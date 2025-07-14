Otizmli Oğluna Destek İçin Erişte Üretiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Otizmli Oğluna Destek İçin Erişte Üretiyor

Otizmli Oğluna Destek İçin Erişte Üretiyor
14.07.2025 10:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gülnur Küçük, ağır otizmli oğlu Yağız'a daha iyi bir yaşam sunmak amacıyla evde erişte yapıyor.

ANTALYA'da yaşayan Gülnur Küçük (43), ağır otizmli oğlu Yağız (17) ile ilgilenebilmek için çalışma hayatına katılamadı. Evinin geçimini sağlayabilmek için Yağız uyuduktan sonra 'küçük dünyam' dediği odasında hazırladığı rengarenk erişte ve makarnaları satan Küçük, işlerini geliştirip, oğluna daha iyi bir yaşam sunmak istiyor.

Kepez ilçesinde yaşayan Gülnur ve Hakan Küçük çifti, 17 yıl önce Yağız ismini verdikleri bebeklerini kucaklarına aldı. Küçük çifti, Yağız 1 yaşına geldiğinde hareketlerinde değişiklik fark edince kontrol için doktora götürdü. Kontrollerin ardından Yağız'a, yüzde 98 ağır otizm teşhisi konuldu. Bu teşhisten sonra hayatları değişen Küçük çifti, yeni yaşamlarını çocuklarına göre şekillendirmeye başladı.

ODAYI ATÖLYEYE ÇEVİRDİ

Ancak Yağız büyüdükçe sorunları da büyümeye başladı. Son olarak yaşadığı sıkıntılardan sonra oğlunu özel eğitim aldığı okuldan almak zorunda kalan ailede çalışan tek kişi olan Hakan Küçük, Yağız ile ilgilenebilmek için işi bırakmak zorunda kaldı. Bu süreçte Gülnur Küçük de kız kardeşine evde hazırlayıp, götürdüğü erişteleri iş yerindekilerin beğenmesi üzerine bu işi yapabileceğini düşündü. Oğluyla ilgilenen, her anında yanında olmaya çalışan Gülnur Küçük, evinin bir odasını 'küçük dünyam' dediği atölyeye çevirdi. Oğlu uyuduktan sonra geceleri rengarenk erişte ve makarnalar yapan Küçük, işini büyüterek Yağız'a daha iyi bir yaşam sunmak istiyor.

'KENDİMİ EVE KAPAMAMAK ZORUNDAYIM'

İlk başlarda çok zor günler yaşadıklarını belirten Gülnur Küçük, "Daha iyi olmak için çabalıyoruz. Gün boyu oğlumla vakit geçiriyoruz. Ablamın iş yerine götürdüğüm erişteleri bir hemşire almak istedi. Ona da hediye götürdüm ve sonrasında beni o teşvik etti. Hiç aklımda yokken bu işe başladım. Kendimi ayakta tutmak, eve kapamamak zorundayım. Özel bir çocuğum var, kendimi de rahatlatmak zorundayım. Bununla uğraşmak bana çok iyi geliyor. 1,5 yıldır yapıyorum. Burası için küçük dünyamdaki küçük atölyem diyorum" dedi.

'HİKAYEMİ İNSANLAR DİNLESİN İSTİYORUM'

