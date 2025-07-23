Rize'de Koruyucu Aile Şenliği Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Rize'de Koruyucu Aile Şenliği Düzenlendi

23.07.2025 21:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

RİZE'de, Koruyucu Aile etkinlikleri kapsamında, aile şenliği düzenlendi.

RİZE'de, Koruyucu Aile etkinlikleri kapsamında, aile şenliği düzenlendi. Şenlikte konuşan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, "Burada bir şenlik düzenledik. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Sahipsiz olan her evladımızın sahibi, kendini kimsesiz hisseden her kişinin kimsesi Türk milletidir" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Koruyucu Aile Günü etkinlikleri kapsamında, Portakallık Mahallesi sahil dolgu alanında aile şenliği programı düzenlendi. Programa Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, Rize Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, Rize Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Selim Köse ile koruyucu aileler ve çocuklar katıldı. Etkinlikte çeşitli oyunlar ve animatörlerin gösterileriyle eğlenen çocuklar keyifli anlar yaşadı.

'KENDİNİ KİMSESİZ HİSSEDEN HER KİŞİNİN KİMSESİ TÜRK MİLLETİDİR'

Program sonrası açıklamalarda bulunan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, "Koruyucu Aile etkinliği gerçekleştirdik. Aslında bu etkinlik, Koruyucu Aile Günü ve Koruyucu Aile Haftası kapsamında haziran ayının sonunda, 30 Haziran'da yapılması planlanmıştı. Ancak hem o dönemde yaşadığımız şehitlerimiz nedeniyle hem de hava muhalefeti sebebiyle etkinliği ertelemek zorunda kaldık. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, sosyal devlet olma özelliğiyle öne çıkan bir devlettir. En önemli vasıflarından biri de budur. Biz devletimizi tanımlarken 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milleti, kimsesizlerin kimsesidir' ifadesini kullanırız. Koruyucu ailelerimiz; özellikle aile şefkati ve aile himayesi görmesi gereken evlatlarımızı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın şemsiyesi, gözetimi ve kontrolü altında sahiplenen ailelerin oluşturduğu kıymetli bir topluluktur. Şehrimizde de 24 ailede toplam 30 evladımız, sevgi evleri haricinde koruyucu aile gözetiminde bulunmaktadır. Bu konuyu gündeme getirmek, aynı zamanda koruyucu ailelerimizi ve evlatlarımızı bir araya getirmek amacıyla arkadaşlarımızın ve kurumlarımızın katkısıyla bir şenlik düzenledik. Rize Belediyemiz, Müftülüğümüz, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzün organizasyonuyla şenliğimizi gerçekleştirdik. Etkinlik öncesinde bir toplantı da yapıldı. Bu konu hem sosyal devlet ilkesi açısından çok kıymetlidir hem de Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürütülen bir proje olması bakımından ayrıca önem arz etmektedir. Bu vesileyle burada bir şenlik düzenledik. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Sahipsiz olan her evladımızın sahibi, kendini kimsesiz hisseden her kişinin kimsesi Türk milletidir" diye konuştu.

'ONUN BİR GÜLÜŞÜ DÜNYAYA BEDEL'

Şenliğe katılan koruyucu baba Mehmet Çelik (48) "Biz 20 yıllık evliyiz. Uzun bir süre tüp bebek tedavimiz oldu. Nasip olmadı, biz de evlatlık başvurusunda bulunduk. Çok uzun süre geçti, biz de zaman geçsin istemedik ve koruyucu aile olmak istedik. Koruyucu aile olmak da aynı şey. Sonuçta bir çocuğa sahip çıkmak, onu büyütmek çok güzel bir şey. Dünyaya getirmek önemli değil, önemli olan onu büyütmek. Oğlumuz bizim hayatımıza çok şey kattı. Onun bir gülüşü dünyaya bedel. Onun sevgisi yorulmamıza değer. O varken yorulmayı unutuyoruz" dedi.

