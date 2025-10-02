Tüneli kapatıp eğlence yapan gruba ceza yağdı - Son Dakika
Tüneli kapatıp eğlence yapan gruba ceza yağdı

Tüneli kapatıp eğlence yapan gruba ceza yağdı
02.10.2025 09:54
Kağıthane Tüneli'nde otomobilleriyle asker uğurlaması yapan bir grup, tüneli trafiğe kapattı. Grup, tünelde oluşan trafiğe aldırış etmeden kutlama yaparken ekipler kamera görüntülerini ihbar olarak kabul etti. Yakalanan 10 şüpheliye 27 bin 894 lira ceza kesildi.

İstanbul'da Kağıthane Tüneli'nde 28 Eylül'de, otomobilleriyle asker uğurlaması yapan bir grup, tüneli trafiğe kapatıp diğer sürücülerin geçişini engelledi. Tünelde oluşan trafiğe aldırış etmeyen konvoydakiler, askere uğurladıkları kişiyi havaya atarak konfetiler ile kutlama yaptı.

Tüneli kapatıp eğlence yapan gruba ceza yağdı

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İHBAR KABUL EDİLDİ

Tünel kamerası tarafından kaydedilen görüntüleri ihbar olarak değerlendiren polis ekipleri yolu kapatarak trafiği tehlikeye atan kişilerin kimliğini tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucu H.K. (34), U.K.(23), M.A. (29), O.Ö.(30), A.A.(22), F.Ç.(29) isimli sürücüler ve F.D. (23), S.E. (21), E.Y. (20), M.B. (20) yakalandı.

Tüneli kapatıp eğlence yapan gruba ceza yağdı

28 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Şüphelilerden 6 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Öte yandan 10 şüpheliye Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleri uyarınca toplam 27 bin 894 lira para cezası uygulandı.

Tüneli kapatıp eğlence yapan gruba ceza yağdı
Kaynak: DHA

Güvenlik, Hukuk, Yaşam

Son Dakika Yaşam Tüneli kapatıp eğlence yapan gruba ceza yağdı - Son Dakika

