Özel Gereksinimli Bireylerin Gururu

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde özel gereksinimli bireylerin yer aldığı 'Tasarla, Çiz, Üret' projesi kapsamında hazırlanan el işi ürünler sergilendi. Pense ve çivilerle çalışan öğrenciler, günlük yaşam becerilerini geliştirirken ilk kez bir sergide ürünlerini sergilemenin gururunu yaşadı.

Karşıyaka ilçesinde faaliyet gösteren Kısa Süreli Engelli Dinlenme Merkezi'nde özel gereksinimli bireylerin katılımıyla yürütülen 'Tasarla, Çiz, Üret' projesi kapsamında hazırlanan el işi takı ve tasarımlar, Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen sergide beğeniye sunuldu. Projeyle hem zihinsel hem de motor becerileri gelişen bireyler, ilk kez bir sergide ürünlerini sergileyerek sosyal hayata dahil olmanın mutluluğunu yaşadı. Projeyi yürüten merkezde görevli resim öğretmeni Gonca Yılmazer, çalışmanın süreci hakkında bilgi vererek, "Önce tasarladılar. Zihinde canlandırdıkları bazı ürünler vardı. Bunları kağıda döküp ardından üretime geçtiler. Amacımız çocukların motor becerilerini geliştirmek ve zihinsel açıdan düşünmeyi teşvik etmekti. Veliler başta kaygılıydı, 'Hocam bunu nasıl başaracaklar?' diyorlardı. Ama biz 'Neden başaramayalım?' dedik. Bardak, tabak tutamayan çocuklar pense ve çivilerle çalışarak günlük yaşam yetilerini kuvvetlendirmiş oldu" dedi. Yılmazer, projenin devam edeceğini ve farkındalık yaratmaya devam edeceklerini belirtti.

'32 YAŞINDA AMA ZİHNİ HALA 8 YAŞINDA'

İlçede yaşayan işçi emeklisi Mehmet Arif Bozan, oğlu Berk Bozan'ın 6 yaşında araba çarpması sonucu beyninde sarsıntı oluştuğunu, 8 yaşından itibaren epilepsi nöbetleri geçirdiğini söyledi. Baba Bozan, "Çok akıllı bir çocuktu. Kaza nedeniyle beyninde hasar oluştu. Şu anda 32 yaşında ama zihni hala 8 yaşında. Bu kurumu keşfedip geldikten sonra öğretmenlerimiz ilgilendi. El becerileri gelişti. Arkadaşlarına davranışları, sosyalleşmesi çok güzel oldu. Üretmeye başladı. Kendine güveni geldi. Haftada 3 gün bu merkeze geliyoruz. Özel eğitime muhtaç bir evladınızın bir şeyler üretmesini görmek bambaşka bir duygu" diye konuştu.

'GÖZYAŞLARIMI TUTAMADIM'

Projeye katılan zihinsel engelli Nazlı Şen'in (36) annesi emekli öğretmen Necla Şen, kızındaki gelişmeleri anlatarak, "Nazlı sosyal bakımdan geriydi. Öz güveni yoktu. El becerileri, kasları gelişti. Takı tasarımını bu çocuklar yapamaz diye düşünüyordum. Ama hocamız yaptırdı. Nazlı'nın bunu başardığını görünce gözyaşlarımı tutamadım" ifadelerini kullandı.

Nazlı Şen ise "Zor olmadı. Önce kağıda çizim yaptık. Sonra takı haline getirdik ve sergiledik. Bundan sonra da devam edeceğim" dedi.

Epilepsi ve Serebral Palsi hastası Hakancan Gökdemir'in (23) annesi Sare Gökdemir ise oğlunun fiziksel gelişim gösterdiğini belirtip, "Kasları çok zayıftı. Boncuk dizerken, pense tutarken kasları kuvvetlendi. Göz kasları da gelişti. Bardak tutarken zorlanıyordu şimdi kendi yemeğini yiyebiliyor, suyunu içebiliyor. Pense tutmasını bilmiyordu. Severek yaptı, takıyı görünce duygulandım" diye konuştu.