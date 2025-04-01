Volkan Konak'ın vasiyeti yerine getirilecek! Dikkat çeken ceviz ağacı detayı - Son Dakika
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Yaşam

Volkan Konak'ın vasiyeti yerine getirilecek! Dikkat çeken ceviz ağacı detayı

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KKTC'deki konserinde fenalaşarak hayatını kaybeden ünlü sanatçı Volkan Konak'ın vasiyeti yerine getirilecek. Anne ve babasının yanına defnedilecek olan Konak'ın mezar yeri ceviz ağacının altında hazır edildi.

01.04.2025 15:29
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Kuzeyin Oğlu olarak bilinen ünlü şarkıcı Volkan Konak, Kıbrıs'taki programı sırasında sahnede kalp krizi geçirdi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Konak, 58 yaşında hayatını kaybetti.

Volkan Konak'ın cenazesi, yapılan otopsi işleminin ardından İstanbul'a getirildi. Sanatçının cenaze namazı bugün öğle vakti Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kılındı.

Volkan Konak'ın vasiyeti yerine getirilecek! Dikkat çeken ceviz ağacı detayı

TÖRENDE İZDİHAM YAŞANDI

Volkan Konak'ın cenaze törenine Mehmet Aslantuğ, Perihan Savaş, Kutsi, Şevval Sam, Erol Evgin, Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin, Ahmet Selçuk İlkan, Melek Baykal, Sinan Özen gibi birçok ünlü isim katılırken; kalabalık nedeniyle izdiham yaşandı.

Volkan Konak'ın vasiyeti yerine getirilecek! Dikkat çeken ceviz ağacı detayı

MAÇKA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Volkan Konak'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Maçka'daki aile mezarlığında toprağa verilmek üzere yola çıkarıldı. Konak, camiden omuzlar üzerinde ve alkışlarla uğurlandı.

Volkan Konak'ın vasiyeti yerine getirilecek! Dikkat çeken ceviz ağacı detayı

MEZAR YERİ HAZIR EDİLDİ

Öte yandan Konak'ın vasiyeti de yerine getirilecek. Anne ve babasının yanına defnedilecek olan Konak'ın mezar yeri ceviz ağacının altında hazır edildi.

Volkan Konak\'ın vasiyeti yerine getirilecek! Dikkat çeken ceviz ağacı detayı

Kültür Sanat, Volkan Konak, 3-sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Volkan Konak'ın vasiyeti yerine getirilecek! Dikkat çeken ceviz ağacı detayı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • KUZEY YILDIZ:
    Allah gani gani rahmet eylesin güzel adamdı 50 27 Yanıtla
  • Haktan Çalışkan:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Cesur adam 35 18 Yanıtla
  • feyzi basatemür:
    Allah'ın rahmeti müminlerin üzerine olsun... 42 4 Yanıtla
  • trgyky1978:
    Nasıl yaşarsan öyle oleceksin nasıl öldüysen öyle dirileceksin iman varsa Rabbim yardımcısı olsun yoksa eyhay ki eyvah 27 4 Yanıtla
  • Ramazan Firat:
    adam cesedi mi yakın diye vasiyet etmiş niye yerine getirmediler 17 14 Yanıtla
  • ertan güler:
    Allah rahmet eylesin ?? 11 14 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Volkan konaktan başka bu ülkede yaşayan yokmu aynı haber yok bayıldı yok ölddü yeter lan bize ne 9 12 Yanıtla
  • Elmas Şahin:
    O kadar gamsız bir ülke olmuş ki çok yazık. sevmezsin adamı susarsın. İman sahibi iseniz Müslümansanız zaten bir Müslüman böyle bir yorum yapmaz kul hakkı var kardeşim. 8 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Volkan Konak'ın vasiyeti yerine getirilecek! Dikkat çeken ceviz ağacı detayı - Son Dakika
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