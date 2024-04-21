Tokat'ta peş peşe yaşanan depremlerin ardından kaplıca suyunun sıcaklığı 4 derece birden arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Tokat'ta peş peşe yaşanan depremlerin ardından kaplıca suyunun sıcaklığı 4 derece birden arttı

Geniş Video İzle

Tokat'ta peş peşe meydana gelen depremlerin ardından Sulusaray ilçesinde 2 bin yılık tarihe sahip olan kaplıca suyunun sıcaklığı 4 derece arttı. Sulusaray Belediye Başkanı Davut Kılıç, "50 derece olan sıcaklık şu anda 54 derece oldu. 4 derece sıcaklık seviyesinin arttığı tespit edildi. Daha önceden bu kadar sıcaklık artışı olmuyordu. Mevsimsel olarak 1-2 derece artıp düşebiliyordu. Ama 4 derece bir artış hiç olmadı." ifadelerini kullandı.

21.04.2024 21:42  Güncelleme: 21:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Sulusaray ilçesi Belediye Başkanı Davut Kılıç, yaşanan deprem sonrası 2 bin yılık tarihe sahip olan kaplıca suyunun sıcaklığının 4 derece arttığını söyledi.

Tokat'ta peş peşe yaşanan depremlerin ardından kaplıca suyunun sıcaklığı 4 derece birden arttı

KAPLICA SUYUNUN SICAKLIĞI 4 DERECE BİRDEN ARTTI

Tokat'ta merkez üssü Sulusaray ilçesinde 5.6, 4.0, 4.4 ve 4.1 olmak üzere yaşanan depremler sonrasında korkutan bir gelişme yaşandı. İlçede bulunan Sulusaray kaplıca suyunun 50 derece olan sıcaklığı 54 dereceye çıktı ve debisinde de artış yaşandı.

Tokat'ta peş peşe yaşanan depremlerin ardından kaplıca suyunun sıcaklığı 4 derece birden arttı

"DAHA ÖNCE HİÇ OLMADI"

Sulusaray Belediye Başkanı Davut Kılıç, "Deprem sonrasında, kaplıcamızın tesislerinde herhangi bir hasara rastlanmadı. Vatandaşlarımız rahatlıkla sağlık hizmetlerinden faydalanabilirler. Deprem meydana geldikten sonra yapılan ölçümlerde kaplıca suyunda 4 derece bir artış olduğu tespit edildi. 50 derece olan sıcaklık şu anda 54 derece oldu. 4 derece sıcaklık seviyesinin arttığı tespit edildi. Daha önceden bu kadar sıcaklık artışı olmuyordu. Mevsimsel olarak 1-2 derece artıp düşebiliyordu. Ama 4 derece bir artış hiç olmadı. Deprem sonrası ölçümlerde 4 derece artığını fark ettik. Depremden sonra bunların olduğu bilim adamları tarafından söyleniyor" dedi.

Tokat'ta peş peşe yaşanan depremlerin ardından kaplıca suyunun sıcaklığı 4 derece birden arttı

TOKAT 5,6'LIK DEPREMLE İLE SARSILMIŞTI

2 gün önce kentin Sulusaray ilçesinde yaşanan 5.6'lık deprem, ilçede pek çok binada hasara neden olmuş, ardından yaşanan sarsıntılar paniğe neden olmuştu. Yozgat'ı da etkileyen sarsıntı sonrası Tokat'ta ve Yozgat'ın üç ilçesinde eğitime 1 gün ara verilmişti.

Tokat'ta peş peşe yaşanan depremlerin ardından kaplıca suyunun sıcaklığı 4 derece birden arttı
Tokat\'ta peş peşe yaşanan depremlerin ardından kaplıca suyunun sıcaklığı 4 derece birden arttı

Davut Kılıç, Sulusaray, Kaplıca, Deprem, Tokat, Doğa, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Tokat'ta peş peşe yaşanan depremlerin ardından kaplıca suyunun sıcaklığı 4 derece birden arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Alucralı: Rabbim sonumuzu hayr etsin 32 2 Yanıtla
  • Emre Osman: Allah her türlü afetlerden cümlemizi korusun inşallah 20 2 Yanıtla
  • Kemal Demir: Amin inşallah . Ülkemiz çok güzel ama maalesef yapılaşma güvenli değil . İnsanımız dürüst değil. Büyük depremlerde kayıplar çok ağır oluyor. 15 1 Yanıtla
  • Teoman Ökmen: Allah ülkemizi yöneten herkese bilim insanlarının tavsiyelerine kulak verecek iradeyi nasip eylesin. 14 1 Yanıtla Mert kursun : Bilim insanlari ne zamandan beri dogal afetleri engellemeye basladida deprem bu en teknolojik ulkeler bile bi care bulamadi selin depremin yanginin toprak kaymasi firtina bunlarin onune kimss gecemez bence inanc kalmadi insanlar zivanadan cikti 0 0
  • Malatya'da 2 katlı ev alevlere teslim oldu
    22:59 Malatya'da 2 katlı ev alevlere teslim oldu

    Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, R.i.'ye ait iki katlı müstakil bir evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi, ancak yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

  • Gaziantep'te kamyonla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
    22:34 Gaziantep'te kamyonla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

    Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, S.O. idaresindeki kamyon ile M.D. yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yanındaki B.D. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesine sevk edildi.

