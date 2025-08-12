Suyu biten vatandaşlar alevlere avuç avuç toprak atarak müdahale etti

Hatay'ın Yayladağı ilçesine bağlı Arslanyazı Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda dün saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Alevlere Hatay Valiliği koordinesinde; Orman Bölge Müdürlüğü, Hatay Büyükşehir Belediyesi, AFAD, Destek İllerin ekipleri, Yayladağı Belediyesi ile TAMP kapsamında görevli kurum ve kuruluşların personeli ile vatandaşlarla müdahale etti.

AVUÇ AVUÇ TOPRAK ATARAK SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTILAR

Çevre mahalleden gelen vatandaşlarla söndürme çalışmalarına katılan Hisarcık Mahallesi Muhtarı Murat Uylaş ve beraberindekileri, suyun bitmesi üzerine yanan yere avuçlarıyla toprak atarak söndürmeye çalıştılar. Yangını söndürmek için gösterilen mücadele takdir topladı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle alevler 16'ncı saatte kontrol altına alındı. Ekiplerin 3 gün süreyle bölgede soğutma çalışması gerçekleştireceği öğrenildi.