Pamukkale'nin İlk Kadın Pilotuna Destek Yağdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Pamukkale'nin İlk Kadın Pilotuna Destek Yağdı

Pamukkale\'nin İlk Kadın Pilotuna Destek Yağdı
20.08.2025 10:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nurgül Tunç Hasçelik, Pamukkale'de sıcak hava balonu pilotu oldu ve cesaretiyle örnek oldu.

DENİZLİ'de 'beyaz cennet' olarak bilinen ve UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Pamukkale'de turistleri uçuran bir sıcak hava balonu şirketinde ön muhasebe elemanı olarak çalışan Nurgül Tunç Hasçelik (32) azmi ve kararlılığıyla eğitim alıp, çalıştığı şirketin ilk kadın pilotu oldu. 4 yıldır turistleri havadan Pamukkale semalarında gezdiren Hasçelik, "Çevremdekiler 'Sen nazik ve kibarsın, sen kadınsın, bu erkek işi yapamazsın' diyenler, bu işi yapabildiğimi görünce özür diliyorlar" dedi.

Dünyanın dört bir tarafından yılda yaklaşık 3 milyon turistin ziyaret ettiği ve beyaz travertenleriyle dünyaca ünlü Pamukkale'de yaşayan evli Nurgül Tunç Hasçelik, 7 yıl önce ilçede faaliyet gösteren bir sıcak hava balonu şirketinde ön muhasebe elemanı olarak işe başladı. Lise mezunu olan Hasçelik, şirketin bir yandan ön muhasebesini tutarken, bir yandan hayranlıkla turistleri uçuran sıcak hava balonlarını izledi. Balonları uçuran pilotlara özenen Hasçelik, kendisinin de pilot olabileceğine inanıp, eğitim almaya başladı. Bir yıl boyunca eğitim alan Hasçelik, sıcak hava balon pilotu oldu. Hasçelik, daha önce ön muhasebe elamanı olarak çalıştığı balon şirketinde ilk kadın pilot olarak işe başladı. 4 yıldır pilotluk yapan Hasçelik, yerli ve yabancı turistleri Pamukkale semalarında manzarayla buluşturuyor.

'BİR KADININ İSTEYİP DE YAPAMAYACAĞI HİÇBİR İŞ YOK'

"Çevremdekiler 'Sen nazik ve kibarsın, sen kadınsın, bu erkek işi yapamazsın' diyenler, bu işi yapabildiğimi görünce özür diliyorlar. Eğitime başladım ve birçok erkekten daha iyi yapabildiğimi anladım" diyen Hasçelik, "Balon firmasında ön muhasebeye bakıyordum. Balonlara hayrandım. Pilotlara özeniyordum. Çok etkilendim. Yapmak istedim. Bir kadın olarak gurur verici bir durum, bir kadının isteyip de yapamayacağı hiçbir iş yok. Kadın pilot görenler şaşıyorlar. Genelde erkek görüyorlar. Kadın pilot olunca daha güven verdiklerini söylüyorlar. Kadın pilotlar daha özenli oluyor diyorlar. Bu iş en çok dikkat ve plan gerektiren bir iştir. Güç arkada kalıyor. Hava sert olursa ve dikkatli plan yapmazsak kötü sonuç alınabilir. Dikkat ve plan yapıldığı sürece balonun hiçbir tehlikesi yoktur" ifadelerini kullandı.

Hasçelik ayrıca, Türkiye'de dört mevsim hava şartlarının durumuna göre balonla uçulabilen tek bölgenin Pamukkale olduğunu, günde 30 ile 40 balonun yaklaşık 600 turistle havalandığını da söyledi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Havacılık, Pamukkale, Pilot, Kadın, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Pamukkale'nin İlk Kadın Pilotuna Destek Yağdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Yargıtay’dan çarpıcı karar Başkasının fotoğrafını paylaşan yandı Yargıtay'dan çarpıcı karar! Başkasının fotoğrafını paylaşan yandı
Genç kadın, 2 ay önce evlendiği kocasını öldürdü Genç kadın, 2 ay önce evlendiği kocasını öldürdü
Futbolda büyücülük operasyonu 2 kişi gözaltında Futbolda büyücülük operasyonu! 2 kişi gözaltında
Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti
Gurme fenomenler çekim yaparken ölüm tehlikesi atlattı Gurme fenomenler çekim yaparken ölüm tehlikesi atlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Pais’e yazdı: Asla vazgeçmeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Pais'e yazdı: Asla vazgeçmeyeceğiz
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden uzaklaştırıldı Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden uzaklaştırıldı
Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu
Hastanelerde yeni dönem “QR Kod Temizlik Uygulaması“ yaygınlaşıyor Hastanelerde yeni dönem! "QR Kod Temizlik Uygulaması" yaygınlaşıyor

08:41
Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi
Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi
09:43
İsrail Savunma Bakanı Katz, Gazze’yi işgal planını onayladı
İsrail Savunma Bakanı Katz, Gazze'yi işgal planını onayladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 10:09:30. #7.12#
SON DAKİKA: Pamukkale'nin İlk Kadın Pilotuna Destek Yağdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.