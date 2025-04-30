Evlenecek çiftlere destek kampanyasının detayları! Markalar ve indirim oranları netleşti - Son Dakika
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Yaşam

Evlenecek çiftlere destek kampanyasının detayları! Markalar ve indirim oranları netleşti

Evlenecek çiftlere destek kampanyasının detayları! Markalar ve indirim oranları netleşti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlenecek çiftlere yeni destek kampanyasının detaylarını açıkladı. 20 firma ile yapılan anlaşmaya göre yeni evlenenler için yüzde 35'e varan özel indirimler yapılacak. Destek kampanyasına katılmak isteyenler, e-Devlet'ten alacakları indirim koduyla indirimlerden faydalanabilecek.

30.04.2025 11:35
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Aile Yılı kapsamında yeni evlenecek çiftler için yeni bir destek kampanyası hazırlandı. Kampanyanın ayrıntılarını, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş açıkladı.

Bakan Göktaş, 20 firmanın yeni evlenecek çiftlere yüzde 35'e varan oranlarda indirim yapacağını söyledi. Göktaş, "Ben bu vesileyle tüm firmalarımıza ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

İNDİRİM KODU e-DEVLET'TEN ALINACAK

Destek kampanyasına katılmak isteyenlerin, e-Devlet'ten alacakları indirim koduyla indirimlerden faydalanabileceğini anlatan Bakan Göktaş, "Bu sayede, gençlerimizin evlilik süreçlerini daha kolay ve huzurlu hale getireceğiz. Gençlerimize destek olacağız. Yeni kurulan yuvalara güç katacağız." diye konuştu.

HANGİ MARKALAR İNDİRİM YAPACAK?

Bakan Göktaş, destek kampanyası kapsamında mobilyadan beyaz eşyaya, ev tekstilinden mutfak eşyalarına indirim yapılacağını kaydetti.

Kampanyaya katılan markalar ve indirim oranları şöyle:

VESTEL: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde satış fiyatı üzerinden net yüzde 30

BELLONA: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10

İSTİKBAL: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10

MONDİHOME: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10

ARÇELİK: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde her bir ürün için 5.000 TL

BEKO: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde her bir ürün için 5.000 TL

HEPSİBURADA: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde 30.000 TL ve üzerine yüzde 10

