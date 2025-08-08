Yok böyle bir değişim: Bir anda onlarca yıl yaşlandı

Malezya'da yaşayan 28 yaşındaki Farah Faizal, hamileliği sırasında yüzünde yaşadığı ani ve dramatik değişimle sosyal medyanın gündemine oturdu. Yüzünde derin kırışıklıklar, iltihaplar ve kabarcıklar oluşan Farah, yaşadıklarını milyonlarca takipçisiyle paylaştı.

"EĞER GÜZEL ŞEY SÖYLEMEYECEKSENİZ..."

Hamileliği boyunca sabah bulantısı yaşamadığını söyleyen Farah, en büyük değişimi yüzünde hissettiğini belirterek "Hamile kaldığımdan beri yüzüm %100 değişti. Eğer güzel bir şey söylemeyecekseniz, lütfen yorum yapmayın. Empati bekliyorum" ifadelerine yer verdi.

"EŞİM HAYATIMIN SIĞINAĞIYDI"

Zorlu süreçte en çok eşi tarafından desteklendiğini vurgulayan Farah, "Eşim hayatımın sığınağıydı. Her korkumu yatıştırdı, paniklerimde beni sakinleştirdi. Onun sevgisi sayesinde her şey daha kolaydı" dedi.

NADİR GÖRÜLEN CİLT HASTLIĞI ŞÜPHESİ

Dermatoloji uzmanı Dr. Zachary Rubin, Farah'ın durumunu değerlendirerek, hamilelik hormonlarının ciltte ciddi değişimlere yol açabileceğini belirtti. Rubin, Farah'ın "rozasea lazer tedavisi" gördüğünü ve belirtilerin nadir görülen rozasea fulminans (pyoderma faciale) ile uyumlu olabileceğini söyledi. Bu hastalığın büyük, kırmızı nodüllerle seyrettiğini, standart bir tedavi protokolü olmadığını ancak doğum sonrası cildin genellikle toparlandığını ifade etti.

FARKINDALIK YARATTI

Farah Faizal'ın hikayesi, hamilelikte yaşanan fiziksel ve psikolojik değişimlerin ne kadar ağır olabileceğini ortaya koydu. Sosyal medyada büyük ilgi gören bu olay, benzer süreçler yaşayan kadınlara cesaret verirken, hamilelikte görülen cilt sorunlarına karşı farkındalığı da artırdı.