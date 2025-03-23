Özgür Özel, Mansur Yavaş'ın yerine özür diledi: Kürt kardeşlerimin nevruzunu kutluyorum - Son Dakika
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Yaşam

Özgür Özel, Mansur Yavaş'ın yerine özür diledi: Kürt kardeşlerimin nevruzunu kutluyorum

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ''Bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken, o mitinge gidenlere polis pamuk şekerleri verdi.'' açıklamasıyla DEM Partililerin tepkisini çeken Mansur Yavaş'ın yerine özür diledi. Özel, ''Her kim söylediği bir sözle birini kırdıysa helallik istemek partinin Genel Başkanı adına bendendir. Bütün Kürt kardeşlerimin nevruzunu bir kez daha kutluyorum.'' dedi.

23.03.2025 23:14
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"Bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken, o mitinge gidenlere polis pamuk şekerleri verdi." açıklamasıyla DEM Partililerin tepkisini çeken Mansur Yavaş'la ilgili CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den çıkış geldi. İsim vermeden Yavaş'ın açıklamasına değinen Özel, "Her kim söylediği bir sözle birini kırdıysa helallik istemek partinin Genel Başkanı adına bendendir. Bütün Kürt kardeşlerimin nevruzunu bir kez daha kutluyorum." ifadelerini kullandı.

MANSUR YAVAŞ'TAN "PAMUK ŞEKER" ÇIKIŞI

Ekrem İmamoğlu yolsuzluk soruşturmasında tutuklanırken, Saraçhane'deki İBB yerleşkesi önünde protesto gösterileri devam etti. Saraçhane'de konuşma yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel dikkat çeken ifadeler kullandı. Özel, Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen Nevruz etkinliğine gelenlere polisin pamuk şeker dağıtmasını hatırlatıp "Dün doğuda bir yerde bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken, o mitinge gidenlere pamuk şekerleri verildi." açıklamasıyla tepki çeken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yerine özür diledi.

"NEVRUZUN KUTLANDIĞI ALANDA UFAK TEFEK SİTEMLER DUYDUM"

Özel şunları söyledi: "Bu nevruz haftasında barışın, kardeşliğin, yeni yılın umudunda bugün de İstanbul'da nevruz kutlandı. Bugün nevruzun kutlandığı alandan ufak tefek sitemler, kalp kırıklıkları duydum. Buradan oraya doğru şunu söylemem lazım. Bu kürsüde, bu meyda beş gündür çok konuştuk. Çok söz hatasız olmaz. Her kim bu kürsüden konuştuysa, söylediği bir söz söz kimi kırdıysa ondan helallik istemek partinin Genel Başkanı adına bendendir. Bütün Kürt kardeşlerimin nevruzunu bir kez daha kutluyorum. Buradan Edirne'de yatan ve ilk oraya konduğunda partisinin Eş Genel Başkanı olan Selahattin Demirtaş'ı da selamlıyorum!"

Özgür Özel, Mansur Yavaş\'ın yerine özür diledi: Kürt kardeşlerimin nevruzunu kutluyorum

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Son Dakika Yaşam Özgür Özel, Mansur Yavaş'ın yerine özür diledi: Kürt kardeşlerimin nevruzunu kutluyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (35)

  • Behzat null:
    Ulan… Allah bu milleti sizin şerrinizden korusun. 453 62 Yanıtla
  • Alper Elma:
    özoo sen bu krolardan niye özür diliyorrsun,Mansur haklıydı pacavralar ayaklar altina alınıp ezilmeli, 314 170 Yanıtla
  • Süleyman Karamanlı:
    Nevruz türklerin geleneğinde olan bir bayramdır. Baharın gelişinin habercisi olan bir bayram olarak kutlanır. Bunun kürtlükle bağdaştırmak yanlıştır. Bunu dahi bilmeden kalkıp özür dileyip bayramlarınımı kutluyon. 300 143 Yanıtla
    İbrahim Ökten:
    Daha bı kaç sene önce bile newroz kutlamak yasaktı bu ülkede. Newrozun ne olduğunu Kürtlerden öğrendiniz. Kürtlerin sadece newroz ile ilgili yüzlerce şarkısı var. Bı bu kalmıştı çalmadiginiz 57 91
    Abdul Mecit el sabah:
    Sen önce navruzun kimin bayramı olduğunu öğren ondan sonra yorum yap cahilliğinle boğuluyorsun. Nevruz Kürtlerin bayramıdır bunu da kafana sok . 42 76
    Ers Çky:
    o zaman sana yeni bir bilgi vereyim. Nevruz sadece Türk ve Kürtlerde olan birşey değildir. bir çok millet tarafından kutlanan bir gündür. 62 15
    dkmbhr6zsq:
    onlar alışmışlar örgütlerle meydanlara çıkmaya. Olay yapmaya ondan 34 7
  • efe:
    nevruzun türkü kürdü mü varmış 289 35 Yanıtla
  • Fatih Çiftçi:
    Nevruz sadece Kürtlerin mi yani? Bu kadar mı dünyadan bihabersiniz, çapsız ve vizyonsuz bir konuşma yapmış yine 222 45 Yanıtla
  • Murat Zor:
    komedi serisi devam ediyor. fazla bağırma eczacı özgür bağsurun çıkar bak. benden demesi 169 44 Yanıtla
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