Eyüpsultan'da Kız Kaçırma Meselesi Silahlı Kavgaya Dönüştü: Bir Kadın Hayatını Kaybetti

Eyüpsultan'da, kız kaçırma meselesi nedeniyle iki taraf arasındaki silahlı kavganın ortasında kalan Ada Nur Uzuner (19) isabet eden kurşunla hayatını kaybetti, yanındaki 3 yaşındaki oğlu ise annesinin başından ayrılmadı. Uzuner'in kardeşi Sedef Uzuner, "Ablam vurulduktan sonra yere düşmüş çevresindeki herkes kaçıp gitmiş kimse onu hastaneye götürmemiş. Ablam can verirken oğlu da yanındaydı. Oğlu üstüne koşmuş 'Anne ölme, ölme' diye bağırmış. 3 yaşında bir çocuk ve yanında kimse yok, tek başınayken annesi gözleri önünde ölüyor. Zaten yeğenimin üstü başı kan içindeydi" dedi.
Olay, Eyüpsultan İslambey Mahallesi'nde, 19 Nisan Cuma günü saat gece 00:00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre; Ada Nur Uzuner, 3 yaşındaki oğluyla birlikte eniştesi Mert Satarım'ın otomobilinde bulunduğu sırada, Satarım yolda arkadaşlarıyla karşılaştı. Arkadaşları, kaçırıldığını iddia ettikleri bir kadını almaya gittiklerini söyleyerek Mert Satarım'ı da çağırdı. Olay yerine gidildiğinde şüpheli, karşısında kaçırdığı iddia edilen kişinin yakınlarını görünce paniğe kapılarak bulunduğu evin içerisinden dışarıya ateş açtı. Kurşunlardan biri o sırada arabadan inen Ada Nur Uzuner'e isabet etti. Mert Satarım ile birlikte olan grup da eve ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. 3 yaşındaki oğlunun yanında , yaralı halde uzun süre yerde yatan Ada Nur Uzuner, olay yerinde hayatını kaybetti. Uzuner, Cumartesi günü Gaziosmanpaşa Yenidoğan Camii'nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardındn Yayla Mezarlığı'na defnedildi. Polis ekipleri ise kimliğini tespit ettiği şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan Ada Uzuner'in saldırı gerçekleşmeden 10 dakika önce sosyal medya hesabından oğlu ile birlikte şarkı söyleyerek kaydettiği videoyu paylaştığı görüldü.
"KARDEŞİMİN ARDINDA 3 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU KALDI"
Mert Satarım'ın eşi ve Ada Nur Uzuner'in ablası İstek Uzuner, "Eşimin arkadaşları yolda eşimi çevirmiş 'Bir tane kızı kaçırdılar gelin o kızı almaya gidiyoruz' demişler. Ada da o sırada bebeğiyle arabadaymış. Hepsi olay yerine kaçırılan kızı almaya gidiyorlar. Kapıya vuruyorlar, içerideki adam korkuyor silahla ateş ediyor. Kurşun Ada'ya geliyor. Sonra herkes kaçıyor. Katillerin bulunmasını istiyoruz. Peşini bırakmayacağız. Kardeşimin ardında 3 yaşındaki çocuğu kaldı. Kardeşim suçsuz yere öldürüldü" dedi.
"ABLAM CAN VERİRKEN OĞLU DA YANINDA TEK BAŞINAYDI"
Ada'nın kardeşi Sedef Uzuner ise, "Ablam yere düşüyor ve kimse onu hastaneye götürmüyor. Ağzından, burnundan kan gelmiş. Yani boşu boşuna gitti. Ablam can verirken oğlu da yanındaydı, oğlu ablamın kanı içindeydi. Zaten ablamın panik atağı vardı oğlunu o halde görünce daha da mahvolmuştur. Oğlu üstüne koşmuş 'Anne ölme, ölme' diye bağırmış. Bize geldiğinde de 'Annem öldü' dedi. Ablamın şu an oğlunun yanında olması gerekiyorken şurada yatmasının ne anlamı var. Ablam çocuğuyla arabadan iniyor direkt vuruluyor. Çocuğu onu o durumda görüyor psikolojisi şu anda çok bozuk. Yeğenimi getirdik buraya 'Annem öldü mü? Annem öldü mü?' diye soruyor. O kurşun yeğenime de gelebilirdi. O sırada ablama geldi ve ablam öldü. Çocuğu da orada ablamın başında 1 saat beklemiş. 3 yaşında bir çocuk ve yanında kimse yok, tek başınayken annesi gözleri önünde ölüyor, o annesine bakıyor. Üstü başı kan içindeydi" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Yaşam › Eyüpsultan'da Kız Kaçırma Meselesi Silahlı Kavgaya Dönüştü: Bir Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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