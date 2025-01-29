Otizmli Bahadır, Çizim ve Müzik Yeteneği ile Dikkat Çekiyor - Son Dakika
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Yaşam

Otizmli Bahadır, Çizim ve Müzik Yeteneği ile Dikkat Çekiyor

Otizmli Bahadır, Çizim ve Müzik Yeteneği ile Dikkat Çekiyor

Samsun'da yaşayan Bahadır Kavaklı, otizm spektrum bozukluğu ile mücadele ederken bilgisayar üzerinden yaptığı çizimler ve 'mutlak kulak' yeteneği sayesinde piyano çalma kabiliyeti ile aile ve çevresinin beğenisini kazanıyor. Baba Zeki Kavaklı, oğlu Bahadır'ın müzik ve sanat alanındaki potansiyelini keşfettiklerini ve onun yeteneklerini geliştirmek için çaba gösterdiklerini ifade etti.

29.01.2025 16:49  Güncelleme: 16:55
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SAMSUN'da yaşayan ve otizm spektrum bozukluğu (OSB) bulunan Bahadır Kavaklı (31), bilgisayar üzerinden çizim yapıp, 'mutlak kulak' becerisiyle piyano çalabiliyor. Baba Zeki Kavaklı (60), "Yaptığı çizimler belki de 10 binin de çok üzerindedir, biz artık sayamıyoruz. Kızım bize bir piyano göndermişti. Bir baktık Bahadır kendiliğinden bazı parçaları çalabiliyor" dedi.

İlkadım ilçesinde yaşayan ve otizm spektrum bozukluğu bulunan Bahadır Kavaklı, çizim yeteneği ve mutlak kulak becerisi ile piyano çalarak dikkatleri üzerine çekiyor. Baba Zeki Kavaklı, " Türkiye'nin kaç tane ili var, kaç tanesi büyükşehir, bunları tamamen öğrenmeye başladı. Öğrendikten sonra o bölgedeki otobüslerin kaç tane hattı varsa çizmeye başladı. Ardından bu iş büyüdükçe çizimler de Türkiye sınırının dışına çıkmaya başladı. Benim ilk gördüklerim arasında İngiltere, Azerbaycan gibi ülkeler vardı. Oradaki hatları, otobüsleri, çeşitliliği ayrı plakalar olmak üzere çizmeye başladı. Yaptığı çizimler belki de 10 binin de çok üzerindedir, biz artık sayamıyoruz" diye konuştu.

'RESİM YETENEĞİ OLDUĞUNU BİLİYORDUK'

Oğlunun çocuk yaştan beri bireysel eğitimler aldığını söyleyen Zeki Kavaklı, "Bahadır OSB dediğimiz, otizm spektrum bozukluğu olan bir birey. İyi durumda olan bir birey. Bahadır liseyi açıktan tamamladıktan sonra üniversite sınavına girdi. Şimdi de üniversite sınavıyla beraber KPSS'ye de başvurduk. Bahadır'ın ebeveynleri olarak aktif çalıştığımız dönemlerde Bahadır'la ilgilenmek epey bir zordu. Her ikimiz de ebeveyn olarak emekli olduktan sonra Bahadır'ı fark etmeye başladık. Bahadır'daki çeşitli özellikleri fark etmeye başladık. Çok öteden beri bir resim yeteneği olduğunu biliyorduk. Fakat bu resim yeteneğini geliştirici şekilde eğitim alma şansımız çevremizde yoktu. Özel bir çocukla çalışabilecek bir öğretmen temin edemediğimiz için o konu biraz askıda kaldı. Ama sonraları Bahadır'ın kendi kendine bu alanda biraz geliştirdiğini fark ettik. Bilgisayarla çok fazla ilgilenmeye başladı" ifadelerini kullandı.

'YAPTIĞI ÇİZİMLERİ BİZ ARTIK SAYAMIYORUZ'

Oğlu Bahadır Kavaklı'nın çocukluğundan otobüslere bir takıntısı var olduğunu söyleyen Kavaklı, "Küçük çocukken oyuncakları hep metal otobüslerden oluşuyordu ve sadece onları seviyordu. Onları çeşitlendirmeyi seviyordu. Sonradan Bahadır onları çizime dökmeye başladı. Çevresindeki otobüsler ilgisini çekmeye başladı. Belediye otobüsleri çok ilgisini çekti. Daha sonra internetten araştırmalar yaparak onların güzergahları, hatları, numaraları, renkleri, çeşitleri dikkatini çekmeye başladı. Onları kendisi kafasında kurguladı, ne işe yaradıklarını öğrenmeye başladıktan sonra onları çizim programlarında, çizmeye başladı. Yaptığı çizimler belki de 10 binin de çok üzerindedir, biz artık sayamıyoruz" dedi.

'KENDİLİĞİNDEN PİYANO ÇALABİLDİĞİNİ GÖRDÜK'

Piyano çalma yeteneğini hiçbir eğitim almadan fark ettiklerini dile getiren Zeki Kavaklı, "Biz bu arada Bahadır'la ilgili farklı bir yeteneği olduğunu da tesadüfen gördük. 24'lü yaşlarındaydı. Tesadüfen evimize kızımdan bir piyano geldi. Bir baktık Bahadır kendiliğinden bazı parçaları çalabiliyor. Herhangi bir müzik eğitimi almamıştı o yaşına kadar. Hiç ilgisi de olmamıştı. Bir anda bir müzik öğretmeni arkadaşımızdan Bahadır'ın 'mutlak kulak' olduğunu öğrendik. Notaları ayırabiliyordu. Bu yönde de çok ciddi bir yeteneği vardı ve her iki ilgi alanını birlikte götürmeye başladı. Çeşitli yerlerde başvurularımızı yaptık. İmkanlar araştırdık. Halk Eğitimi Merkezi'nden Bahadır'a basit, başlangıç bir müzik eğitimini aldırdıktan sonra orayı da hızlıca öğrenebildi. Şu anda porte üzerinden bir parçayı çalabilir hale geldi, isterse duysal olarak ya da notalı olarak. Piyanoda ilk merak saldığı melodi İstiklal Marşı'mızdı. O da bizim çok ilgimizi çekti. Daha sonra işte çeşitli parçaları çalmaya başladı. Hem klasik parçaları hem de bizim normal Türk müziği parçalarını çalabildiğini fark ettik. Mümkün olduğu kadar o tarafını da geliştirmeye çalışıyoruz. Bu tarz çocuklarımızın uğraşılarını oluşturduğumuzda ve onların sevdiği şeyleri onlarla beraber yürüttüğümüzde hayat daha çok kolaylaşıyor" diye konuştu.

Haber-Kamera Berkay YILDIZ SAMSUN,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Otizmli Bahadır, Çizim ve Müzik Yeteneği ile Dikkat Çekiyor - Son Dakika

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