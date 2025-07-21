Şalvarını giyen kadınlar eğlenceye koştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Şalvarını giyen kadınlar eğlenceye koştu

Şalvarını giyen kadınlar eğlenceye koştu
21.07.2025 17:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Salihli ilçesinin tarihi mahallelerinden Kemer ve Kale'de yaşayan kadınlar, şalvar gecesi düzenledi. Büyük ilgi gören gecede şalvarını giyen kadınlar, eğlenceye koştu.

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı kırsal Kemer ve Kale mahallerinde kadınlar, şalvar gecesi düzenledi.

Şalvarını giyen kadınlar eğlenceye koştu

HEPSİ BİR ÖRNEK GİYİNDİ

Kemer Mahallesi etkinlik alanında düzenlenen eğlenceye katılan kadınların hepsi bir örnek giyindi.

Şalvarını giyen kadınlar eğlenceye koştu

RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTU

7'den 70'e her yaştan kişinin katıldığı şalvar gecesinde, renkli görüntüler oluştu. Geceye katılan kadınlar hem stres attılar hem de şalvar kültürünü yaşattı.

Şalvarını giyen kadınlar eğlenceye koştu

"ÇOK EĞLENDİK"

Tarihi Kemer Mahallesi'nin 650 yıllık bir geçmişi olduğunu anlatan mahalle muhtar azası İrem Can, 2 aylık bir çalışmanın ardından şalvar gecesini düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Etkinliğe katılan Betül Sever ise "Bugün burada çok eğlendik" dedi.

Şalvarını giyen kadınlar eğlenceye koştu

"KEYİFLİ BİR AKŞAMDI"

Rahime Akcan da "Bugün buraya şalvarımızı giyip geldik. Köyümüz Kemer'de yıllardır gelenek olarak şalvar giyeriz. Köylü kadınlarımız şalvarı bırakmıştı. Fakat şalvar gecesinde tekrar şalvar giyip, eğlendik. Keyifli bir akşamdı, umarım devamı gelir" diye konuştu.

Şalvarını giyen kadınlar eğlenceye koştu
Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Eğitim, Kadın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Şalvarını giyen kadınlar eğlenceye koştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milli atlet Dilek Koçak, 23 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu Milli atlet Dilek Koçak, 23 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu
Yeni transferlerini helikopterle sahaya indirdiler Tanıdık bir isim de var Yeni transferlerini helikopterle sahaya indirdiler! Tanıdık bir isim de var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs’ta federasyon modeline dayanan BM parametreleriyle vakit kaybedemeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs'ta federasyon modeline dayanan BM parametreleriyle vakit kaybedemeyiz
Fatih Tekke yeni yıldızını resmen duyurdu: Hayırlı olsun Fatih Tekke yeni yıldızını resmen duyurdu: Hayırlı olsun
Sakarya’da orman yangını Bir mahalle tahliye edildi Sakarya'da orman yangını! Bir mahalle tahliye edildi
A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Milletler Ligi Finalleri kadrosu belli oldu A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi Finalleri kadrosu belli oldu
Sokakta yürürken 142 metre uzaklıktan ateşlenen havalı tüfek mermisiyle öldü Sokakta yürürken 142 metre uzaklıktan ateşlenen havalı tüfek mermisiyle öldü
Fenerbahçe stadı önünde el hareketi yaptı Uyaran güvenlik görevlisini arabayla metrelerce sürükledi Fenerbahçe stadı önünde el hareketi yaptı! Uyaran güvenlik görevlisini arabayla metrelerce sürükledi
Beyaz Saray’dan Netanyahu yorumu: Deli gibi davranıyor, sürekli her şeyi bombalıyor Beyaz Saray'dan Netanyahu yorumu: Deli gibi davranıyor, sürekli her şeyi bombalıyor
Beylikdüzü’ndeki alışveriş merkezinde asma tavan çöktü 1 kişi yaralandı Beylikdüzü'ndeki alışveriş merkezinde asma tavan çöktü! 1 kişi yaralandı
Liverpool’dan rekor transfer Liverpool'dan rekor transfer

17:13
Sakarya’da dün başlayan orman yangını Bilecik’e sıçradı
Sakarya'da dün başlayan orman yangını Bilecik'e sıçradı
16:25
ABD Ankara Büyükelçisi: İsrail Suriye’yi parçalanmış görmek istiyor
ABD Ankara Büyükelçisi: İsrail Suriye'yi parçalanmış görmek istiyor
16:18
Yer: Konya ’’Bize iş yaptırmıyorsunuz’’ deyip polislere saldırdılar
Yer: Konya! ''Bize iş yaptırmıyorsunuz'' deyip polislere saldırdılar
15:09
Soruşturma açılan 29 kişi kim Bakan Tekin “Aralarında polisler de var“ diyerek açıkladı
Soruşturma açılan 29 kişi kim? Bakan Tekin "Aralarında polisler de var" diyerek açıkladı
14:26
Altan Öymen’in cenaze törenine damga vuran görüntü
Altan Öymen'in cenaze törenine damga vuran görüntü
22:25
Galatasaray, Admira Wacker’i 2 golle geçti
Galatasaray, Admira Wacker'i 2 golle geçti
22:24
İran’da korkutan patlama 13 kişi yaralandı
İran'da korkutan patlama! 13 kişi yaralandı
22:15
Kuaförde başına çizik atan arkadaşına kurşun yağdırdı
Kuaförde başına çizik atan arkadaşına kurşun yağdırdı
22:13
Alex de Souza yeni takımıyla tepetaklak oldu
Alex de Souza yeni takımıyla tepetaklak oldu
22:09
Yalova’daki düğünde tavuk pilav yiyen 100 kişi hastanelik oldu
Yalova'daki düğünde tavuk pilav yiyen 100 kişi hastanelik oldu
22:05
Galatasaray’da uçak kalkmıyor Transfer iptal
Galatasaray'da uçak kalkmıyor! Transfer iptal
21:52
Kerem Aktürkoğlu’nun Süper Lig’e dönmek için tek şartı var
Kerem Aktürkoğlu'nun Süper Lig'e dönmek için tek şartı var
21:52
Eskort dolandırıcılığına ikinci dalga operasyonu: 9 tutuklama
Eskort dolandırıcılığına ikinci dalga operasyonu: 9 tutuklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2025 17:29:43. #7.12#
SON DAKİKA: Şalvarını giyen kadınlar eğlenceye koştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.