  • Burdur'da Kadın Kılığında Okul Çevresinde Dolaşan Şahıs Hastaneye Yatırıldı
    22:33 Burdur'da Kadın Kılığında Okul Çevresinde Dolaşan Şahıs Hastaneye Yatırıldı

    Burdur Valiliği, sosyal medyada paylaşılan bir erkeğin kadın kılığına girip okul çıkışlarında çocukların yanında dolaştığı haberleri üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda kişinin H.Ç. olduğu tespit edildi ve psikolojik rahatsızlığı olduğu değerlendirildi. Kişi, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

  • Düzce'de mesire alanındaki ağacın devrilmesi sonucu yaralanan kişi hafif yaralandı
    21:58 Düzce'de mesire alanındaki ağacın devrilmesi sonucu yaralanan kişi hafif yaralandı

    Düzce'nin Mergiç Mahallesi'nde bulunan Melen Park'taki mesire alanında denge oyunu oynayan bir kişi, ip gerilmiş ağacın devrilmesi sonucu yere düşerek hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi ve yaralı ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumu iyi.

  • Gaziantep'te traktör römorkuna çarpan otomobilde 3 kişi yaralandı
    21:53 Gaziantep'te traktör römorkuna çarpan otomobilde 3 kişi yaralandı

    Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde M.S. yönetimindeki bir otomobil, sulama borusu yüklü traktör römorkuna arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ve yanında bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve bazılarının hayati tehlikesi bulunmaktadır.

  • Samsun Bafra'da çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı
    21:44 Samsun Bafra'da çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı

    Samsun'un Bafra ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi, hastaneye kaldırıldı. Çilhane Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın birinci katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen kişi Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, evde hasar meydana geldi. Olayın çıkış nedeni ise araştırılıyor.

  • Malatya'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı
    21:43 Malatya'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı

    Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, plakası öğrenilemeyen bir otomobil, hafif ticari araçlarla çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.


22:32 Erdoğan’ın kritik ziyareti öncesi Irak’tan açıklama: İlişkilerde sıçrama yaşanacak Erdoğan'ın kritik ziyareti öncesi Irak'tan açıklama: İlişkilerde sıçrama yaşanacak
21:43 Tokat’ta peş peşe yaşanan depremlerin ardından kaplıca suyunun sıcaklığı 4 derece birden arttı Tokat'ta peş peşe yaşanan depremlerin ardından kaplıca suyunun sıcaklığı 4 derece birden arttı
20:46 Eczacıbaşı’nı 3-0 mağlup eden Fenerbahçe Opet, Sultanlar Ligi’nde ikinci kez şampiyon Eczacıbaşı'nı 3-0 mağlup eden Fenerbahçe Opet, Sultanlar Ligi'nde ikinci kez şampiyon
18:57 Selçuk İnan: Seçil Erzan bankanın şube müdürü olmasaydı parayı teslim etmezdim Selçuk İnan: Seçil Erzan bankanın şube müdürü olmasaydı parayı teslim etmezdim
17:30 İYİ Partili Bilge Yılmaz, partisinden istifa etti İYİ Partili Bilge Yılmaz, partisinden istifa etti
22:36 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Fenerbahçe ile gol averajı yarışımız var, kapatmak istiyoruz Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Fenerbahçe ile gol averajı yarışımız var, kapatmak istiyoruz
22:08 Kerem önce kaçırdı, sonra attı İşte tekrarlanan penaltıda yaşananlar Kerem önce kaçırdı, sonra attı! İşte tekrarlanan penaltıda yaşananlar
20:57 Cem Yılmaz eleştirilere sosyal medyadan ateş püskürdü: Salak olmak çok büyük bir ayrıcalık Cem Yılmaz eleştirilere sosyal medyadan ateş püskürdü: Salak olmak çok büyük bir ayrıcalık
20:55 Aslan durdurulamıyor Galatasaray, sahasında Pendikspor’u 4-1 mağlup etti Aslan durdurulamıyor! Galatasaray, sahasında Pendikspor'u 4-1 mağlup etti
20:00 Psikolojisi altüst oldu Bonucci, futbolu bırakıyor mu Psikolojisi altüst oldu! Bonucci, futbolu bırakıyor mu?
18:47 Pompalı tüfekle video çekip sosyal medyada paylaşan gençlerden akılalmaz savunma Pompalı tüfekle video çekip sosyal medyada paylaşan gençlerden akılalmaz savunma
18:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Dolmabahçe’de Heniyye ile görüşmesi dünya basınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dolmabahçe'de Heniyye ile görüşmesi dünya basınında
18:05 Yeni haftada hava nasıl olacak Meteoroloji son tahminleri yayınladı Yeni haftada hava nasıl olacak? Meteoroloji son tahminleri yayınladı
17:13 Marmara’da deniz otobüsü fırtınanın ortasında kaldı Marmara'da deniz otobüsü fırtınanın ortasında kaldı
17:04 Tartışmalar kadın futboluna sıçradı Trabzonspor’dan Fenerbahçe’ye olay gönderme Tartışmalar kadın futboluna sıçradı! Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2024 23:15:11. #1.13#
SON DAKİKA: Tokat'ta peş peşe yaşanan depremlerin ardından kaplıca suyunun sıcaklığı 4 derece birden arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement