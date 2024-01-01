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Türkiye'de 2024'ün ilk bebeği Hatay'da dünyada geldi - Son Dakika
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Türkiye'de 2024'ün ilk bebeği Hatay'da dünyada geldi

Türkiye'de 2024'te yılın ilk bebeği Hatay'da dünyaya geldi. Bakan Koca, bebeğin görüntülerini, ''Hatay Defne Devlet Hastanesinde yeni yılın ilk bebeği doğdu. Fethiye ve Adem çiftini yürekten kutluyor, çocuklarının ülkemize ve insanlığa hayırlı bir evlat olarak yetişmesini diliyoruz. Nice, nice yeni yıllar göresin Muhammet Talha bebek'' ifadeleriyle paylaştı.

01.01.2024 - 00:24,  Güncelleme: 00:54
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Türkiye'de 2024'ye adım atarken, yeni yılın ilk bebeği ise Hatay'da dünyaya geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de 2024'te doğan ilk bebeğin görüntülerini paylaştı. Yeni yılın ilk bebeği Muhammet Talha, Hatay'da dünyaya geldi.

Görüntüleri Bakan Koca, "Hatay Defne Devlet Hastanesinde yeni yılın ilk bebeği doğdu. Fethiye ve Adem çiftini yürekten kutluyor, çocuklarının ülkemize ve insanlığa hayırlı bir evlat olarak yetişmesini diliyoruz. Nice, nice yeni yıllar göresin Muhammet Talha bebek" ifadeleriyle paylaştı.

Türkiye'de 2024'ün ilk bebeği Hatay'da dünyada geldi
Türkiye\'de 2024\'ün ilk bebeği Hatay\'da dünyada geldi
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Hatay, Haberler.com Özel, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Türkiye'de 2024'ün ilk bebeği Hatay'da dünyada geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'de 2024'ün ilk bebeği Hatay'da dünyada geldi - Son Dakika
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