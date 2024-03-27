Sevim Emre, eşi Orhan Gencebay için \'İktidar yanlısı\' eleştirilerine tepki gösterdi: İstese Cumhurbaşkanı olurdu

Yaşam

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum'a şarkı besteleyen Orhan Gencebay, dün akşam Kurum'un düzenlediği bir iftar yemeğinde Roman vatandaşlarla bir araya geldi. Ortaya çıkan görüntüler sonrasında ise Gencebay'a yönelik 'iktidar yanlısı' eleştirileri geldi. Gencebay'ın eşi Sevim Emre, yaptığı açıklamada, "Eşim siyaset üstü bir kişilik. İstese Cumhurbaşkanı bile olurdu. Köpekler havlasın boş verelim." ifadelerini kullandı.

MURAT KURUM İLE BERABER ŞARKI SÖYLEDİ

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum, dün akşam Şişli'de iftar yemeğinde Roman vatandaşlarla bir araya geldi. Yemeğe sanatçı Orhan Gencebay da katıldı. Gencebay daha önce Murat Kurum için seçim kampanyasında kullanılmak üzere 'Sadece İstanbul' adlı bir şarkı hazırlamıştı. Kurum, programda Orhan Gencebay'ın bestelediği "Sadece İstanbul" şarkısını sanatçı ile beraber söyledi.

"İSTESE CUMHURBAŞKANI BİLE OLURDU"

Sosyal medyaya düşen görüntüler sonrası ünlü sanatçıya yönelik 'İktidar yanlısı' sözleriyle tepki gösterildi.Gencebay'ı eşi Sevim Emre, 12punto'ya yaptığı açıklamada, "Eşim siyaset üstü bir kişilik. İstese Cumhurbaşkanı bile olurdu. Bunun particilikle alakası yok. Hangi parti vatanı için uğraşıyorsa yanındayız. Köpekler havlasın boş verelim" ifadelerini kullandı.

"KULA KULLUK EDENE YAZIKLAR OLSUN"

Gazeteci İsmail Saymaz, katıldığı bir televizyon programında, "Kula kulluk edene yazıklar olsun, şu düştüğü hallere bak. O ne tavırlar, yakışıyor mu? Sen Orhan Gencebay'sın. Sen Türk milletinin her bir partiye oy veren ferdinin sevdiği, dinlediği bir insansın." sözleriyle eleştirdi.