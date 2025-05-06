Tarım ve Orman Bakanlığı insan sağlığını tehlikeye düşüren ürünlere karşı denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Uygunsuzluk tespit edilen ürünler "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" olmak üzere 2 farklı liste ile kamuoyuna duyuruluyor.
Bakanlık listeyi 5 Mayıs tarihi itibarıyla güncelledi. Listede bal, zeytinyağı, yemeklik yağ ve takviye vitamin gibi ürünler yer aldı. E-ticaret sitelerinde ve zincir marketlerde satılan ballarda da hile yapıldığı görüldü. Bakanlık tarafından açıklanan listedeki bal markaları dikkat çekti.
Son Dakika › Yaşam › Zincir marketlerde de satılıyor! Bakanlık, 10 bal markasını ifşa etti - Son Dakika
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