İşini büyük keyifle yaptığını söyleyen Küçük, "Otizmli bir çocuk annesiyim, bu nedenle bütün ürünlerimizi doğal tercih ediyorum. Oğlumu ihmal etmekten korktuğum için gün içerisinde iş yapmıyorum. Gece oğlum uyuduktan sonra işe başlıyorum. Çocuğum çok erken uyanıyor ama ben ona ayak uyduruyorum. Bu seçimi kendim yaptım, asla çocuğumun düzenini bozmaya dayanamam. Hep bazı insanların hikayelerini dinledik. Ben de başarmak istiyorum, benim de hikayemi insanlar dinlesin istiyorum. Bir otizmli çocuk annesi olarak diğer annelere örnek olmak istiyorum. Benim ekmek kapım erişte olsun istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Antalya, Kadın, Yaşam, Otizm, Otizm, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Otizmli Oğluna Destek İçin Erişte Üretiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran basını: Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan İsrail saldırısında yaralandı İran basını: Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan İsrail saldırısında yaralandı
“Hesap“ kavgasında kadın turistleri darbedip yerde tekmelediler "Hesap" kavgasında kadın turistleri darbedip yerde tekmelediler
AK Parti’den “Terörsüz Türkiye“ mesajı: Komisyon günler içinde kurulacak AK Parti'den "Terörsüz Türkiye" mesajı: Komisyon günler içinde kurulacak
Kartalkaya faciasında evladını kaybeden acılı anne, mahkemede korkunç gerçeği ortaya çıkardı Kartalkaya faciasında evladını kaybeden acılı anne, mahkemede korkunç gerçeği ortaya çıkardı
AK Parti’den Pervin Buldan’ın “Bu ittifak süreç ittifakı“ sözlerine yanıt AK Parti'den Pervin Buldan'ın "Bu ittifak süreç ittifakı" sözlerine yanıt
Kredi kartı sahiplerine müjde Limitler artıyor, vadeler uzuyor Kredi kartı sahiplerine müjde! Limitler artıyor, vadeler uzuyor
Soyguncular anneyi katletti, 12 yaşındaki oğlu ölü numarası yaparak kurtuldu Soyguncular anneyi katletti, 12 yaşındaki oğlu ölü numarası yaparak kurtuldu
Macaristan’ın en eski kütüphanesini böcekler istila etti Macaristan'ın en eski kütüphanesini böcekler istila etti
Türkiye’nin gıda devi konkordato ilan etti Türkiye'nin gıda devi konkordato ilan etti
Ankara’da 1’i bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili vahim iddia Ankara'da 1'i bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili vahim iddia
Denize uçan lüks cipin üzerinde dakikalarca kurtarılmayı bekledi Denize uçan lüks cipin üzerinde dakikalarca kurtarılmayı bekledi

10:27
Kabine kulisleri kaynıyor Değişim için perşembe günü işaret edildi
Kabine kulisleri kaynıyor! Değişim için perşembe günü işaret edildi
10:04
PKK’nın silah bırakma töreninin masraflarını bakın kim ödemiş
PKK'nın silah bırakma töreninin masraflarını bakın kim ödemiş
09:07
DEM Parti İmralı Heyeti, Bahçeli ve Özel’i ziyaret edecek
DEM Parti İmralı Heyeti, Bahçeli ve Özel'i ziyaret edecek
02:38
Şile Belediyesi soruşturmasında Başkan Kabadayı ile birlikte 5 şüpheli tutuklandı
Şile Belediyesi soruşturmasında Başkan Kabadayı ile birlikte 5 şüpheli tutuklandı
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri sonrası yurdun dört bir yanı Türk bayraklarıyla donatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası yurdun dört bir yanı Türk bayraklarıyla donatıldı
17:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özel’e: Ümmetin birliğini savunmak ne zamandan beri suç oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e: Ümmetin birliğini savunmak ne zamandan beri suç oldu?
17:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan net ’Terörsüz Türkiye’ mesajı: Yeni dönemin kapısı aralanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Yeni dönemin kapısı aralanıyor
17:01
Güzelliğiyle büyüleyen kum zambaklarını koparması cüzdanı yakıyor
Güzelliğiyle büyüleyen kum zambaklarını koparması cüzdanı yakıyor
16:43
Adana’da ilginç kavga: Telefonunu alan arkadaşını yol kenarında boğdu
Adana'da ilginç kavga: Telefonunu alan arkadaşını yol kenarında boğdu
16:13
Bakan Ersoy duyurdu Antalya’da son 5 yılın temmuz ayı turist rekoru kırıldı
Bakan Ersoy duyurdu! Antalya'da son 5 yılın temmuz ayı turist rekoru kırıldı
15:47
AKOM uyardı İstanbul’da sıcaklıklar perşembe günü zirve yapacak
AKOM uyardı! İstanbul'da sıcaklıklar perşembe günü zirve yapacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2025 10:56:21. #7.11#
SON DAKİKA: Otizmli Oğluna Destek İçin Erişte Üretiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.