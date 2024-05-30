Hasankeyf\'te Tiftik Üretimi ve Dokumacılık Azalıyor

Yaşam

Tarihi ve doğal güzellikleri ile bölge turizmi açısından büyük önem arz eden Batman'ın Hasankeyf ilçesinde bir taraftan da yok olmaya yüz tutmuş el sanatlarının yeniden topluma kazandırılması için uğraş veriliyor. "Tandoora" isimli mağazada ilçedeki 3 ustadan biri olan Mehmet Arif Ayhan, icra ettiği sanatın inceliklerini anlattı.

Bir dönem ilçenin geçim kaynaklarından biri olan ancak şimdilerde unutulan bu sanatı devam ettirmek için yoğun bir çaba ortaya koyduklarını ifade eden Ayhan, "Hasankeyf'in gelir kaynaklarından birisi dokumacılık. 600 ustadan geriye yalnızca 3 usta kaldık " dedi.

TİFTİĞİ İŞLEYECEK YENİ USTALAR KAZANDIRILIYOR

İlçede eşsiz mutfağı ve yöreye has hediyelik eşya satışıyla bilinen Tandoora'da yerli ve yabancı turistlere hizmet veren işletmeci Emine Arık, "Günümüzde tiftik ve yün yorganların yerini elyaflar aldı. Bölge halkı ise "Öze dönüş" misyonuyla tiftiği yaşatmaya çalışıyor. Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak'ın çaba ve katkılarıyla geliştirilen projeler sayesinde kadınlardan oluşan bir gruba ustalar tarafından bu zanaat öğretiliyor." dedi.

TİFTİĞİN FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Tiftiğin sağlık açısından da pek faydası bulunduğu belirtiliyor. Vücuttaki negatif enerjiyi aldığına ve ağrıları giderdiğine inanılıyor. Dokuma ustası Mehmet Arif Ayhan, "Tiftik, romatizma, bel ağrısı, akciğer hastalıklarına şifa oluyor. En önemli özelliklerinden birisi ise sıcaklarda serin, soğuklarda ise sıcak tutması." ifadelerini kullandı.

HAZIRA YÖNELİNCE TİFTİĞE İLGİ AZALDI

Dokuma ustası Ayhan, 2 senelik sıkı bir çalışmanın ardından dokuma ustası olunabileceğini söyledi. İşletmeci Emine Arık ise yeterli tanıtımın yapılmamasından kaynaklı tiftiğin ilgi görmediğini ve insanların daha fazla hazıra yöneldiğini belirtti. Meşakkatli bir işlemden geçen tiftiğin diğer malzemelere daha uzun ömürlü olduğu biliniyor.

ÜRÜNLER EKONOMİYE CAN VERECEK

Bu sanatın binlerce yıl daha devam edebilmesi için el emeği göz nuru işi yapacak öğrenciler yetiştirilecek ve geleceğe aktarım yapılacak. Markalaştırılacak ürünler ekonomiye de kazandırılacak.