Üye Girişi
100. yıl yarışmalarında dereceye girenler ödüllendirildi - Son Dakika

100. yıl yarışmalarında dereceye girenler ödüllendirildi

04.01.2022 15:10
100. yıl yarışmalarında dereceye girenler ödüllendirildi

Şahinbey Belediyesi tarafından Gaziantep'in Kurtuluşunun 100. Kurul Yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Şahinbey Belediyesi tarafından Gaziantep'in Kurtuluşunun 100. Kurul Yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı Şahinbey'de düzenlenen çok sayıda etkinlikle coşkuyla kutlandı. Düzenlenen spor, şiir ve ağıt yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ödüllerini Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'ndan aldı. Düzenlenen törene Başkan Mehmet Tahmazoğlu'nun yansıra Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç, MHP Şahinbey İlçe Başkanı İlker Kızıklı, meclis üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

"Bu topraklar kolay kazanılmadı"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, şehitlerimizi rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, "Gaziantep'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılını kutluyoruz. Öncelikle bu vatan toprakları için canlarını feda eden Gaziantep'imizin kahramanlarından Şahinbey, Şehitkamil, Karayılan ve 6 bin 317 şehidimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Düşman askeri cesedimizi çiğnemeden Antep'e giremez diyen Şahinbeyler, Karayılanlar, annesinin peçesine uzanan ele karşı düşman askerine karşı duran Şehitkamil olmasaydı biz bu vatan topraklarında olamayacaktık. Bir toprağın vatan olması için oranın şehit kanıyla sulanması gerek. Şehit kanının sulandığı yer bizim vatan toprağımızdır. Dolayısıyla şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Bizde bu cennet vatanı en güzel şekli ile muhasır medeniyetler seviyesinin daha üstüne çıkararak. Ülkemizi her alanda bir numara yapmak istiyoruz" dedi.

"Başkanımız her alanda destekçimiz"

İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç, Şahinbey İlçesi'nde başarının artması için Başkan Mehmet Tahmazoğlu'nun her zaman desteklerini hissettiklerini ifade ederek, "Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak çocuklarımızın bilimde, kültürde ve sanatta en üst noktalara gelmesi için ihtiyaç duyduğumuz her noktada her zaman yanımızda olan Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na 283 bin öğrencimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Özellikle spor alanında okullarımızın ihtiyaç duyduğu tüm spor malzemelerini Başkanımızın talimatı ile yerine getiriliyor. Verilen desteklerle spordan akademik alana kadar her noktada başarı oranımız her geçen gün artıyor. Gerek eğitim, bilim, kültür, sanat ve spor alanında bizlerden desteklerini esirgemeyen Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

100. yıl yarışmalarında dereceye girenler ödüllendirildi
100. yıl yarışmalarında dereceye girenler ödüllendirildi

YORUMLAR
500

milli eğitim bakanlığı, Şahinbey Belediyesi, Gaziantep, Şahinbey, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 100. yıl yarışmalarında dereceye girenler ödüllendirildi - Son Dakika


Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomiye dair dikkat çeken mesaj: En zoru geride bıraktık Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomiye dair dikkat çeken mesaj: En zoru geride bıraktık         
15:12
Annesi tarafından Adnan Oktar'a sunulan kız çocuğu yıllar süren suskunluğunu bozdu! İnanmazlar diye ses kaydı yapmış! Annesi tarafından Adnan Oktar'a sunulan kız çocuğu yıllar süren suskunluğunu bozdu! İnanmazlar diye ses kaydı yapmış!         
14:40
3 yılda oylarını artıran tek parti hangisi? Dolar düştükten sonra yapılan araştırma ortaya çıkardı 3 yılda oylarını artıran tek parti hangisi? Dolar düştükten sonra yapılan araştırma ortaya çıkardı         
14:35
Aslan'a transferde kötü haber! Fatih Terim'in istediği golcü, Genoa'ya gidiyor Aslan'a transferde kötü haber! Fatih Terim'in istediği golcü, Genoa'ya gidiyor         
13:51
Erkekler, hayatları boyunca kaç kadınla beraber oluyor? 35 ülkede yapılan araştırmada listenin başında Türkiye var Erkekler, hayatları boyunca kaç kadınla beraber oluyor? 35 ülkede yapılan araştırmada listenin başında Türkiye var         
13:02
Maskesiz dondurmacıya alınmayan kadın, kıyafetlerini çıkarıp kendine maske yaptı Maskesiz dondurmacıya alınmayan kadın, kıyafetlerini çıkarıp kendine maske yaptı         
12:39
Kur korumalı mevduata vatandaş 2 haftada 84 milyar liradan fazla para yatırdı Kur korumalı mevduata vatandaş 2 haftada 84 milyar liradan fazla para yatırdı         
12:04
Sarışın Buse Varol, takipçilerini ikiye böldü Sarışın Buse Varol, takipçilerini ikiye böldü         
11:14
Sigaraya 4 TL zam! ÖTV artışı sonrası firmalar fiyat artırımına başladı! Sigaraya 4 TL zam! ÖTV artışı sonrası firmalar fiyat artırımına başladı!         
10:09
Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan'a büyük tepki Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan'a büyük tepki         
10:08
Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti         
09:52
Yılbaşı gecesi "Zam saati gelsin diye köprü kapatıldı" iddiası Yılbaşı gecesi "Zam saati gelsin diye köprü kapatıldı" iddiası         
09:25
Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar! Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar!         
09:03
Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu         
09:03
Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti         
08:16
Sigara zammının ceplere etkisi belli oldu! En ucuz sigaraya 4,5 lira artış yapılacak Sigara zammının ceplere etkisi belli oldu! En ucuz sigaraya 4,5 lira artış yapılacak         
19:40
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısının ardından memurlara müjde! Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısının ardından memurlara müjde!         
19:38

Son Dakika Haberleri
15:12 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomiye dair dikkat çeken mesaj: En zoru geride bıraktık
14:58 Kılıçdaroğlu'ndan İBB'ye teftiş tepkisi: Senin görevin ne kardeşim, teröristse git yakala!
14:51 Galatasaray'da ilginç plan! Üç futbolcu için 825 milyon liralık gelir bekleniyor
14:49 Engin Akyürek, dünyanın en yakışıklı erkeği seçildi
14:37 Adana'yı karıştıran esrarengiz görüntü! Bir anda gökyüzünde belirdi, her anı cep telefonuna yansıdı
14:36 Arka Sokaklar'ın oyuncusu Furkan Göksel sevgilisiyle pozlarını paylaştı
14:34 3 yılda oylarını artıran tek parti hangisi? Dolar düştükten sonra yapılan araştırma ortaya çıkardı
14:32 Bu ne biçim indirim? 5 litrelik yağın fiyatını sadece 1 TL düşürdüler
14:27 Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alper Şener'den "omiciron" uyarısı: 2 doz aşı yetmiyor
14:26 Dünyanın en güzel yüzüne sahip 100 kadınından biri Hande Erçel oldu!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2022 15:18:57. #1.13#
SON DAKİKA: 100. yıl yarışmalarında dereceye girenler ödüllendirildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement