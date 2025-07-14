15 Temmuz'da darbecilerin ZPT'sini kullanarak güvenlik güçlerine yardım etti - Son Dakika
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Yerel

15 Temmuz'da darbecilerin ZPT'sini kullanarak güvenlik güçlerine yardım etti

15 Temmuz\'da darbecilerin ZPT\'sini kullanarak güvenlik güçlerine yardım etti
14.07.2025 14:42
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15 Temmuz hain darbe girişiminde Malatya'da darbecilerin kullandığı zırhlı aracı güvenli bölgeye çeken Mustafa Özbey, o gece polislerle birlikte operasyona katıldığını belirterek, "Vatan için ölüme de vardım" dedi.

15 Temmuz hain darbe girişiminde Malatya'da darbecilerin kullandığı zırhlı aracı güvenli bölgeye çeken Mustafa Özbey, o gece polislerle birlikte operasyona katıldığını belirterek, "Vatan için ölüme de vardım" dedi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 9. yıl dönümünde, Malatya'da darbeci askerlerin kışladan çıkardığı Zırhlı Personel Taşıyıcı (ZPT) aracını sürerek güvenlik güçleriyle operasyona katılan Mustafa Özbey, o gece yaşananları anlattı.

16 Temmuz 2016 tarihinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti. Türkiye'nin kritik askeri üslerinden biri olan 2. Ordu Komutanlığı ile 7. Ana Jet Üssü'nün bulunduğu Malatya'da da darbeci askerlerin girişimi, vatandaşların ve güvenlik güçlerinin kararlı duruşuyla engellenmişti.

Kalkışma gecesi darbeci askerlerin kullandığı ve polisin yolda ele geçirdiği ZPT aracını kullanacak kimse olmayınca devreye giren Mustafa Özbey, daha sonra güvenlik güçlerinin FETÖ'cü askerlere karşı 2. Ordu karargahına yaptığı operasyon sırasında da aracı kullanarak destek oldu.

Askerlik görevini Ankara Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu'nda yapan ve zırhlı araç kullanma eğitimi alan Özbey, 15 Temmuz gecesi yaşananları anlatarak, "15 Temmuz, Türkiye'de asla unutulmayacak bir gündür. Milli Birlik ve beraberliğimizin en güçlü örneklerinden biridir. Biz de o gece vatanımıza, milletimize, devletimize sahip çıkmak için canımızı ortaya koyduk. Üzücü olan ise, milletimizin kendi silahıyla, tankıyla, uçağıyla vurulmasıydı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar, gazilerimize şifalar diliyorum. Malatya'da polislerle birlikte ele geçirdiğimiz ZPT'yi yeniden güvenli bölgeye çektik. 2. Ordu'nun önüne kadar götürdüm. Bir polis abimiz bana 'Seni Allah gönderdi bize" dedi. Çünkü aracı kullanacak kimse yoktu. Ben de yardımcı olmak istedim ve aracı Emniyet Müdürlüğü'ne götürdüm. Ardından İkinci Ordu'ya sevk edildi. Polis yeleği giydirip, 'Bu araçla içeri gireceğiz, şehit de olabilirsin' dediler. 'Ben sizinle ölüme varım' dedim. O gece darbe püskürtüldü ve zafer milletin oldu. Ben de üzerime düşeni yaptım, ne mutlu bize" diye konuştu.

O gece yaşananlar, Malatya'daki direnişin simge anlarından biri olarak hafızalardaki yerini koruyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 15 Temmuz'da darbecilerin ZPT'sini kullanarak güvenlik güçlerine yardım etti - Son Dakika

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