KÜTAHYA PORSELEN: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 20

MODALİFE: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 5

KARACA: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 15

KELEBEK: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10

DOĞTAŞ: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10

LOVA YATAK: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10

ENGLISH HOME: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 20

FAKİR: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 35

ADORE: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 7

HATEMOĞLU: Kampanya kapsamında tüm ürünlerde satış fiyatı üzerinden net yüzde 35

TÜMBİR: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 20

DAMAT - TWEEN: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 15

KİP: Kampanya kapsamında tüm ürünlerde yüzde 30

Mahinur Özdemir Göktaş, Mahinur Özdemir Göktaş, E-Devlet, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Evlenecek çiftlere destek kampanyasının detayları! Markalar ve indirim oranları netleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • 149700:
    dalga geçer gibi.. evlenecek çiftlere uygun fiyatlı konut yapın konut,,, en büyük mesele barınma.. 30 bin maaş alıp 20 bini kiraya verecek adam zaten evlenmez, zaten evlenemez.. biraz mantıklı olun ya.. Allah için.. 123 9 Yanıtla
  • null:
    Ülkede indirim mantığı yıllardır aynıdır önce bindirip sonra indirirler. 87 4 Yanıtla
  • Taner Kara:
    Birkere artık şunun ANLANMASI GEREK askeri üçretin 22000 oldu bir yerde kimse evlenmez istedin kadar destek falan yap önce maşlar düzelcek insanlar bi ferahlıycak gecim sıkıntısı olmıycak kiralar olmuş 18.000 adam zaten gecinemiyor tutmuşlar evlilik yardımı adam yiycek ekmek bulamıyor önce gelir adaleti sağlanmalı maşlar yaşana bilir bir seviyeye cıkmalı bunun başka bir yolu yok 72 3 Yanıtla
  • Eren Türkmen:
    Bizim gariban 90 kuşağını böyle indirimlerle kandıramazsınız biz köle olduk çocuklarımızı yapmayız evlenmek yok 57 7 Yanıtla
    7zxs4mm228:
    esas evlendirmezsin şeytana köle yaparsın.Baba ol evlatlarını hayırlısı ile evlendir. annenle babanın nasıl evlendiğini onlardan dinle ders çıkar. 0 0
  • Fırat Duran:
    Ya bu ülkede kim kime indirim yapmış Allah aşkına? normalde 10bine sattığı mala 18 yazacak sonra 5bin indirim yaptım diyecek :D 45 2 Yanıtla
  • Ramazan Karakuş:
    Bu devirde evlenen enayidir 35 4 Yanıtla
  • Hkmt Hkmt:
    Bence şimdi gerçek fiyatlarından satacaklar. Şimdi indirim yaptılar zararinami satıyorlar. Tabiki hayır. Yine kar ediyorlar. 32 1 Yanıtla
  • kenan özkaya:
    Herhangi bir Beyaz eşya, Mobil mağzasına selâmünaleyküm deyip pazarlık yapsam daha fazla indirim alırım. 20 2 Yanıtla
  • mert çelik:
    asgarı ucret 26 bın tl..ev kırası 20 bın cıvarı olsa..6 bın tl ıle ekmek peynır yeseler..bıde cocuk olunca ona bakan anne evde durcak...yanı dugun parası 1 mılyon tutarsa ayda 1000 tl odemesı olsa...borcu 2625 yılına kadar oderler halde 15 3 Yanıtla
  • Adamın Biri:
    Şaka gibi bi olay. Ya kardeşim geçinemiyoruz ! Aldığımız 3 kuruş parayı kiraya mı verelim, giyime mi, yoksa boğazımıza mı ? Çocuk yapın diye televizyon da bağıracaklarına insanlar nasıl evlenecek diye çözüm üretsinler.. Ben tek başıma geçinemiyorum nasıl evlenıcem de nasıl gecınıcem. Yazık güzel ülkeme vallahi. 14 2 Yanıtla
  • Halis demir:
    asgari ücret alıyorsan devlet destek veriyo 2 11 Yanıtla
    mert çelik:
    gerı odemelı destekse bosuna deme adam gecım derdınde 0 0
  • Vuslat Mihman:
    evlenenin aklından zoru vardır :D çok heycanlanıp merak etmeyin meraklık bişey yok;D 7 3 Yanıtla
  • Abdullah Bayraktar:
    Yemezler ;) 7 2 Yanıtla
  • Armagan Kabatas:
     indirim yapacak olan 5.000 TL indirim yapacak olan firmaların hepsi bu anlaşma yapıldıktan sonra fiyatların üstüne  koydukları anda zaten kampanyayı karşılamış olurlar . Ağam bizle kafa buliyi 7 1 Yanıtla
  • barış özcan:
    Bu kanun çıkmadan önceki fiyatları not edin, zira bizde genelde indirim öncesi bindirim oluyor ve kıymeti olmuyor. Sadece ahlaksızca insanları kandırmış oluyorlar. Hediye Çeki vb. daha mantıklı gibi geliyor. 5 2 Yanıtla
  • T. Süleyman Dip:
    ülkece neslimizi korumak istiyorsak islami eğitime geçilmeli, sınırsız nafaka gibi zulüm kanunlar kaldırılmalı, ayrıca saçma indirim kodlarıyla mahçup edilmemeli, istihdam ve çalışan genç rahatlıkla alabilmeli isteğini, devlete borçlu ve mahçup hissetmeden, bunlar en temel hakları! bunun üzerinde masrafa giren dilediği gibi girsin, 0 2 Yanıtla
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