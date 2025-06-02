'Tülüşah'ı koparmanın cezası 557 bin TL - Son Dakika
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Yaşam

'Tülüşah'ı koparmanın cezası 557 bin TL

\'Tülüşah\'ı koparmanın cezası 557 bin TL
02.06.2025 13:37
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan endemik bitki türü 'tülüşah' çiçek açtı. Bu bitkiyi koparmanın cezası 557 bin TL olarak belirlendi. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, Tülüşah'ın ve yaşam alanlarının korunmasının önemine dikkat çekti.

Adını, Dilek Yarımadası Milli Parkı'nın da yer aldığı Samson Dağları'nın antik isminden alan endemik 'Tülüşah' (Aydın Gaşağı), bu yıl ilk olarak imar planlarında park alanı olarak ayrılan ve belediyelerin sorumluluğundaki zeytinliklerde çiçek açtı. Sitelerin arasında kalan bitkilerin zarar görmemesi için ilgili belediyelere ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bilgi verildi. 'Tülüşah'ı koparmanın cezasının 557 bin TL olduğu belirtildi.

Çiçek açan Tülüşah'ı koparmanın cezası 557 bin TL

"KISA ZAMANDA TÜM GÜZELLİKLERİNİ SERGİLEYECEKLER"

Konuyla ilgili açıklama yapan EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "IUCN'in Tehlike Kategorisi'nde 'CR' (Çok Tehlikede) olarak belirlenen Tülüşah, yoğun olarak görüldüğü Yaylaköy'den başlayarak, denize doğru uzanan Soğucak eteklerine kadar yayılım gösteriyor. Bu bölgelerde iklim şartları nedeniyle henüz çiçeklerini açmadıkları görülüyor, sıcakların artmasıyla birlikte kısa zamanda tüm güzelliklerini sergileyeceklerini tahmin ediyoruz. Daha az bireylerin olduğu Davutlar yolu, İkiçeşmelik, Taşocağı yolu ve Güvercinada'da da bulunuyor" dedi.

Çiçek açan Tülüşah'ı koparmanın cezası 557 bin TL

"BÜYÜK BİR ŞANS"

Tülüşahların Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan Tür Koruma Eylem Planı kapsamında izlenip korunduğunu belirten Sürücü, plan öncesinde yapılaşma ve dolgu çalışmalarıyla bazı alanlardaki bitkilerin tamamen yok olduğuna dikkat çekti. Sürücü, "Bu hatalar tekrar edilmemeli. Endemik bitkinin kalanlarının yok olmasını önlemek için antropojenik etkilerden olumsuz etkilenmemesi, gerekli koruma tedbirlerinin alınması ve bitkinin bulunduğu alanlara bilgilendirici ve uyarıcı tabelalar dikilmesi ve alanda bu türün bulunduğuna dair imar plan notlarına işlenmesi gerekiyor.

Çiçek açan Tülüşah'ı koparmanın cezası 557 bin TL

Endemik bir tür olan Tülüşah'ın Kuşadası'nın içinde, sitelerin arasında bugüne kadar bizlere kadar ulaşması büyük bir şans. Önemli olan bu bitkinin öncelikle habitatını koruyabilmek. Planlanan her projede o bölgenin ekolojik yapısı mutlaka incelenmeli. Kuşadası'nın sembolü haline gelen Tülüşahların ve yaşam alanlarının korunması ve geleceğe taşınması birlikte mümkün" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Bahattin Sürücü, Kuşadası, Aydın, Yaşam, Dünya, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yaşam 'Tülüşah'ı koparmanın cezası 557 bin TL - Son Dakika

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