Tokat'ın Sulusaray ilçesi Belediye Başkanı Davut Kılıç, yaşanan deprem sonrası 2 bin yılık tarihe sahip olan kaplıca suyunun sıcaklığının 4 derece arttığını söyledi.
Tokat'ta merkez üssü Sulusaray ilçesinde 5.6, 4.0, 4.4 ve 4.1 olmak üzere yaşanan depremler sonrasında korkutan bir gelişme yaşandı. İlçede bulunan Sulusaray kaplıca suyunun 50 derece olan sıcaklığı 54 dereceye çıktı ve debisinde de artış yaşandı.
Sulusaray Belediye Başkanı Davut Kılıç, "Deprem sonrasında, kaplıcamızın tesislerinde herhangi bir hasara rastlanmadı. Vatandaşlarımız rahatlıkla sağlık hizmetlerinden faydalanabilirler. Deprem meydana geldikten sonra yapılan ölçümlerde kaplıca suyunda 4 derece bir artış olduğu tespit edildi. 50 derece olan sıcaklık şu anda 54 derece oldu. 4 derece sıcaklık seviyesinin arttığı tespit edildi. Daha önceden bu kadar sıcaklık artışı olmuyordu. Mevsimsel olarak 1-2 derece artıp düşebiliyordu. Ama 4 derece bir artış hiç olmadı. Deprem sonrası ölçümlerde 4 derece artığını fark ettik. Depremden sonra bunların olduğu bilim adamları tarafından söyleniyor" dedi.
2 gün önce kentin Sulusaray ilçesinde yaşanan 5.6'lık deprem, ilçede pek çok binada hasara neden olmuş, ardından yaşanan sarsıntılar paniğe neden olmuştu. Yozgat'ı da etkileyen sarsıntı sonrası Tokat'ta ve Yozgat'ın üç ilçesinde eğitime 1 gün ara verilmişti.
Son Dakika › Yaşam › Tokat'ta peş peşe yaşanan depremlerin ardından kaplıca suyunun sıcaklığı 4 derece birden arttı - Son Dakika
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, R.i.'ye ait iki katlı müstakil bir evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi, ancak yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, S.O. idaresindeki kamyon ile M.D. yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yanındaki B.D. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesine sevk edildi.
Burdur Valiliği, sosyal medyada paylaşılan bir erkeğin kadın kılığına girip okul çıkışlarında çocukların yanında dolaştığı haberleri üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda kişinin H.Ç. olduğu tespit edildi ve psikolojik rahatsızlığı olduğu değerlendirildi. Kişi, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.
Düzce'nin Mergiç Mahallesi'nde bulunan Melen Park'taki mesire alanında denge oyunu oynayan bir kişi, ip gerilmiş ağacın devrilmesi sonucu yere düşerek hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi ve yaralı ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumu iyi.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde M.S. yönetimindeki bir otomobil, sulama borusu yüklü traktör römorkuna arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ve yanında bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve bazılarının hayati tehlikesi bulunmaktadır.
Samsun'un Bafra ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi, hastaneye kaldırıldı. Çilhane Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın birinci katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen kişi Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, evde hasar meydana geldi. Olayın çıkış nedeni ise araştırılıyor.
Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, plakası öğrenilemeyen bir otomobil, hafif ticari araçlarla çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (5)