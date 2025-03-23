Özgür Özel, Mansur Yavaş\'ın yerine özür diledi: Kürt kardeşlerimin nevruzunu kutluyorum

"Bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken, o mitinge gidenlere polis pamuk şekerleri verdi." açıklamasıyla DEM Partililerin tepkisini çeken Mansur Yavaş'la ilgili CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den çıkış geldi. İsim vermeden Yavaş'ın açıklamasına değinen Özel, "Her kim söylediği bir sözle birini kırdıysa helallik istemek partinin Genel Başkanı adına bendendir. Bütün Kürt kardeşlerimin nevruzunu bir kez daha kutluyorum." ifadelerini kullandı.

MANSUR YAVAŞ'TAN "PAMUK ŞEKER" ÇIKIŞI

Ekrem İmamoğlu yolsuzluk soruşturmasında tutuklanırken, Saraçhane'deki İBB yerleşkesi önünde protesto gösterileri devam etti. Saraçhane'de konuşma yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel dikkat çeken ifadeler kullandı. Özel, Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen Nevruz etkinliğine gelenlere polisin pamuk şeker dağıtmasını hatırlatıp "Dün doğuda bir yerde bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken, o mitinge gidenlere pamuk şekerleri verildi." açıklamasıyla tepki çeken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yerine özür diledi.

"NEVRUZUN KUTLANDIĞI ALANDA UFAK TEFEK SİTEMLER DUYDUM"

Özel şunları söyledi: "Bu nevruz haftasında barışın, kardeşliğin, yeni yılın umudunda bugün de İstanbul'da nevruz kutlandı. Bugün nevruzun kutlandığı alandan ufak tefek sitemler, kalp kırıklıkları duydum. Buradan oraya doğru şunu söylemem lazım. Bu kürsüde, bu meyda beş gündür çok konuştuk. Çok söz hatasız olmaz. Her kim bu kürsüden konuştuysa, söylediği bir söz söz kimi kırdıysa ondan helallik istemek partinin Genel Başkanı adına bendendir. Bütün Kürt kardeşlerimin nevruzunu bir kez daha kutluyorum. Buradan Edirne'de yatan ve ilk oraya konduğunda partisinin Eş Genel Başkanı olan Selahattin Demirtaş'ı da selamlıyorum!"