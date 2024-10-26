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- 101 dağcı Cumhuriyetin 101. yılı etkinlikleri için Niğde'de

NİĞDE - Cumhuriyetin 101. yılı etkinlikleri çerçevesinde 101 lisanslı dağcı Aladağlar'da zirve faaliyeti yapmak için Niğde'ye geldi.

Niğde Valiliği ve Niğde Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen etkinliğe katılan ulusal ve uluslararası lisanslı sporcular, ilk olarak Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen bayrak törenine katıldı. Cumhuriyetin 101. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen bayrak töreninde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Niğde Valisi Cahit Çelik burada yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Özellikle Aladağlar, dağcılık açısından Türkiye'nin başkenti. Zorlu zirveleriyle dağcıları sürekli cezbeden inanılmaz bir potansiyele sahip. Niğde'nin marka yüzü olarak da Aladağlar ön plana çıktı. Görev yaptığımız süre içerisinde Aladağlar'ı hem Türkiye'de hem de dünyada tanıtmak için birçok etkinlik yapacağız. Özellikle kurumların, belediyenin paydaş olması, federasyonun destek vermesi çok önemli. TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında 5 vatandaşımızı şehit verdik, onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Makamları ali mekanları cennet olsun. Bu etkinlikte de yarın çıkacağımız zirvede de o şehitlerimizin ruhlarına da Fatiha okuyacağız. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet birliğimiz beraberliğimiz olduktan sonra hem içten hem dıştan gelen müdahalelere karşı dimdik ayakta duracak."

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de bu etkinliği sadece sportif bir faaliyet olarak görmemek gerektiğini, Atatürk'ün izinde cumhuriyetin ilke ve değerlerini zirveye taşıyacaklarını ifade etti. Katılan dağcılara teşekkür eden Özdemir; "Dağcılarımızın zirveye atacağı her adım, Türkiye Cumhuriyeti'nin zirveye ulaşmak için sonuca dek azim ve kararlılıkla atacağı bir adım. Her adım Cumhuriyetimize duyulan bir saygı duruşu" dedi. Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ali Şenkaynağı ise Niğde'nin dağcılığın başkenti olduğunu vurguladı. Şenkaynağı, "Bu anlamda Niğde bizim için hem önemli hem vazgeçilmez. Valimiz de bu konuda çok hassas olduğu için biz de federasyon olarak camia olarak elimizden gelen dağcılık camiası için bütün imkanlarımızı buraya seferber edeceğiz. Burada bir dağ evimiz var. Sürekli tırmanışların olduğu Aladağlar bizim için çok önemli. Bu anlamda biz hem yerel yönetim olarak hem federasyon olarak dağcılık sporunun gelişimi açısından burada imkanlarımızı seferber edeceğiz." diye konuştu. Bayrak töreninin ardından sporcular Aladağlar'a hareket etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kamp Eğitim Merkezindeki öğle yemeğinin ardından Sokulupınar Kamp alanına hareket edecek olan dağcılar, 27 Ekim Pazar günü saat 04: 00'da ise 3 bin 723 metredeki Emler (Engin Tepe) zirvesine hareket edecek. '101. Yılda 101 Dağcı ile Zirve Faaliyeti', Niğde Valiliği'nin yayınladığı doğa sporları, doğa turizmi ve doğada yapılan yarış organizasyonlarının güvenli hale getirilmesiyle ilgili yayınladığı genel emre uyularak yapılacak. Organizasyon ekibi tarafından EBS, sosyal medya profilleri, basın bültenleri aracılığıyla iletilen talimatlara uyması zorunlu olan katılımcılar, organizatörler tarafından belirtilen özel şartları ve bunları yerine getirme taahhüdünü kabul etmiş olacaklar.