100. yıl yarışmalarında dereceye girenler ödüllendirildi - Son Dakika

Şahinbey Belediyesi tarafından Gaziantep'in Kurtuluşunun 100. Kurul Yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı Şahinbey'de düzenlenen çok sayıda etkinlikle coşkuyla kutlandı. Düzenlenen spor, şiir ve ağıt yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ödüllerini Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'ndan aldı. Düzenlenen törene Başkan Mehmet Tahmazoğlu'nun yansıra Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç, MHP Şahinbey İlçe Başkanı İlker Kızıklı, meclis üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

"Bu topraklar kolay kazanılmadı"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, şehitlerimizi rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, "Gaziantep'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılını kutluyoruz. Öncelikle bu vatan toprakları için canlarını feda eden Gaziantep'imizin kahramanlarından Şahinbey, Şehitkamil, Karayılan ve 6 bin 317 şehidimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Düşman askeri cesedimizi çiğnemeden Antep'e giremez diyen Şahinbeyler, Karayılanlar, annesinin peçesine uzanan ele karşı düşman askerine karşı duran Şehitkamil olmasaydı biz bu vatan topraklarında olamayacaktık. Bir toprağın vatan olması için oranın şehit kanıyla sulanması gerek. Şehit kanının sulandığı yer bizim vatan toprağımızdır. Dolayısıyla şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Bizde bu cennet vatanı en güzel şekli ile muhasır medeniyetler seviyesinin daha üstüne çıkararak. Ülkemizi her alanda bir numara yapmak istiyoruz" dedi.

"Başkanımız her alanda destekçimiz"

İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç, Şahinbey İlçesi'nde başarının artması için Başkan Mehmet Tahmazoğlu'nun her zaman desteklerini hissettiklerini ifade ederek, "Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak çocuklarımızın bilimde, kültürde ve sanatta en üst noktalara gelmesi için ihtiyaç duyduğumuz her noktada her zaman yanımızda olan Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na 283 bin öğrencimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Özellikle spor alanında okullarımızın ihtiyaç duyduğu tüm spor malzemelerini Başkanımızın talimatı ile yerine getiriliyor. Verilen desteklerle spordan akademik alana kadar her noktada başarı oranımız her geçen gün artıyor. Gerek eğitim, bilim, kültür, sanat ve spor alanında bizlerden desteklerini esirgemeyen Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP