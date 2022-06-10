1 sene önce taşındıkları sıfır evin tavanı başlarına çöktü! O anların saniye saniye kayda aldılar

Kayseri'de yaşayan Murat Selvi, 1 sene önce dişinden tırnağından artırdığı para ile sıfır daire aldı. Bir süre sonra evin tavanlarının çatladığını gören Selvi, durumu firma sahibine bildirdi. Yetkililerin bir şey yapmadığı dairede, çocuk odasının tavanı çöktü. Tavanın çöktüğü anlar amatör kameraya yansırken, bu sırada çocuklarını alan Selvi ailesi faciayı önledi.

"ÇOCUĞUMUZU SON ANDA KURTARDIK"

Ev sahibi Murat Selvi yaşadıklarını şöyle anlattı: "Sabah kalktığımızda bu olay oldu. Burası çocuk odası ve çocuğum burada uyuyordu. Tavanın düşeceğini tahmin ettik ve çocuğumuzu son anda kurtardık. Sonra tavan düştü. Daha önce de binayı yapan müteahhide iletmiştik.

"TAŞERON FİRMA YETKİLİSİ 'BİR YIL İÇERİSİNDE ÇÖKER' DEMİŞTİ"

Burayı yapan taşeron firma yetkilisine de söylediğimizde buranın 1 yıl içerisinde çökeceğini söylemişti. Firma parasını ödememiş. Kalitesiz alçı kullandığını söylemişti. Burada çocuğumuza ya da başka birine bir şey olduğunda bunun hesabını kim verecek.

"BEN BURAYA EMEĞİMİ VERDİM"

Olaydan sonra yine aradım, '5 dakika içerisinde geleceğiz' dediler ama yine gelmediler. Evin hali ortada. Biz halen bekliyoruz. Ben 345 bin TL para verdim. Asgari ücretle çalışıyorum. Yazık değil mi? Ben buraya emeğimi verdim. Görünen de ortada."