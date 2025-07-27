Sopayla Şiddete Uğrayan Yavru Köpek Tedavi Ediliyor - Son Dakika
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Yaşam

Sopayla Şiddete Uğrayan Yavru Köpek Tedavi Ediliyor

Sopayla Şiddete Uğrayan Yavru Köpek Tedavi Ediliyor
27.07.2025 14:02
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Sivas'ta şiddet gören yavru köpek için tedavi sürerken hayati risk devam ediyor, verilen ceza yetersiz.

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde K.C.'nin dakikalarca sopayla şiddet uyguladığı yavru köpeğin kentteki özel bir klinikte tedavisi devam ediyor. Veteriner Hekim Serhat Şahin, "Vücudunun farklı yerlerinde kırıklar var. Kafatasında travma ve ödem var. Aynı zamanda akciğer ödemi var ve çok korkmuş. Tedavileri devam ediyor ancak hayati riskimiz var" dedi. Hayvanseverler ise verilen para cezasını yetersiz buldu.

İmranlı ilçesine bağlı Türkkeşlik köyünde önceki gün K.C., sopayla yavru köpeğe dakikalarca şiddet uyguladı. Şiddet görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması üzerine İmranlı Belediyesi ekipleri köye giderek yaralı köpeği koruma altına aldı. Hayvansever bazı gönüllüler tarafından belediyeden teslim alınan köpek il merkezindeki bir veterinere getirildi. Tedavi altına alınan köpeğin bazı yerlerinde kırık ve iç kanama olduğu tespit edildi. Köpeğe şiddet uygulayan K.C.'ye 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet kapsamında Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından 71 bin 800 TL idari para cezası uygulandı. Cumhuriyet Savcılığı tarafından da hakkında yasal işlem başlatıldı.

'KÜÇÜCÜK CANIYLA MÜCADELEYE DEVAM EDİYOR'

Kent merkezinde özel bir veteriner kliniğinde tedavisi devam eden yavru köpeğin hayati riskinin devam ettiği öğrenildi. Yavru köpekle olayın başından itibaren ilgilenen SCÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi ve Bir Can Bir Nefes Derneği üyesi Deniz Gölbaşı, "Bir Can Bir Nefes Derneği yardımıyla ve oradaki veteriner arkadaşlarla beraber yerinde tedavi ettik ve daha sonrasında durumu stabil hale gelmeye başladığında kliniğe getirildi. Bu süreçten itibaren olayın başındayım. Veteriner arkadaşlarımız yoğun bakımda diğer tedavi süreçleri ve her şeyi tamamladı. Filmler çekildi, kırıklar var. Kafatasında, kollarında ciddi hasar var. Akciğerde özellikle ödemler var. Bu yüzden gün içerisinde durumu ara ara değişiyor. Direndiğini düşünüyoruz ki küçücük canıyla mücadeleye devam ediyor ve sonuna kadar devam edecek, inanıyoruz" dedi.

'CEZAYI YETERLİ BULMUYORUZ'

Şiddet uygulayan kişilere verilen cezaların yetersiz kaldığını vurgulayan Gölbaşı,"71 bin TL cezayı da az buluyoruz. Videoyu izleyen herkesin böyle düşüneceğini düşünüyorum. O anda çektiği acılar ve şu anda çektiği acılar düşünüldüğünde tabii ki çok az buluyoruz. Ama tabii bu anlamda Valilik sağ olsun, hızlı bir süreç içerisinde böyle karar vermesi bizim için sevindirici. Ama tabii yeterli mi? Değil. İnsanlar açısından caydırıcı olması gerekiyor. Bunun aynı zamanda sadece parayla değil, cezai müeyyidelerin de caydırıcı olması lazım ki insanlar buna bir daha kalkışmasın. Bu daha 2,5 aylık bir yavru, ne yapmış olabilir? Ne olursa olsun zaten haklı bir gerekçe yok. Bunu caydırıcı hale getirecek yasaların mutlaka olması gerekiyor. Psikolojik açıdan düşündüğünüzde bu bir bebek. Bunu yapan kişi bunu küçük bir yavruya yapıyorsa muhtemelen bir çocuğa da yapacaktır. ya da başka birine de yapacaktır" diye konuştu.

'HAYATİ RİSKİ VAR'

Yavru köpeğin durumu hakkında bilgi veren Veteriner Hekim Serhat Şahin ise "Hem yerinde hem de kliniğimize geldikten sonra gece boyunca acil müdahalelerde bulunduk. Vücudunun farklı farklı yerlerinde kırıklar var. Kafatasında travma ve ödem var. Aynı zamanda akciğer ödemi var ve çok korkmuş. Tedavileri devam ediyor, ancak hayati riskimiz var. Tüm müdahaleleri yapıyoruz ve takip edeceğiz. Tüm gönüllü arkadaşlarımıza teşekkür ederiz" ifadeleri kullandı.

Kaynak: DHA

Hayvan Hakları, Yerel Haberler, 3-sayfa, İmranlı, Güncel, Sivas, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Sopayla Şiddete Uğrayan Yavru Köpek Tedavi Ediliyor - Son Dakika

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