Koruyucu anne Hacer Çelik de (46) "Çocuk özlemi çok çektik. Onun için koruyucu aile olmak istedik. Önce evlatlık almak için başvurduk. Çok uzun süre bekledik. Çıkmayınca koruyucu aileye başvuralım dedik. Hayırlısı böyleydi. Çok başka bir duygu, çok mutluyum" diye konuştu.

Haber-Kamera: Osman Kubilay KÜÇÜKMUSTAFA/ RİZE,

Kaynak: DHA

Etkinlik, Yaşam, Rize, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Rize'de Koruyucu Aile Şenliği Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
Galatasaray’ın yeni takım kaptanı belli oldu Galatasaray'ın yeni takım kaptanı belli oldu
Tenis efsanesi Sharapova milyonlar harcadığı evini satışa çıkardı Tenis efsanesi Sharapova milyonlar harcadığı evini satışa çıkardı
Tartıştığı eşini başından silahla vurarak öldürdü Tartıştığı eşini başından silahla vurarak öldürdü
Savcıların şifresiyle UYAP’a girip FETÖ dosyalarını kapatan katibe 1190 yıl hapis talebi Savcıların şifresiyle UYAP'a girip FETÖ dosyalarını kapatan katibe 1190 yıl hapis talebi
Beşiktaş’ı ilgilendiren maçta kazanan belli oldu İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Beşiktaş'ı ilgilendiren maçta kazanan belli oldu! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Aydın’da bir kişi sokak ortasında ölü olarak bulundu Aydın'da bir kişi sokak ortasında ölü olarak bulundu
Bursa’daki feci kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti Bursa'daki feci kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti
Obama’dan Trump’ın “darbe“ suçlamasına yanıt Obama'dan Trump'ın "darbe" suçlamasına yanıt
Bursa’da silahlı suç örgütüne operasyon: 17 tutuklama Bursa'da silahlı suç örgütüne operasyon: 17 tutuklama
10 yaşındaki çocuğun kazara vurduğu akrabası hayatını kaybetti 10 yaşındaki çocuğun kazara vurduğu akrabası hayatını kaybetti

20:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özel’e: Madem elinde görüntü var, versene mahkemeye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e: Madem elinde görüntü var, versene mahkemeye
20:09
Bilecik’te alevler hızla ilerliyor 7 köy tahliye edildi
Bilecik'te alevler hızla ilerliyor! 7 köy tahliye edildi
19:47
Çeşme’de her gece sular kesilecek
Çeşme'de her gece sular kesilecek
08:50
Aziz Yıldırım’ın konuşmasına damga vuran görüntü
Aziz Yıldırım'ın konuşmasına damga vuran görüntü
08:16
İstanbul için ’’Çok tehlikeli’’ 48 saat başladı
İstanbul için ''Çok tehlikeli'' 48 saat başladı
08:13
61 orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 23 kişiden 4’ü tutuklandı
61 orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 23 kişiden 4'ü tutuklandı
08:13
Kuruluş Osman’dan ayrılacağı iddia edilmişt Burak Özçivit’ten yanıt geldi
Kuruluş Osman'dan ayrılacağı iddia edilmişt! Burak Özçivit'ten yanıt geldi
08:07
Yıldız futbolcunun Antalya paylaşımına beğeni yağdı
Yıldız futbolcunun Antalya paylaşımına beğeni yağdı
07:52
Herkes ters köşe oldu Mostafa Mohamed hayırlı olsun
Herkes ters köşe oldu! Mostafa Mohamed hayırlı olsun
06:52
Dayı ve yeğeninin miras kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Dayı ve yeğeninin miras kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
02:39
Teknede şüpheli ölüm İpe asılı halde bulundu
Teknede şüpheli ölüm! İpe asılı halde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2025 21:51:15. #7.11#
SON DAKİKA: Rize'de Koruyucu Aile Şenliği Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.