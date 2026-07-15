Sarıgöl'de şehit Ahmet Şılak anıldı - Son Dakika
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Sarıgöl'de şehit Ahmet Şılak anıldı

Sarıgöl\'de şehit Ahmet Şılak anıldı
15.07.2026 15:00  Güncelleme: 15:02
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehit Ahmet Şılak'ın kabri ve ailesi ziyaret edildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehit Ahmet Şılak'ın kabri ve ailesi ziyaret edildi. Ziyarette şehit mezarı başında dualar edilirken, aileye de destek ve vefa mesajı verildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit Ahmet Şılak'ın kabri ve ailesi ziyaret edildi.

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, kurum amirleri ve siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla Kızılçukur Mahallesi'nde gerçekleştirilen programda, ilk olarak şehit Ahmet Şılak'ın ailesi ziyaret edildi. Aile bireyleriyle bir süre sohbet eden protokol üyeleri, şehit yakınlarının talep ve temennilerini dinledi.

Ziyaretin ardından şehit Ahmet Şılak'ın kabri başına geçen heyet, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla aziz şehidi andı. Programda, şehitlerin emaneti olan ailelerin her zaman devletin ve milletin yanında olduğu vurgulanırken, 15 Temmuz ruhunun gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekildi.

Kabir ziyareti edilen duaların ardından sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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