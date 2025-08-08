Yok böyle bir değişim: Bir anda onlarca yıl yaşlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Yok böyle bir değişim: Bir anda onlarca yıl yaşlandı

Haberin Videosunu İzleyin
Yok böyle bir değişim: Bir anda onlarca yıl yaşlandı
08.08.2025 11:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Yok böyle bir değişim: Bir anda onlarca yıl yaşlandı
Haber Videosu

Malezya'da yaşayan 28 yaşındaki Farah Faizal, hamileliği sırasında yüzünde oluşan kırışıklık, iltihap ve kabarcıkları sosyal medyada paylaştı. Uzmanlar durumun nadir görülen rozasea fulminans olabileceğini belirtti. Destek mesajlarının yanı sıra kötü yorumlar da alan Farah, ''Ben gerçek bir insanım, Barbie değil'' diyerek eleştirilere tepki gösterdi.

Malezya'da yaşayan 28 yaşındaki Farah Faizal, hamileliği sırasında yüzünde yaşadığı ani ve dramatik değişimle sosyal medyanın gündemine oturdu. Yüzünde derin kırışıklıklar, iltihaplar ve kabarcıklar oluşan Farah, yaşadıklarını milyonlarca takipçisiyle paylaştı.

"EĞER GÜZEL ŞEY SÖYLEMEYECEKSENİZ..."

Hamileliği boyunca sabah bulantısı yaşamadığını söyleyen Farah, en büyük değişimi yüzünde hissettiğini belirterek "Hamile kaldığımdan beri yüzüm %100 değişti. Eğer güzel bir şey söylemeyecekseniz, lütfen yorum yapmayın. Empati bekliyorum" ifadelerine yer verdi.

Yok böyle bir değişim: Bir anda onlarca yıl yaşlandı

"EŞİM HAYATIMIN SIĞINAĞIYDI"

Zorlu süreçte en çok eşi tarafından desteklendiğini vurgulayan Farah, "Eşim hayatımın sığınağıydı. Her korkumu yatıştırdı, paniklerimde beni sakinleştirdi. Onun sevgisi sayesinde her şey daha kolaydı" dedi.

Yok böyle bir değişim: Bir anda onlarca yıl yaşlandı

NADİR GÖRÜLEN CİLT HASTLIĞI ŞÜPHESİ

Dermatoloji uzmanı Dr. Zachary Rubin, Farah'ın durumunu değerlendirerek, hamilelik hormonlarının ciltte ciddi değişimlere yol açabileceğini belirtti. Rubin, Farah'ın "rozasea lazer tedavisi" gördüğünü ve belirtilerin nadir görülen rozasea fulminans (pyoderma faciale) ile uyumlu olabileceğini söyledi. Bu hastalığın büyük, kırmızı nodüllerle seyrettiğini, standart bir tedavi protokolü olmadığını ancak doğum sonrası cildin genellikle toparlandığını ifade etti.

FARKINDALIK YARATTI

Farah Faizal'ın hikayesi, hamilelikte yaşanan fiziksel ve psikolojik değişimlerin ne kadar ağır olabileceğini ortaya koydu. Sosyal medyada büyük ilgi gören bu olay, benzer süreçler yaşayan kadınlara cesaret verirken, hamilelikte görülen cilt sorunlarına karşı farkındalığı da artırdı.

Malezya, Sağlık, Kadın, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Yok böyle bir değişim: Bir anda onlarca yıl yaşlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
“Gidemediğin yer senin değildir“ diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor "Gidemediğin yer senin değildir" diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor
Parkta infial yaratan görüntü: Burada aile var ne yapıyorsunuz Parkta infial yaratan görüntü: Burada aile var ne yapıyorsunuz?
999 kişiyi zehirleyen tavuk dönerci mahkemede suçu bakın kime attı 999 kişiyi zehirleyen tavuk dönerci mahkemede suçu bakın kime attı
Ünlü AVM’de korku dolu anlar Şarjörü boşaltıp olay yerinden kaçtı Ünlü AVM'de korku dolu anlar! Şarjörü boşaltıp olay yerinden kaçtı
Taksici tartıştığı kızı yumruk atarak bayılttı Taksici tartıştığı kızı yumruk atarak bayılttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP lideri Mustafa Destici’yi kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP lideri Mustafa Destici'yi kabul etti
Yatalak annesini 2 saat boyunca dövüp komaya soktu Yatalak annesini 2 saat boyunca dövüp komaya soktu
Duyunca şaşıracaksınız Dusan Tadic’in yeni adresi belli oldu Duyunca şaşıracaksınız! Dusan Tadic'in yeni adresi belli oldu
Ünlü golcüden Osimhen hakkında olay sözler: Karakteri soru işareti Ünlü golcüden Osimhen hakkında olay sözler: Karakteri soru işareti

11:38
e-Devlet’ten yeni hizmet Domuz eti kullanan restoranları listeleyecek
e-Devlet'ten yeni hizmet! Domuz eti kullanan restoranları listeleyecek
11:26
Milli Eğitim Bakanlığı, 21 özel okulun ruhsatını iptal etti
Milli Eğitim Bakanlığı, 21 özel okulun ruhsatını iptal etti
10:49
Tokat’ta katliam gibi kaza: Anne-baba ve 2 aylık bebekleri öldü, kızları ağır yaralı
Tokat'ta katliam gibi kaza: Anne-baba ve 2 aylık bebekleri öldü, kızları ağır yaralı
10:46
İsrail’in Gazze’yi topyekün işgal kararına Türkiye’den ilk tepki
İsrail'in Gazze'yi topyekün işgal kararına Türkiye'den ilk tepki
09:10
İsrail ordusu, Gazze’yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı
İsrail ordusu, Gazze'yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı
15:41
Fenerbahçe bir bombayı daha patlatıyor 25 maçta 26 gollük katkı yapan yıldız geliyor
Fenerbahçe bir bombayı daha patlatıyor! 25 maçta 26 gollük katkı yapan yıldız geliyor
15:37
ABD’de binlerce hastaya bakan sahte hemşire gözaltına alındı Terfi bile teklif edilmiş
ABD'de binlerce hastaya bakan sahte hemşire gözaltına alındı! Terfi bile teklif edilmiş
15:33
Aslanla yakın çekim uğruna az daha canından oluyordu
Aslanla yakın çekim uğruna az daha canından oluyordu
15:33
İngiliz oyuncu Norman Eshle kansere yenik düştü
İngiliz oyuncu Norman Eshle kansere yenik düştü
15:32
16 yıllık mesleğini bırakıp esnaf oldu: ’’Maaşlı çalışmaktan daha cazip’’
16 yıllık mesleğini bırakıp esnaf oldu: ''Maaşlı çalışmaktan daha cazip''
15:31
Polis memuru, tartıştığı vatandaşı bayıltana kadar dövdü
Polis memuru, tartıştığı vatandaşı bayıltana kadar dövdü
15:28
Turizm cenneti ilçenin nüfusu 4’e katlandı Adım atacak yer yok
Turizm cenneti ilçenin nüfusu 4'e katlandı! Adım atacak yer yok
15:21
Putin görüşme için Trump’a adres gösterdi, Zelenski’yi reddetti
Putin görüşme için Trump'a adres gösterdi, Zelenski'yi reddetti
15:19
4 çocuğunun gözleri önünde eski eşini boğarak katletti
4 çocuğunun gözleri önünde eski eşini boğarak katletti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2025 12:07:48. #7.12#
SON DAKİKA: Yok böyle bir değişim: Bir anda onlarca yıl yaşlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.