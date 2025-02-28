14. Alaçatı Ot Festivali 'Toprak, Zaman ve Tat' Temasıyla Düzenlenecek

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14. Alaçatı Ot Festivali, 'Toprak, Zaman ve Tat' temasıyla 17-20 Nisan'da düzenlenecek

İSTANBUL - Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, bu yıl "Toprak, Zaman ve Tat" teması ve "Kaya Koruğu" konsepti ile 14'üncüsü düzenlenecek. Alaçatı Ot Festivali Basın Toplantısı'nda festivale herkesi davet eden Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, "Toprak mirasımızı gelecek nesillere aktarmayı anlattığımız özellikle Ege otlarının ön planda olmasını hedeflediğimiz bir festival" dedi.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, 14. Alaçatı Ot Festivali Basın Toplantısı'nda, basın mensupları ile bir araya geldi. Çeşme Belediyesi tarafından bu yıl 14. Kez düzenlenen Alaçatı Ot Festivali, 17-20 Nisan 2025 tarihlerinde misafirlerini ağırlayacak. Festival, bu yıl "Toprak, Zaman ve Tat" teması ve "Kaya Koruğu" konsepti ile ziyaretçilerini unutulmaz bir gastronomi ve doğa yolculuğuna çıkaracak. Ege'nin eşsiz bitkileri, otları ve geleneksel lezzetlerin ön plana çıktığı festivalde, bölgenin bereketli topraklarından çıkan mevsimsel otla ve bu otlarla hazırlanan yemekler, katılımcılara eşsiz bir deneyim sunacak.

Festivalin öne çıkan etkinliklerinden biri olan geleneksel "En Güzel Ot Yemeği" ve "En Çok Ot Çeşidini Toplama" yarışmaları ile büyük ilgi görecek. Şefler Meydanı, Sanat Sokağı, Edebiyat Buluşmaları, Çocuk etkinlikleri, söyleşiler, sergiler, atölyeler, konserler ve doğa yürüyüşleri ile her yaşa hitap eden geniş bir program katılımcıları bekliyor.

Festival ile ilgili açıklamalarda bulunan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, "Festival bölgemiz için önemli bir festival. Sadece bölgemiz için değil Türkiye için önemli bir festival. Gastronomi alanını ön plana çıkardığımız, Ege mutfağının kültürünü gelecek nesillere aktarmak için yaptığımız bu festival aslında bizim için de sezonun ilk startı gibi oluyor. Hem turizmcilerimiz açısından hem bölgedeki işletmecilerimiz hem de yerel üreticilerimiz açısından çok önemli. Toprak mirasımızı gelecek nesillere aktarmayı anlattığımız özellikle Ege otlarının ön planda olmasını hedeflediğimiz bir festival. Her yıl farklı bir tema belirleniyor. Bu yıl yine Alaçatı Ot Festivali Komitesi kurduk. Orada hem festivalimizin akışına ilişkin hem de bu yılın seçili otuna uzun tartışmalar sonucu karar verdik" ifadelerini kullandı.

Festival, ziyaretçilerine Ege'nin geleneksel mutfağını keşfetme imkanı sunarken, doğal güzellikler ve kültürel etkinliklerle unutulmaz bir deneyim vadediyor.