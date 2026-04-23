TCG BORA, Çocuk Bayramı\'nda Alanya\'da Sergilendi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG BORA Hücumbotu, Alanya Alidaş Liman İskelesi'nde ziyarete açıldı. Kılıç sınıfı hücumbotlardan biri olan ve P-338 borda numarasını taşıyan TCG BORA, 10.00- 12.00 ile 14.00- 17.00 saatleri arasında vatandaşları ağırladı. Yaklaşık 62 metre boyunda ve 9 metre enindeki savaş gemisine özellikle çocuklar ve aileler yoğun ilgi gösterdi. Alidaş Liman İskelesi'ne gelenler, geminin çeşitli bölümlerini gezerek hücumbotu yakından görme imkanı buldu. Aileler hatıra fotoğrafı çektirirken, görevli personel de gemi hakkında ziyaretçilere bilgi verdi. Diğer yandan Türk bayraklarıyla renklenen liman bölgesinde 23 Nisan'ın ruhuna uygun görüntüler oluştu.