Tesadüfen bulunan ağaç Bartın'da heyecan yarattı: Yaşı 500'den fazla - Son Dakika
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Yaşam

Tesadüfen bulunan ağaç Bartın'da heyecan yarattı: Yaşı 500'den fazla

Tesadüfen bulunan ağaç Bartın\'da heyecan yarattı: Yaşı 500\'den fazla
21.06.2025 16:42
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Bartın ormanlarında tesadüfen 478 santimetre çapı ve 500 yılı aşkın yaşı olduğu tahmin edilen çınar ağacı bulundu. Köylüler tarafından bulunan çınarın yaşı incelenirken, ağacın tescil ve koruma altına alınması için de çalışma başlatıldı. Bartın Valisi Nurtan Arslan ağacın Türkiye'nin en büyük ve en yaşlı ağacı olabileceğini kaydetti.

Bartın'da merkez ilçeye bağlı Akbaş köyünün Hızarnaşı mevkisinde köylüler tarafından fark edilen ağaç il Çevre ve Orman Müdürlüğü'ne bildirildi.

YAŞININ 500'DEN FAZLA OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Yapılan ilk incelemelerde ise türü çınar olarak tespit edilen ağacın gövde çapı ise 478 santimetre olarak tespit edildi. Yaşıyla ilgili tespit çalışması süren ağacın yaklaşık 500 yıllık olduğu tahmin ediliyor.

Tesadüfen bulunan ağaç Bartın'da heyecan yarattı: Yaşı 500'den fazla

ANIT AĞAÇ OLARAK TESCİL EDİLECEK

Ağacın, anıt ağaç olarak tescil edilerek koruma altına alınması için de çalışma başlatıldı. Ağacın, tescil ve koruma çalışmalarının tamamlanmasının ardından ziyarete açılması planlanıyor.

Tesadüfen bulunan ağaç Bartın'da heyecan yarattı: Yaşı 500'den fazla

VALİ DE BÖLGEYE GELDİ

Türkiye'nin en görkemli, en heybetli ve en yaşlı ağaçları arasında olduğu tahmin edilen ağaç, gerçekleştirilen programla kamuoyuna tanıtıldı. Bartın Valisi Nurtan Arslan, çapı 478 cm olarak ölçülen Çınar ağacının bulunduğu bölgeyi ziyaret etti. Arslan, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Baykal, Zonguldak Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, İl Çevre ve Orman Müdürü Temel Nadir ile birlikte ağacın bulunduğu Hızarbaşı mevkisine gelerek, inceleme yaptı.

Tesadüfen bulunan ağaç Bartın'da heyecan yarattı: Yaşı 500'den fazla
Bartın Valisi Nurtan Arslan

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK VE EN YAŞLI AĞACI OLABİLİR"

Vali Arslan, ağacın yaşının tespiti ise Bartın Üniversitesi ile birlikte yürütülecek koordineli çalışma ile yapılacağını kaydetti. Yapılacak çalışmaların sonucu ağacın Türkiye'nin en büyük ve en yaşlı ağacı olabileceğini de kaydeden Vali Arslan, "Bartın ilimiz mavisiyle yeşiliyle gerçekten Batı Karadeniz'in incisi Türkiye'nin de sayılı şehirlerinden birisi. Böylelikle doğa turizmi eko turizmi açısından da böyle bir ağacın varlığını tespit etmek bizler için mutluluk verici. Orman teşkilatımız Tabiat Varlıkları Koruma Kuruluna bu ağacın hem korunması hem de tescili için başvurusunu yaptı. Sürecimiz devam ediyor. Bu ağacın turizme kazandırılması için gerekli çalışmaları yapacağız" diye konuştu.

Kültür Sanat, Turizm, Yaşam, Dünya, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Tesadüfen bulunan ağaç Bartın'da heyecan yarattı: Yaşı 500'den fazla - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Oooo:
    Buraya kadarmış ağaç kardeş 69 14 Yanıtla
  • Mustafa Bayrak:
    valiye bak..havasından geçilmiyor.sanki dünyayı yönetiyor 41 28 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY:
    aman siz bisiyi koruma altına almayın. goruyoruz cocuk kadın orman deniz vs. 50 17 Yanıtla
  • Cemil YALÇIN:
    korunana kadar yaşadı artık ölür 43 10 Yanıtla
  • ahmet3353:
    chp de heykelini yapar.iki yılda ancak biter 2027 de açılışını yapar ??????500 yıllık ağaç bulunmuş hükümete saldırı kıcınızdan atıp tutmalar adam olun cıvıklar 6 9 Yanıtla
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