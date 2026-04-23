TCG BORA, Çocuk Bayramı'nda Alanya'da Sergilendi
TCG BORA, Çocuk Bayramı'nda Alanya'da Sergilendi

23.04.2026 12:39
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda TCG BORA hücumbotu Alanya'da ziyarete açıldı.

TÜRK Deniz Kuvvetleri'ne ait, yaklaşık 62 metre boyunda ve 9 metre enindeki Kılıç sınıfı hücumbotlardan TCG BORA (P-338), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Antalya'nın Alanya ilçesinde ziyarete açıldı. Aileler ve çocuklar, savaş gemisini yakından inceleme fırsatı buldu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG BORA Hücumbotu, Alanya Alidaş Liman İskelesi'nde ziyarete açıldı. Kılıç sınıfı hücumbotlardan biri olan ve P-338 borda numarasını taşıyan TCG BORA, 10.00- 12.00 ile 14.00- 17.00 saatleri arasında vatandaşları ağırladı. Yaklaşık 62 metre boyunda ve 9 metre enindeki savaş gemisine özellikle çocuklar ve aileler yoğun ilgi gösterdi. Alidaş Liman İskelesi'ne gelenler, geminin çeşitli bölümlerini gezerek hücumbotu yakından görme imkanı buldu. Aileler hatıra fotoğrafı çektirirken, görevli personel de gemi hakkında ziyaretçilere bilgi verdi. Diğer yandan Türk bayraklarıyla renklenen liman bölgesinde 23 Nisan'ın ruhuna uygun görüntüler oluştu.

Kaynak: DHA

