir. Ancak, belge kontrollerinde adayların bu durumu ispatlayıcı belge ibraz etmeleri gerekmektedir)

10. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmelik'in 5'inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

11. Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları ilana Millî Savunma Bakanlığınca davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır.

12. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

13. Her aday, İŞKUR'da yayımlanan listede belirtilen bir ilana (bir iş yeri ve bir meslek koluna) başvuru yapabilir. Birden fazla ilana başvuru yapanlar ile Millî Savunma Bakanlığında ücretleri genel bütçeden ödenen bir iş yerinde çalışmakta olan işçilerden müracaat edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

14. Adayların güvenlik soruşturma ve arşiv araştırması işlemlerinin yürütülebilmesi için MERNİS'e kayıtlı ikametgah adreslerinin güncel olması gerekmektedir. İşe yerleştirme yapılabilmesi için adaylardan, arşiv araştırması ve/veya güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması ve başvuru yaptığı meslek kolunda çalışmasında sağlık yönünden sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu aranacaktır.

Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Gündem, İŞKUR, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Ortalama 50 bin lira maaşla 3 bin kişi alınacak! İşte aranılan şartlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • 12345678:
    olmazsa olmaz imam hatip li olmasi 9 12 Yanıtla
    Mahmut Biliz:
    imam hatipliler neden putpereslere bu kadar batıyor 9 3
    Selma Çınar:
    Sizin kafanızı neyle yıkadılar ya domestos la mı ,işiniz gücünüz imamhatipler 1 0
  • Serkan Bayraktar:
    başlık manidar sözleşme sürecinde iken 70-80 isterken 50 bin ortalama he 0 1 Yanıtla
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