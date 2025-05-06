Zincir marketlerde de satılıyor! Bakanlık, 10 bal markasını ifşa etti - Son Dakika
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Yaşam

Zincir marketlerde de satılıyor! Bakanlık, 10 bal markasını ifşa etti

Zincir marketlerde de satılıyor! Bakanlık, 10 bal markasını ifşa etti

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıdalara dair listesini 5 Mayıs itibarıyla güncelledi. Özellikle e-ticaret ve zincir marketlerde satılan bazı bal markalarında hile yapıldığı ortaya çıktı. Bakanlık, aralarında Haskaymak, Erzincan Birlik Bal, Pervari, Köseoğlu Bal, Arıcızade ve Vitamel gibi markaların da bulunduğu ürünlerden uzak durulması yönünde uyarıda bulundu.

06.05.2025 10:22
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Tarım ve Orman Bakanlığı insan sağlığını tehlikeye düşüren ürünlere karşı denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Uygunsuzluk tespit edilen ürünler "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" olmak üzere 2 farklı liste ile kamuoyuna duyuruluyor.

LİSTE GÜNCELLENDİ

Bakanlık listeyi 5 Mayıs tarihi itibarıyla güncelledi. Listede bal, zeytinyağı, yemeklik yağ ve takviye vitamin gibi ürünler yer aldı. E-ticaret sitelerinde ve zincir marketlerde satılan ballarda da hile yapıldığı görüldü. Bakanlık tarafından açıklanan listedeki bal markaları dikkat çekti.

BU MARKALARA DİKKAT;

  • Haskaymak
  • Erzincan Birlik Bal
  • Pervari Sepeti
  • Pervari
  • Köseoğlu Bal
  • Haskaymak
  • Arıcızade
  • Abalı
  • Vitamel
  • Beyşehir Yöresel Ürünler

İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri:

Zincir marketlerde de satılıyor! Bakanlık, 10 bal markasını ifşa etti
Zincir marketlerde de satılıyor! Bakanlık, 10 bal markasını ifşa etti
Zincir marketlerde de satılıyor! Bakanlık, 10 bal markasını ifşa etti
Zincir marketlerde de satılıyor! Bakanlık, 10 bal markasını ifşa etti
Zincir marketlerde de satılıyor! Bakanlık, 10 bal markasını ifşa etti

Tarım ve Orman Bakanlığı, Erzincan, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Zincir marketlerde de satılıyor! Bakanlık, 10 bal markasını ifşa etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • bayan Asi:
    uzak durulması gerektıgını solemek yerıne toplasanazza insanlar yemesin zehirlenmesin. ne işe yarıyorsunuz siz Allah aşkına ya 43 3 Yanıtla
  • E.rdal636:
    İfşa ediyorsunuz ama kapatmak yı düşünmüyor sunuz 33 1 Yanıtla
  • or ac:
    şimdi.., gıda terörü insan sağlığına ölümcül sebepler yaratabilir, peki.., NEDEN ? İnsan öldürmeye teşebbüs suçundan bu gıda sahtekarlarına işlem yapılmıyor da sadece para cezası uygulanıyor ? 17 0 Yanıtla
  • Celal Esen:
    Uyarı Bakanlığı görevini yaptığın için teşekkürler. Artık rahat olabilirsin 8 2 Yanıtla
  • Batman72:
    Bu firmalara büyük cezalar yazın ki başkası yapmasın sıktakarlık yapan Allah cezasını versin inşallah 4 0 Yanıtla
  • Sivet Ok:
    Bakanlık neden işletmeleri kapatmıyor? ya da savcılığa başvurmuyor? Bakanlık böyle yaparsa vatandaş ne yapsın? İnsan sağlığına ve gelişimine zararlı. Kimlerin menfaati varsa haklarında işlem yapılmıyor. 2 0 Yanıtla
  • Turan6161:
    Satısına niye izin veriyonuz 0 0 Yanıtla
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