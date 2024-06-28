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Düzce Belediyesi tarafından yürütülen çalışma ile buğday, arpa, çavdar gibi tahıllarda bulunan gluten proteinine hassasiyeti bulunan çölyak hastaları ekmeklerini Halk Ekmek büfelerinden temin edebilecek. Glutensiz ekmek satışları 1 Temmuz itibariyle 9 noktada hizmet veren büfelerde başlayacak.

Düzce Belediyesi, çölyak hastalarının hayatına katkı sağlamak ve yaşamlarını kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce Kent Park içerisinde hizmet veren Kusursuz Kafe'de glutensiz mutfak açarak bir ilki gerçekleştiren Düzce Belediyesi, Halk Ekmek büfelerinde glutensiz ekmek satışına başlıyor.

Şehrin 9 bölgesinde konumlandırılan ve Pazar günü hariç haftanın 6 günü 08.00-11.00 ile 16.00-19.00 saatleri arasında hizmet veren büfelerin ürün çeşitleri arasında baston ekmek ve köy ekmeğinin yanı sıra glutensiz ekmek de yer alacak. Piyasa fiyatının altında ekmek satışı yapılan büfelerde, glutensiz ekmek satışları ise 1 Temmuz 2024 Pazartesi günü itibariyle başlayacak. Böylece çölyak hastalarının glutensiz ekmeğe kolayca ulaşmasına katkı sunulacak.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü nezdinde hizmet veren halk ekmek büfeleri; Bahçeşehir Belediye Ek Hizmet Binası önü, Beyciler Mahalle Konağı mevkii, Camikebir Mahallesi 23 Nisan Parkı önü, Hamidiye Mahallesi üst geçit mevkii, Aziziye Mahallesi, Konuralp Şehit Murat Demir Mahallesi, Koçyazı Mahallesi ile Bahçeşehir bölgesinin Güzelbahçe ve Yeşiltepe Mahallelerinde bulunuyor. - DÜZCE